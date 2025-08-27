Почему филлеры могут мигрировать и как этого избежать

Вместо точеных форм и гладкой кожи — бугорки, асимметрия и отеки. Этого можно избежать — сделали подробный разбор.

Филлеры – одна из самых популярных процедур по коррекции внешности, которую делают очень давно. Результат обычно предсказуем, но филлер в отдельных случаях может мигрировать, из-за чего внешность меняется слишком кардинально (и не в лучшую сторону). Попросили Романову Галину Владимировну, врача-дерматолога и косметолога, эксперта в области аппаратных и лазерных методов в дерматологии и косметологии, рассказать, почему это происходит и как предотвратить такую ситуацию.

Фото: Freepik.com / @ArtPhoto_studio

Что такое миграция филлеров и как она проявляется визуально

Миграция – это перемещение введенного филлера за пределы зоны, куда его изначально кололи. В результате появляются нежелательные визуальные эффекты.

  • Бугорки или шишки под кожей;
  • отечность;
  • изменение формы лица;
  • асимметрия;
  • плотные образования – это более тяжелый случай, который требует коррекции.

Иногда изменения заметны сразу, но бывает и отсроченный эффект, который проявляется через месяцы или даже годы. Особенно это касается плотных филлеров, рассчитанных на объем – они могут "всплывать" при вирусных, бактериальных инфекциях в организме или на фоне усиления отеков.

Основные причины – в технике введения, качестве вводимого препарата и в индивидуальной анатомии. Даже хороший препарат, введенный неправильно или "не в тот слой", может "уйти". А даже при соблюдении всех "правил" введения, анатомия человека может способствовать миграции филлера со временем. Но и выбор неподходящего по плотности состава играет роль, особенно в тонких, деликатных и подвижных зонах.

Фото: Freepik.com

4 основные причины миграции

  • Неподходящий препарат – слишком плотный или неэластичный для конкретной зоны.
  • Нарушение техники введения – слишком поверхностные или неправильные уколы.
  • Активная мимика – постоянные движения мышц буквально "выдавливают" филлер.
  • Ошибки в реабилитации – интенсивные тренировки, массажи, травмы в первые дни после процедуры.

Зоны с наибольшим риском

На этих участках лица вероятность миграции особенно высокая. Все дело в активной работе круговых мышц и анатомических особенностей тканей, которые хуже удерживают филлер.

  • Область вокруг глаз;
  • губы и зона вокруг рта;
  • носогубные складки;
  • подбородок (особенно при введении больших объемов плотного препарата).

Индивидуальные факторы риска

Миграция может появится даже если врач все делает правильно. Это связано с анатомией пациента – в этих случаях стоит быть особенно осторожным и учитывать их при планировании процедуры.

  • Тонкая кожа;
  • активная мимика;
  • повышенная склонность к отечности.

Фото: Freepik.com

Что делать, если филлер мигрировал

Главное – не пытаться исправить ситуацию самостоятельно. Нужно обратиться к специалисту, который предпримет ряд мер.

  • При легких изменениях введет гиалуронидазу – фермент, растворяющий филлер.
  • Если ситуация не ясна, он может назначить УЗИ тканей, чтобы понять глубину и свойства препарата.
  • В тяжелых случаях (если использовались негиалуроновые препараты) направит к хирургу.

Чек-лист: как избежать миграции филлеров

Пройдитесь по каждому пункту перед тем, как делать процедуру – так вероятность миграции будет ниже.

  • Делайте процедуру только у квалифицированного врача.
  • Используйте сертифицированные препараты, подходящие по плотности для конкретной зоны.
  • Соблюдайте рекомендации в реабилитационный период: минимум активных нагрузок, откажитесь от массажей и снизьте активность мимики.
  • Не пытайтесь самостоятельно "размять" филлер.
  • Всегда храните документацию по процедуре: какой препарат, когда и в каком объеме был введен.
Дарья Сизова

Автор раздела «Здоровье»

 

