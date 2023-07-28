Пресбиопия, «старческое зрение». Делать операцию или нет?

С возрастом у большинства людей возникают проблемы со зрением. Это может быть пресбиопия или «старческое зрение». Эксперт объясняет, как определить заболевание и что нужно делать.
Когда вам за 40, становится все труднее видеть вблизи, но вы можете прекрасно видеть вдаль. Это называется пресбиопия. Несмотря на сложное название, это не болезнь, а естественная часть процесса старения. По оценкам экспертов, к 2050 году около 1,8 миллиарда человек будут страдать пресбиопией. Что же выбрать: начать носить очки или сделать операцию? Об этом мы спросили врача-офтальмолога, д. м. н., руководителя офтальмологической клиники «Сфера» Эрику Эскину.
Пресбиопию часто путают с дальнозоркостью, но это разные вещи. Пресбиопия возникает, когда естественный хрусталик глаза становится менее гибким и не позволяет фокусироваться на объектах вблизи, иными словами, нарушается аккомодация Дальнозоркость же возникает при особой форме глазного яблока, из-за которой световые лучи неправильно фокусируются после того, как они попали в глаз.
Какие симптомы характерны для пресбиопии?
- Вы держите книгу или газету на расстоянии вытянутой руки.
- Затуманенное зрение на нормальном расстоянии чтения.
- Головные боли или усталость от работы на близком расстоянии.
Однако диагностировать пресбиопию может только врач-офтальмолог после тщательного осмотра.
Выбор очков и линз
Лекарства от пресбиопии нет. Но есть способы, как сделать свою жизнь более комфортной. Например, можно использовать бифокальные очки, когда верхняя часть линзы корректирует зрение вдаль, а нижняя помогает видеть объекты вблизи.
Прогрессивные линзы в очках похожи на бифокальные, но здесь на оптике будут абсолютно не заметны границы зон — невооруженным взглядом невозможно различить переход от одной кривизны линзы к другой.
Контактные линзы также могут помочь при пресбиопии. Вы можете попробовать мультифокальные линзы, . С такими линзами вы фактически будете использовать ближнее и дальнее зрение одновременно — ваш мозг будет учится автоматически выбирать правильный фокус.
Есть также возможность использовать монофокальные контактные линзы для коррекции пресбиопии. В этом случае корректируют один глаз для зрения вдаль, а другой — для зрения вблизи. Иногда с такими линзами пациенты могут замечать, ослабление стереоскопического — объемного зрения.
Операции
В отличие от всех других аномалий рефракции (близорукости, дальнозоркости и астигматизма), коррекция пресбиопии остается сложной задачей для хирурга, и полностью избавиться от нее, к сожалению, не получится.
- Замена хрусталика
Если говорить об оперативных вмешательствах (рефракционная хирургия), то здесь некоторым людям с пресбиопией можно заменить хрусталик на искусственный, Для этой цели используют как мультифокальные искусственные хрусталики, так и такие, которе обладает углубленным фокусом. Это означает, что врач хирургическим путем поместит имплантаты в глаза пациенту. Такой метод подходит для людей с пресбиопией, у которых не было операции по удалению катаракты.
- Моновижн
Еще один метод коррекции называется Моновижн. Он поможет исправить зрение на 1–1,5 диоптрии. После хирургического вмешательства один глаз будет работать для того, чтобы смотреть вдаль, а другой — вблизи.
- PresbyMAX или аналогичные методы лазерной коррекции зрения.
Есть и другой способ рефракционной хирургии — с помощью эксимерного лазера. Он является одним из наиболее часто используемых методов хирургической коррекции пресбиопии без катаракты. Оба глаза настраиваются на ближнее и дальнее зрение, что обеспечивает хороший стереоскопический обзор.
Стоит помнить, что на роговице формируется новая сложная оптика. Поэтому после всех операций пациенту требуется период адаптации, который может занять от 2 недель до 6 месяцев. Мозг должен привыкнуть к новой оптике.
Для того, чтобы операция прошла с минимальными побочными эффектами, необходима тщательная диагностика, поэтому вопрос об оперативном вмешательстве при пресбиопии можно решать только вместе с квалифицированным офтальмологом.