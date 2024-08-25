Питание и здоровье зубов: что есть для укрепления эмали?

Питание напрямую влияет на здоровье зубов. Правильный рацион обеспечивает баланс витаминов и микроэлементов в организме, создает надежную защиту от бактерий. Какие продукты необходимо регулярно употреблять, чтобы как можно реже наносить визиты в клинику, рассказала Егана Маруфиди — кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники "Столица".

Как здоровье зубов зависит от региона проживания?





Когда заходит речь о правильном питании и здоровье зубов, в первую очередь вспоминается цитата: "Неважно, какая зубная паста. Главное, в каком районе ты живешь". Прежде всего, необходимо знать, сколько фтора содержится в питьевой воде, которую вы употребляете. Без разницы, из-под крана она или покупная: этот элемент должен присутствовать в достаточном количестве для здоровья зубов.

С точки зрения большинства мировых стандартов, содержание фтора в воде должно быть 0,5-1 мг на 1 л. Максимально допустимое – 1,5 мг на 1 л согласно СанПиН. Сейчас в Москве есть районы, где эти показатели несколько превышают рекомендованные значения.

В каких продуктах содержится фтор и кальций для крепости эмали и зубных тканей

Хорошим источником фтора являются морепродукты и рыба, такая как скумбрия, минтай, треска, лосось, камбала. А также грецкие орехи, хлеб грубого помола и зеленый чай.

Молочные продукты





Обязательным микроэлементом, который необходим для тканей зубов, является кальций. В больших количествах он содержится во всех молочных продуктах, особенно в твердых сортах сыра. Они богаты казеином и фосфатами, укрепляющими зубную эмаль.

Сегодня утро современного человека не проходит без кофе, который вымывает кальций из организма. Именно поэтому всем пациентам, которые часто употребляют этот напиток, а также алкоголь, необходим кальций. Данные рекомендации относятся и к курильщикам. Таким людям рекомендуется включать в меню всевозможные молочные продукты: молоко, творог, различные сорта сыров, особенно твердые.

Ягоды





Летом обязательно нужно включать в меню ягоды! Это настоящий кладезь полезных веществ, особенно витамина С. Для укрепления десен и устранения их кровоточивости хороши клубника, смородина, земляника.

Витамин D





Также очень важно получение в достаточном количестве витамина D. Именно он является адекватным компонентом для процесса усвоения фосфора, кальция в организме. Если его не хватает, зубы начинают крошиться. Витамин D можно получать естественным путем – загорать летом, комбинируя солнечные ванны с приемом капсулированных таблеток.

Зелень, овощи и фрукты





Для получения поликомпонентного комплекса микроэлементов лучшим продуктом для зубов будет зелень: петрушка, укроп, салат, содержащие витамины В, Е, А, С, причем в очень большом количестве. В петрушке к тому же еще и много кальция! Зелень хорошо помогает укреплению эмали и очищению поверхности зубов от налета.

С последней функцией отлично справляются сырые овощи и фрукты: морковь, яблоки, огурцы, болгарский перец – в их составе есть поливитамины В, D, Е, С и минералы. Болгарский перец вообще является лучшим по содержанию микроэлементов и витаминов.

Благодаря твердой поверхности овощей и фруктов происходит очищение зубов и своеобразный массаж десен. Жесткие продукты стимулируют образование большого количества слюны, что также влияет на промывание поверхности зубов и сокращает оседание на ней бактерий. Соответственно, снижаются риски кариеса.

Мясные продукты





Грубоволокнистая пища поддерживает здоровье десен, связок и стимулирует кровообращение. К ней относится мясо, создающее мощную жевательную нагрузку, большую, чем при употреблении овощей и фруктов, в частности, редиса и моркови. Мясные волокна тверже, и чтобы их разжевать, мышцам нужно создать усилие более 600 кг. Такая нагрузка стимулирует кровообращение зубочелюстной системы.

Перечисленные продукты содержат полезные питательные элементы не только для зубов, но и для всего организма. Они стабилизируют общее состояние, поэтому важно делать упор именно на них.

Почему необходимо проходить обследование полости рта?





Прежде чем задумываться о пользе продуктов, нужно определиться, в каком состоянии полость рта, есть ли кариозные зубы, так как на их структуру влияет и баланс микроэлементов в составе слюны.

"Пациент, которого я наблюдала в течение 10 лет, в последнее время ежемесячно пролечивал кариозный зуб. Конечно, возник вопрос, почему так происходит, ведь на протяжении всего предыдущего периода ему не оказывалось столько лечебных мероприятий в полости рта, как за последний год. Был сдан анализ слюны, чтобы выяснить причину и понять, какие медикаменты необходимо рекомендовать для улучшения состояния организма. По результатам выявлена недостаточность микроэлементов и назначены комплексные препараты, поскольку исключительно на правильном питании сохранить здоровье зубов на данном этапе невозможно: нужна помощь медикаментозной терапии", – рассказывает практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.

Рациональное питание – важное условие здоровья зубов. Но, если баланс витаминов и микроэлементов в организме нарушен, восстановить его можно только приемом медикаментов, индивидуально подобранным стоматологом по результатам диагностики.