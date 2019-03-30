Тема употребления воды в последнее время стала достаточно популярной, как важный фактор сохранения здоровья. Рассмотрим один аспект этой важной темы, касающийся того, можно ли пить воду перед сном. Ознакомимся с мнением специалистов.

Полезно ли пить воду на ночь

Медики дают простой и однозначный ответ – полезно. Но в то же время обращают наше внимание на целый ряд правил такого употребления воды.

Для начала следует разделить желание употреблять воду на ночь на:

преднамеренное. Продиктованное информацией об оздоровительном эффекте употребления воды вообще на наш организм;

Продиктованное информацией об оздоровительном эффекте употребления воды вообще на наш организм; болезненное или остро необходимое. Имеются в виду ситуации, когда нестерпимо мучает жажда от съеденной жирной или соленой пищи, а также жажда, как симптом неприятного заболевания.

Во втором случае, как правило, удержаться в рамках «дозволенного» и «рекомендованного» бывает трудно и выпивается достаточно большое количество воды. В этом случае пить воду на ночь вредно, со всеми вытекающими последствиями - отеками, беспокойным сном и т. д. Такая ситуация требует особого разбирательства и принятия мер.

Мы же подробно остановимся на первом варианте мотивированного желания употреблять воду перед сном.

Благоприятное воздействие воды

Ссылаясь на мнение специалистов можно утверждать, что пить воду перед сном полезно. Так вашему организму будет намного проще бороться с нежелательными процессами, которые неизбежно происходят в любом организме, в том числе и ночью.

При употреблении небольшого количества воды перед сном поможет:

выведению солей из организмаю. В результате неидеального обмена веществ в организме образуются соли, в той или иной степени. При нарушении водного баланса эти соли оседают в почках, суставах, желчевыводящих путях, приводя к очень серьезным болезням. Этот нежелательный процесс начинается уже в молодом возрасте, а к зрелым годам может достичь катастрофического состояния;

В результате неидеального обмена веществ в организме образуются соли, в той или иной степени. При нарушении водного баланса эти соли оседают в почках, суставах, желчевыводящих путях, приводя к очень серьезным болезням. Этот нежелательный процесс начинается уже в молодом возрасте, а к зрелым годам может достичь катастрофического состояния; восстановлению водного баланса. Когда все системы организма, который сам состоит из воды на 60 – 80 %, получают воду в необходимом количестве для правильного прохождения жизненно важных биохимических процессов;

Когда все системы организма, который сам состоит из воды на 60 – 80 %, получают воду в необходимом количестве для правильного прохождения жизненно важных биохимических процессов; выведению токсинов из организма. Происходит очищение, как на внутриклеточном уровне, так и механическое вымывание слизи из органов пищеварительного тракта. А для похудения очень важно очищение организма, поэтому нужно пить воду перед сном;

Происходит очищение, как на внутриклеточном уровне, так и механическое вымывание слизи из органов пищеварительного тракта. А для похудения очень важно очищение организма, поэтому нужно пить воду перед сном; активизации пищеварения.

Каких болезней можно избежать

При длительном и регулярном употреблении воды, как в течении дня, так и перед сном, вполне реально замедлить, а то и вовсе остановить следующие проблемы со здоровьем:

отложение солей;

развитие мочекаменной болезни;

ухудшения обмена веществ;

стойких запоров, приводящих к геморрою с кровотечениями;

общей зашлакованности организма и набора лишних килограммов;

проблем с сердечно-сосудистой системой.

Общая польза для здоровья

Наконец, регулярное употребление воды способствует общему улучшению состояния здоровья. Организм, очищенный от шлаков и токсинов, с правильно протекающими важными биохимическими процессами, обеспечивает нормальную работу многих жизненно важных систем. И как следствие, происходит:

повышение уровня иммунитета;

прилив сил на более активное качество жизни;

омоложение;

улучшение состояния кожи, ногтей и волос;

нормализация веса (при соблюдении правильного рациона питания);

укрепление нервной системы и повышение стрессоустойчивости.

Похудение

На том, можно ли пить воду перед сном при похудении, следует остановиться отдельно. По мнению специалистов очень важно при желании похудеть пить воду не менее 2 литров день и выпивать 1 стакан на ночь.

Из вышеизложенного уже становится ясно, что при нормализации водного баланса, а также отказа от вредных привычек в еде, похудеть можно без всяких диет.

Важным аргументов для пересмотра своего отношения к приему воды перед сном может стать и следующий научный факт. Дело в том, что для самоочищения организма им тратиться колоссальная энергия, задействуется не одна его система.

В результате, зашлакованный организм чувствует слабость и постоянную утомляемость, желание что-либо перекусить или съесть сладкого. Ведь мозг получает сигнал СОС «мне нужны силы», а раз так, включаются механизмы защиты, заложенные природой – поесть, да повкусней и пожирней.

А надо было просто выпить воды, причем пить ее регулярно и понемногу, в том числе и на ночь.

Сколько воды полезно выпить на ночь

Точно установить количество воды, которую будет максимально полезно выпить перед сном, не представляется возможным. Слишком много индивидуальных факторов приходится учитывать:

пол;

возраст;

вес;

род занятий;

сезонный фактор;

насколько рационально питание, а также пагубное пристрастие к соленому и сладкому;

сопутствующие заболевания.

Однако ученые не оставляют попыток «докопаться» до истины, можно ли пить воду перед сном во время похудения, в том числе и сколько ее пить вообще. В результате институт медицины США установил усредненное количество жидкости, которое рекомендовано выпивать за сутки:

женщинам – 2,7 л;

мужчинам – 3,7 л.

В эту цифру входят чай, компот и соки. Специалисты рекомендуют выпивать усредненное количество чистой воды - около 2 литров. Но все достаточно индивидуально и следует руководствоваться в каждом конкретном случае реакцией организма.

Общей рекомендацией по приему воды на ночь является количество чистой воды не более стакана. Если вы молоды и у вас нет пока видимых проблем, то можете позволить иногда выпивать и больше, кроме пользы ничего плохого не будет.

Однако перегружать почки в ночное время также не стоит, поэтому важно понять, как пить и когда.

Правила приема воды на ночь

Многие бояться пить воду на ночь из-за боязни:

образование отеков утром;

нагрузки на почки;

необходимости вставать ночью в туалет;

боязни вымывания микроэлементов.

Все эти аргументы не беспочвенны, однако, в основном они касаются излишне большого потребления воды на ночь.

Количество воды, рекомендованной для приема на ночь специалистами, мы уже упомянули, подчеркнем его еще раз в общих простых правилах приема:

не более 1 стакана;

за 30-40 минут до сна;

обязательно в теплом виде;

пить небольшими глотками, желательно, как можно больше растянуть во времени.

Медовая вода на ночь

Употреблять чистую теплую воду с медом медики рекомендуют дважды в день, утром натощак и перед сном, чтобы похудеть. Называют такой напиток эликсиром молодости по оказываемому им благоприятному воздействию на организм, не подвергая сомнению, можно ли пить его на ночь.

Продукт пчеловодства, добавленный в воду в небольших количествах хорошо усваивается организмом, стимулируя его защитные силы.

Пропорции, в которых готовится напиток долгожителей:

на 1 стакан теплой воды – 1 чайная ложка натурального меда.

Действие природного антибиотика и мощного антиоксиданта в воде можно еще усилить лимоном и щепоткой корицы.

Такой напиток будет максимально способствовать оздоровлению организма и похудению.

Стакан воды на ночь – когда это вредно?

Как уже говорилось выше, пить воду или не пить, а также в каких количеств придерживаться - каждый решает для себя сам. Изучив общие рекомендации, остается лишь понаблюдать за реакцией организма на новые правила жизни.

Если негативные последствия в виде отеков отсутствуют и ночь проходит спокойно, то спокойно придерживайтесь вышеизложенных рекомендаций.

Однако, можно и заранее сказать, когда пить воду на ночь точно вредно:

при заболеваниях мочевыделительной системы;

при некомпенсированном пороке сердца и сердечной недостаточности.

За сколько часов до сна можно пить воду

Если у вас после соблюдения вышеизложенных правил появились какие-либо проблемы, то время приема воды на ночь можно перенести на более раннее.

Подобрать конкретно временной отрезок лучше самостоятельно, решив, можно ли пить воду перед сном. Лучшим решением будет начать с постепенного сокращения промежутка времени между приемом воды и сном.

Так начать можно с полутора, либо одного часа, а затем постепенно выйти на общее рекомендованное время – 30 минут до сна.

При беременности

Во время беременности также очень важно пить воду перед сном, тем более, если вы уже приучили к этому свой организм.

Однако необходимо держать под контролем общее состояние, своевременно делая корректировку количества выпиваемой воды и времени приема. Только так вы сможете сделать вывод о том, можно ли продолжать оздоровительный прием воды перед сном.

На последних сроках беременности лучше вообще отказаться от этой практики из-за сопутствующих отеков.

Количество воды лучше просто равномерно распределить на прием в течение суток.

Подводя итоги подчеркнем, что пить воду на ночь можно и нужно, но обязательно при этом прислушиваться к своему организму.