Продукты, которые убивают наши зубы

Здоровье зубов напрямую зависит от того, что мы едим. Некоторые продукты могут быть вредными и способствовать образованию кариеса, в то время как другие помогают поддерживать зубы крепкими и здоровыми. Врач-гигиенист клиники "Мегастом" Инна Гришина рассказывает, какие продукты стоит употреблять с осторожностью и почему.





Сладости





Сахар – один из главных врагов зубов. Он служит питательной средой для бактерий, которые обитают в ротовой полости. Эти микроорганизмы, перерабатывая сахар, выделяют кислоты, разрушающие зубную эмаль и вызывающие кариес. Поэтому старайтесь ограничить потребление сладостей, особенно между приемами пищи. Если не можете отказаться от десертов, лучше есть их во время еды и сразу после этого чистить зубы.

Кислые продукты

Цитрусовые, уксус и газированные напитки содержат кислоты, которые могут разъедать эмаль зубов. Частое употребление таких продуктов приводит к повышенной чувствительности зубов и увеличивает риск кариеса.

Полоскайте рот водой после употребления кислых продуктов, чтобы нейтрализовать кислоту. Также старайтесь сократить их потребление.

Сухофрукты





Хотя сухофрукты считаются полезными, они содержат много сахара и могут прилипать к зубам. Это создает условия для размножения бактерий и Употребляйте сухофрукты в умеренных количествах и следите за гигиеной полости рта после их употребления.

Белый хлеб

Белый хлеб и выпечка содержит углеводы, которые при жевании превращаются в сахар. Остатки хлеба могут застревать между зубами и способствовать образованию налета. Предпочитайте цельнозерновые сорта хлеба и не забывайте чистить зубы после еды.

Кофе и черный чай





Кофе и черный чай могут окрашивать зубы из-за наличия танинов. Если вы добавляете сахар или молоко с сахаром, это увеличивает риск кариеса. Ограничьте потребление этих напитков и полощите рот водой после их употребления.

Алкоголь

Сладкие коктейли и некоторые алкогольные напитки содержат много сахара и кислоты. Кроме того, алкоголь может привести к обезвоживанию и снижению слюноотделения, что увеличивает риск заболеваний зубов. Умеренно употребляйте алкоголь и пейте много воды.

Энергетические напитки

Энергетики часто содержат высокие уровни сахара и кислоты, что может негативно сказаться на состоянии зубов. Старайтесь избегать этих напитков или ограничьте их потребление.

Общие советы по уходу за зубами





Не забывайте о грамотной гигиене полости рта в домашних условиях. Чистите зубы дважды в день с фторсодержащей пастой.

Запишите себе в календарь: как минимум один раз в шесть месяцев следует посещать стоматолога: регулярные осмотры специалиста помогут выявить проблемы на ранней стадии.

Здоровое питание: замените сладости, булки и прочие не самые полезные продукты на овощи, фрукты, "молочку".

Не забывайте о питьевом режиме: нужно пить достаточно воды, чтобы очищать ротовую полость от остатков пищи.