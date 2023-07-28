Польза чая — это давно доказанный факт. Ведь в листьях чая содержится большое количество витаминов и макроэлементов. Но также в чае присутствует и кофеин. Поэтому, если у вас есть какие-либо проблемы с давлением, то нужно знать меру при потреблении напитка. Давайте рассмотрим, можно ли пить чай при давлении.

Давление у нас бывает пониженное и повышенное. Рассмотрим оба варианта.

Чай при повышенном давлении

Если у вас повышенное давление, то чай пить можно. Но какой лучше всего выбрать? Ведь сортов чаев действительно много. Врачи рекомендуют употреблять именно зеленый чай, так как он способен мягко снижать давление, тем самым улучшая ваше самочувствие.

Также можно употреблять травяные чаи, которых существует огромное количество. Есть даже так называемые целебные чаи, которые можно приобрести в аптеках или на специализированных сайтах. Главное — не делать чай слишком крепким.

Чай при пониженном давлении

А вот в этом случае как раз лучше подойдет черный чай. Если у вас пониженное давление, то стоит заварить черный чай в течение пяти минут и добавить в него сахар. Такой вариант будет отличной и более мягкой альтернативой кофе.

Черный чай обладает полезными свойствами. В частности, в нем содержится кофеин и прочие стимулирующие вещества, с помощью которых он поможет повысить давление. Соответственно, пройдет головная боль, которая часто сопровождает пониженное давление.

Кроме того, черный чай содержит антиоксиданты, которые предотвращают поражение кровеносных сосудов. Таким образом, принимая черный чай при пониженном давлении, можно вернуть в норму не только артериальное давление, но и в целом улучшить свое самочувствие.

Выводы

Как видите, чай — довольно универсальный продукт. Его можно употреблять как при повышенном, так и при пониженном давлении. Главное — подобрать правильный сорт чая и, само собой, знать меру.