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Суббота 24 августа

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Это очень опасно: вот почему запрещено носить белье с косточками после операции на грудь

Это очень опасно: вот почему запрещено носить белье с косточками после операции на грудь

Чем может обернуться пренебрежение этим правилом рассказала пластический хирург, врач высшей категории сети клиник "Семейная" направления Beauty Елена Пономарева.

Любая пластическая операция на груди подразумевает под собой необходимое повреждение тканей с целью улучшения форм и объема молочных желез. И, естественно, первые полтора месяца грудь наиболее уязвима в процессе основного заживления.

Елена Пономарева. Фото: личный архив врача

В этот момент грудь нуждается в правильно подобранном белье, фиксирующим ее так, как нужно, не передавливая при этом основные лимфатические протоки, но уменьшая появление отечности.

Можно ли обойтись после маммопластики без компрессионного белья?

Нет, нельзя. Только с использованием такого бюстгальтера можно обеспечить профилактику осложнений и искажения формы груди после сделанной операции.

Бюстгальтер с косточкой может привести к плачевным последствиям. Поскольку может нарушаться отток лимфы, приводить к появлению чрезмерной отечности, также косточки могут повреждать механически зоны рубцов и приводить к инфицированию раны, развитию патологических рубцов (гипертрофические и келлоидные рубцы). И самое неприятное – это влияние на форму груди, в особенности груди с имплантами. Сильное давление неправильно подобранного бюстгальтера может привести к смещению импланта на раннем сроке, когда еще не сформировалась капсула вокруг импланта.

Именно поэтому я разрешаю своим пациентам надевать косточки не раньше чем 2,5–3 месяца после операции, когда уже сошел основной отек и завершились важные этапы заживления.

Очень часто пациенты думают, что это наши "придумки" и ничего серьезного в ношении компрессионного белья нет, а затем получают осложнения, связанные именно с этим. Ко всем рекомендациям хирурга стоит относиться серьезно, чтобы получить качественный результат.

24 августа 2024, 09:00
Фото: unsplash.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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