Это очень опасно: вот почему запрещено носить белье с косточками после операции на грудь

Любая пластическая операция на груди подразумевает под собой необходимое повреждение тканей с целью улучшения форм и объема молочных желез. И, естественно, первые полтора месяца грудь наиболее уязвима в процессе основного заживления.





В этот момент грудь нуждается в правильно подобранном белье, фиксирующим ее так, как нужно, не передавливая при этом основные лимфатические протоки, но уменьшая появление отечности.

Можно ли обойтись после маммопластики без компрессионного белья?

Нет, нельзя. Только с использованием такого бюстгальтера можно обеспечить профилактику осложнений и искажения формы груди после сделанной операции.

Бюстгальтер с косточкой может привести к плачевным последствиям. Поскольку может нарушаться отток лимфы, приводить к появлению чрезмерной отечности, также косточки могут повреждать механически зоны рубцов и приводить к инфицированию раны, развитию патологических рубцов (гипертрофические и келлоидные рубцы). И самое неприятное – это влияние на форму груди, в особенности груди с имплантами. Сильное давление неправильно подобранного бюстгальтера может привести к смещению импланта на раннем сроке, когда еще не сформировалась капсула вокруг импланта.

Именно поэтому я разрешаю своим пациентам надевать косточки не раньше чем 2,5–3 месяца после операции, когда уже сошел основной отек и завершились важные этапы заживления.

Очень часто пациенты думают, что это наши "придумки" и ничего серьезного в ношении компрессионного белья нет, а затем получают осложнения, связанные именно с этим. Ко всем рекомендациям хирурга стоит относиться серьезно, чтобы получить качественный результат.