Голливудская улыбка – это эталонный стандарт идеально ровных, белоснежных и симметричных зубов, который вошел в моду благодаря звездам американской "Фабрики звезд". Для многих публичных профессий голливудская улыбка становится неотъемлемым брендом, повышающим узнаваемость и привлекательность.





Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказывает, чьи улыбки российских и зарубежных звезд можно назвать эталонными.

Алла Пугачева





Знаменитую улыбку Пугачевой при всей ее неидеальности многие поклонники считали привлекательной. На протяжении долгих лет Алла Борисовна радовала своих поклонников естественной улыбкой, обладающей уникальной особенностью – небольшой щелью между передними зубами. Но впоследствии, при комплексной реконструкции своей улыбки, Пугачева все же попросила врачей устранить эту диастему.

Уже в зрелом возрасте Примадонна российской эстрады всерьез занялась своей улыбкой. И врачи, к которым она обратилась, показали достойные результаты. Многие публичные личности, стремясь к безупречной эстетике улыбки, прибегают к установке виниров. Однако Алла Борисовна пошла дальше – она не просто захотела идеально ровные и белоснежные зубы, но и пожелала сохранить свою индивидуальность.

В результате проведенной работы передние зубы Пугачевой теперь плотно прилегают друг к другу, образуя характерный "домик". Эта уникальная форма и наклон зубов были бережно воссозданы специалистами, чтобы сохранить неповторимую особенность улыбки примадонны.

Безусловно, подобная комплексная реконструкция с сохранением индивидуальных черт является непростой задачей для врачей-стоматологов и требует высочайшего профессионализма. Но результат, представленный в улыбке Аллы Борисовны Пугачевой, действительно впечатляет и, несомненно, стоит немалых финансовых вложений.

Ольга Бузова





Изучая голливудскую улыбку Ольги Бузовой, можно отметить, что она является редким примером гармоничного и естественного результата стоматологической работы. Цвет, глубина и форма ее зубов находятся максимально близко к натуральному виду.

Очевидно, что при создании этой улыбки использовались качественные материалы и передовые технологии в производстве виниров. Это позволило избежать типичной для многих звезд "голливудской" белизны, которая часто выглядит неестественно.

Кроме того, мы видим, что была проведена тщательная коррекция формы губ, придающая улыбке Бузовой более сбалансированный и натуральный вид. Хотя, на мой взгляд, стоило бы немного подкорректировать форму нижней губы, которая выглядит несколько асимметричной.

В целом, данный пример демонстрирует высокий уровень мастерства стоматологов, которым удалось создать уникальную для российской медийной сферы улыбку – естественную, но при этом безупречную по исполнению. Это, несомненно, является дорогостоящей работой, но результат определенно стоит затраченных усилий.

Криштиану Роналду





Звезда мирового футбола Криштиану Роналду, судя по всему, начал свой путь к идеальной улыбке еще в детстве, когда носил ортодонтические брекеты. Однако, несмотря на проведенное лечение, ему так и не удалось полностью исправить нарушения прикуса.

Повзрослев и став кумиром миллионов, Криштиану Роналду решил подойти к реставрации своей улыбки с особой тщательностью. Вместо одного из боковых резцов был установлен высокотехнологичный имплант, обеспечивающий целостность и симметрию зубного ряда.

Кроме того, Роналду регулярно прибегает к профессиональному отбеливанию зубов в стоматологических клиниках. Благодаря этим мерам, его улыбка приобрела ослепительно белый и ровный вид, ставший его неотъемлемым фирменным знаком.

Несмотря на проведенные стоматологические процедуры, его зубы по-прежнему выглядят естественно и гармонично, подчеркивая неповторимый образ футбольной суперзвезды. Комплексный подход Роналду к реставрации улыбки, сочетающий применение высокотехнологичных решений с бережным сохранением природной индивидуальности, является ярким примером профессионализма стоматологов, работавших с этим всемирно известным спортсменом.

Кейт Миддлтон





Улыбка Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, по праву считается одной из самых очаровательных и запоминающихся среди представителей королевской семьи. Ее искренняя, естественная и открытая улыбка стала настоящей визитной карточкой герцогини.

Однако мало кому известно, что путь к идеальной улыбке для Кейт был не таким уже и простым. На протяжении длительного времени она проходила ортодонтическое лечение с использованием лингвальных брекетов, которые устанавливаются на внутренней стороне зубов. Это позволило правильно выровнять положение ее зубных рядов.

Следующим этапом стала процедура профессионального отбеливания, в результате которой герцогине удалось добиться идеально ровного и мягкого оттенка зубной эмали. Этот натуральный, но в то же время ослепительный вид ее улыбки заслужил восхищение публики и прочно закрепил за Кейт Миддлтон репутацию обладательницы "королевской" улыбки.

Теперь, глядя на искрящуюся от счастья улыбку герцогини, невозможно представить, что когда-то ей приходилось прибегать к помощи брекетов и долгих курсов отбеливания. Это лишь подчеркивает высокий профессионализм стоматологов, работавших с Кейт, а также ее способность с достоинством пройти даже самые сложные этапы преображения своей улыбки.

*Признан иноагентом на территории РФ.