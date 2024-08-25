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Как переутомление влияет на зрение

Как переутомление влияет на зрение

Главный врач клиники микрохирургии глаза "АйМед" Элина Санторо рассказала, как общее состояние влияет на здоровье глаз.

Сегодня многие из нас проводят за компьютером и гаджетами много времени, что, конечно, негативно влияет на зрение. Главный врач клиники микрохирургии глаза "АйМед", врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо рассказывает, как именно переутомление сказывается на нашем органе зрения и что можно предпринять, чтобы защитить глаза от негативного воздействия.

Элина Санторо. Фото: из личного архива врача

Начнем с того, что переутомление, как правило, связано с длительным напряжением органа зрения. Будь то работа за компьютером, чтение книг или мобильных устройств, вышивание или другие занятия, требующие пристального внимания к мелким деталям, – все это заставляет глаза непрерывно фокусироваться, аккомодируя к меняющимся условиям. В результате мышцы, отвечающие за фокусировку, перенапрягаются, что со временем может привести к нарушению зрения.

Одним из наиболее распространенных последствий зрительного переутомления является развитие компьютерного зрительного синдрома. Его основными симптомами являются сухость, жжение и покраснение глаз, размытость изображения, головные боли и усталость. Кроме того, нередко возникают проблемы с фокусировкой взгляда – объекты кажутся расплывчатыми, а переключение между ними дается с трудом.

Помимо этого, переутомление глаз может спровоцировать развитие близорукости или даже ее прогрессирование. Длительное напряжение аккомодационного аппарата приводит к тому, что глаз "забывает" расслабляться, оставаясь в постоянно напряженном состоянии. Это, в свою очередь, влечет за собой изменение формы глазного яблока и, как следствие, ухудшение зрения вдаль.

Еще одним неприятным следствием зрительного переутомления может стать повышенная чувствительность к свету. Яркие лампы, солнечные лучи или мерцание экранов начинают буквально слепить глаза, причиняя неприятные ощущения.

Кроме того, нельзя забывать и о том, что переутомление, как правило, сопровождается общим ухудшением самочувствия. Головные боли, раздражительность, усталость – все это также может негативно отражаться на состоянии зрительного анализатора.

Меры защиты

Фото: freepik.com

Так что же делать, чтобы защитить глаза от пагубного влияния переутомления? Прежде всего, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены зрения. Это регулярные перерывы на отдых при длительной зрительной нагрузке, гимнастика для глаз, использование увлажняющих капель и ношение компьютерных очков при работе с экранами. Также важно следить за освещением рабочего места и положением монитора, чтобы исключить бликование и чрезмерную нагрузку на зрение.

Кроме того, переутомление, как правило, является следствием общего истощения организма. Поэтому важно уделять внимание полноценному отдыху, качественному питанию и регулярным физическим упражнениям. Это позволит не только улучшить самочувствие в целом, но и оказать благотворное влияние на состояние зрительного анализатора. Доказано, что ежедневные прогулки положительно сказываются и на нашем зрении.

И, наконец, важно вовремя обращаться к офтальмологу. Даже если вы не замечаете серьезных проблем со зрением, регулярные осмотры помогут выявить первые признаки ухудшения и предпринять необходимые меры. Возможно, вам потребуются очки для работы за компьютером или специальная гимнастика, которая поможет "разгрузить" глаза.

25 августа 2024, 04:00
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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