Почему филлеры могут мигрировать и как этого избежать

Вместо точеных форм и гладкой кожи — бугорки, асимметрия и отеки. Этого можно избежать — сделали подробный разбор.
Филлеры – одна из самых популярных процедур по коррекции внешности, которую делают очень давно. Результат обычно предсказуем, но филлер в отдельных случаях может мигрировать, из-за чего внешность меняется слишком кардинально (и не в лучшую сторону). Попросили Романову Галину Владимировну, врача-дерматолога и косметолога, эксперта в области аппаратных и лазерных методов в дерматологии и косметологии, рассказать, почему это происходит и как предотвратить такую ситуацию.
Что такое миграция филлеров и как она проявляется визуально
Миграция – это перемещение введенного филлера за пределы зоны, куда его изначально кололи. В результате появляются нежелательные визуальные эффекты.
- Бугорки или шишки под кожей;
- отечность;
- изменение формы лица;
- асимметрия;
- плотные образования – это более тяжелый случай, который требует коррекции.
Иногда изменения заметны сразу, но бывает и отсроченный эффект, который проявляется через месяцы или даже годы. Особенно это касается плотных филлеров, рассчитанных на объем – они могут "всплывать" при вирусных, бактериальных инфекциях в организме или на фоне усиления отеков.
Основные причины – в технике введения, качестве вводимого препарата и в индивидуальной анатомии. Даже хороший препарат, введенный неправильно или "не в тот слой", может "уйти". А даже при соблюдении всех "правил" введения, анатомия человека может способствовать миграции филлера со временем. Но и выбор неподходящего по плотности состава играет роль, особенно в тонких, деликатных и подвижных зонах.
4 основные причины миграции
- Неподходящий препарат – слишком плотный или неэластичный для конкретной зоны.
- Нарушение техники введения – слишком поверхностные или неправильные уколы.
- Активная мимика – постоянные движения мышц буквально "выдавливают" филлер.
- Ошибки в реабилитации – интенсивные тренировки, массажи, травмы в первые дни после процедуры.
Зоны с наибольшим риском
На этих участках лица вероятность миграции особенно высокая. Все дело в активной работе круговых мышц и анатомических особенностей тканей, которые хуже удерживают филлер.
- Область вокруг глаз;
- губы и зона вокруг рта;
- носогубные складки;
- подбородок (особенно при введении больших объемов плотного препарата).
Индивидуальные факторы риска
Миграция может появится даже если врач все делает правильно. Это связано с анатомией пациента – в этих случаях стоит быть особенно осторожным и учитывать их при планировании процедуры.
- Тонкая кожа;
- активная мимика;
- повышенная склонность к отечности.
Что делать, если филлер мигрировал
Главное – не пытаться исправить ситуацию самостоятельно. Нужно обратиться к специалисту, который предпримет ряд мер.
- При легких изменениях введет гиалуронидазу – фермент, растворяющий филлер.
- Если ситуация не ясна, он может назначить УЗИ тканей, чтобы понять глубину и свойства препарата.
- В тяжелых случаях (если использовались негиалуроновые препараты) направит к хирургу.
Чек-лист: как избежать миграции филлеров
Пройдитесь по каждому пункту перед тем, как делать процедуру – так вероятность миграции будет ниже.
- Делайте процедуру только у квалифицированного врача.
- Используйте сертифицированные препараты, подходящие по плотности для конкретной зоны.
- Соблюдайте рекомендации в реабилитационный период: минимум активных нагрузок, откажитесь от массажей и снизьте активность мимики.
- Не пытайтесь самостоятельно "размять" филлер.
- Всегда храните документацию по процедуре: какой препарат, когда и в каком объеме был введен.