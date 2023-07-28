Три угрозы: чем для женщин опасна жаркая погода

Вожделенное лето может навредить организму

Для абсолютного большинства россиян летний период является самым долгожданным временем года. Летом многие отправляются в отпуска и отлично проводят время на морском побережье. Однако нельзя забывать, что повышенные температуры могут негативно сказаться на организме человека. Чем грозит знойная погода, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Психологическое состояние

Казалось бы, яркое солнце за окном уже само по себе является поводом для того, чтобы настроение было на высшем уровне. Однако, если жаркие дни приходится проводить в душных городских джунглях, зной точно не порадует. Эксперты отмечают, что при повышенных температурах резко увеличивается риск обострения психологических расстройств. В целом депрессивные состояния могут заметно усугубиться. Данные статистики говорят о том, что летом существенно возрастает количество обращений пациентов за психологической поддержкой. Именно поэтому нужно быть особенно чуткой к своему организму. Если нет возможности уехать в полноценный отпуск, хотя бы выходные дни нужно проводить на природе в гармоничной обстановке.

Проблемы с дыханием

Экстремально высокие температуры могут привести к тепловому стрессу. Такое состояние чем-то напоминает паническую атаку. Человек испытывает проблемы с дыханием и становится очень тревожным. Женщинам, которые особенно подвержены эмоциональным всплескам, бывает трудно справиться с дополнительным раздражителем в виде изнуряющей жары и духоты. Для того чтобы не допустить такого плачевного развития событий, нужно внимательно следить за кондиционированием помещений. Если чувствуете, что жара становится невыносимой, можно охладить кожу прохладной водой. В такую погоду обязательно нужно употреблять много жидкости.

Тепловые судороги

Такая неприятность случается достаточно редко, однако люди, ведущие активный образ жизни, находятся в зоне риска. Когда в помещении из-за отсутствия кондиционера становится очень жарко, а плюсом к этому повышен уровень влажности, некоторые люди могут испытать тепловые судороги. Дело в том, что из-за недостатка кислорода и существенного расхода полезных веществ, организм начинает сбоить. Обычно судороги локализуются в ногах, зоне пресса и руках. В таком случае нужно выйти на воздух, если состояние усугубляется, следует вызвать врача.