Почему филлеры могут мигрировать и как этого избежать

Филлеры – одна из самых популярных процедур по коррекции внешности, которую делают очень давно. Результат обычно предсказуем, но филлер в отдельных случаях может мигрировать, из-за чего внешность меняется слишком кардинально (и не в лучшую сторону). Попросили Романову Галину Владимировну, врача-дерматолога и косметолога, эксперта в области аппаратных и лазерных методов в дерматологии и косметологии, рассказать, почему это происходит и как предотвратить такую ситуацию.





Что такое миграция филлеров и как она проявляется визуально

Миграция – это перемещение введенного филлера за пределы зоны, куда его изначально кололи. В результате появляются нежелательные визуальные эффекты.

Бугорки или шишки под кожей;

отечность;

изменение формы лица;

асимметрия;

плотные образования – это более тяжелый случай, который требует коррекции.

Иногда изменения заметны сразу, но бывает и отсроченный эффект, который проявляется через месяцы или даже годы. Особенно это касается плотных филлеров, рассчитанных на объем – они могут "всплывать" при вирусных, бактериальных инфекциях в организме или на фоне усиления отеков.

Основные причины – в технике введения, качестве вводимого препарата и в индивидуальной анатомии. Даже хороший препарат, введенный неправильно или "не в тот слой", может "уйти". А даже при соблюдении всех "правил" введения, анатомия человека может способствовать миграции филлера со временем. Но и выбор неподходящего по плотности состава играет роль, особенно в тонких, деликатных и подвижных зонах.





4 основные причины миграции

Неподходящий препарат – слишком плотный или неэластичный для конкретной зоны.

– слишком плотный или неэластичный для конкретной зоны. Нарушение техники введения – слишком поверхностные или неправильные уколы.

– слишком поверхностные или неправильные уколы. Активная мимика – постоянные движения мышц буквально "выдавливают" филлер.

– постоянные движения мышц буквально "выдавливают" филлер. Ошибки в реабилитации – интенсивные тренировки, массажи, травмы в первые дни после процедуры.

Зоны с наибольшим риском

На этих участках лица вероятность миграции особенно высокая. Все дело в активной работе круговых мышц и анатомических особенностей тканей, которые хуже удерживают филлер.

Область вокруг глаз;

губы и зона вокруг рта;

носогубные складки;

подбородок (особенно при введении больших объемов плотного препарата).

Индивидуальные факторы риска

Миграция может появится даже если врач все делает правильно. Это связано с анатомией пациента – в этих случаях стоит быть особенно осторожным и учитывать их при планировании процедуры.

Тонкая кожа;

активная мимика;

повышенная склонность к отечности.





Что делать, если филлер мигрировал

Главное – не пытаться исправить ситуацию самостоятельно. Нужно обратиться к специалисту, который предпримет ряд мер.

При легких изменениях введет гиалуронидазу – фермент, растворяющий филлер.

Если ситуация не ясна, он может назначить УЗИ тканей, чтобы понять глубину и свойства препарата.

В тяжелых случаях (если использовались негиалуроновые препараты) направит к хирургу.

Чек-лист: как избежать миграции филлеров

Пройдитесь по каждому пункту перед тем, как делать процедуру – так вероятность миграции будет ниже.