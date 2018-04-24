Меню для кормящей мамы в первый месяц после родов

Питание после родов играет важную роль, особенно в том случае, если женщина кормит ребенка грудным молоком. Именно от того, какие продукты в пищу будет употреблять мать, зависит качество и польза грудного молока. Чтобы малыш получал все необходимые питательные вещества и витамины, мать должна включать в рацион определенный список продуктов также существуют ингредиенты, которые строго запрещены при кормлении.

Любые новые продукты вводятся с особой осторожностью, и мать должна будет постоянно отслеживать состояние ребенка. Чтобы женщина не беспокоилась о здоровье новорожденного, мы расскажем подробнее, что можно кушать кормящей маме в первый месяц после родов. В таблице указаны такие продукты, которые будут полезны ребенку, и не принесут вреда.

Важность питания в первый месяц



Питание женщина в первый месяц после родов имеет ограничения, при этом диета будет немного отличаться от той, что предназначена для кормящих женщин в общем. Если правильно организовать питание, это даст возможность решить целый ряд вопросов:

женщина сможет максимальное время кормить ребенка грудным молоком;

правильные продукты помогут обеспечить организм ребенка всеми полезными веществами, а также витаминами и минералами;

ребенку будет проще адаптироваться к новой жизни;

при соблюдении питания можно избежать нарушения пищеварения у новорожденного;

диета помогает исключить развитие аллергической реакции;

правильное питание улучшает вкусовые качества молока, поэтому малыш будет есть активнее.

В первые недели, организм женщины подготавливается и подстраивается под кормление ребенка грудным молоком, а сбалансированное питание помогает урегулировать процесс.

Очень важно, чтобы в первый месяц женщина питалась разнообразно и сбалансировано, только так в организм и в молоко будут попадать важные минеральные вещества и витамины.

Изначально в рационе будет минимальное количество продуктов, и каждый новый ингредиент вводят с осторожностью, следя за реакцией организма ребенка.

Правила питания в первые трое суток

Как говорят, специалисты соблюдать определенные правила питания необходимо не только сразу после родов, но и за несколько дней до них. Специалист может посоветовать женщине исключить из рациона определенные продукты, если анализы покажут не лучший результат.

За трое суток до родов женщине следует отказаться от таких видов продуктов, как:

горький и молочный шоколад;

любые виды орехов и цитрусов;

красная рыба;

крепкий кофе и чай также запрещено какао;

свежие томаты и клубника;

различные виды экзотической пищи;

экзотические фрукты;

соленые блюда;

копченые продукты и сладости.

Как говорят, специалисты молочную продукцию следует уменьшить в меню. Это даст возможность сократить риск развития диатеза у новорожденного в первые дни после появления на свет.

В первые несколько дней женщина должна питаться только свежими блюдами, которые не имеют в составе специй, пряностей и приправ. Многие специи могут вызвать аллергию у младенца, а также меняют вкус молока.

На данном этапе следует ограничиться постным овощным супом, приготовленным без зажарки, а также отварным филе курицы. Не менее полезны будут каши, приготовленные на воде. Из сладостей можно позволить себе банан, галетное печенье без добавок и печеное яблоко. Важно соблюдать питьевой режим, новорожденный ребенок кушает немного, а употребление большого количества воды может привести к приливам молока. Так как младенец не способен употребить все молоко, это вызовет развитие застоев в груди.

После кесарева сечения рекомендуется на одни сутки, вообще отказаться от пищи, и ограничиться водой без газа. На вторые сутки следует соблюдать диетическое питание, но придется исключить продукты, богатые клетчаткой.

Не следует употреблять черный хлеб, фрукты в сыром виде, отруби и сырые овощи.

В первые семь суток после родов, кормящей маме придется отказаться от таких продуктов, как:

овощи и фрукты в сыром виде;

отварное куриное яйцо и орехи разного вида;

все виды сухофруктов;

коровье молоко и кисломолочные напитки;

пряности, острые специи и приправы;

каши на молоке, а также овсянка, манка и пшеничная каша;

продукты в консервированном виде;

мясные субпродукты;

вода с газом и сладкая газировка;

свинина и мясо курицы;

соки и алкогольные напитки;

крепкий чай.

Питание со 2 по 4 неделю после родов

По таблице можно увидеть, что можно кушать кормящей маме в первый месяц после родов, но также существует ряд правил, которые следует соблюдать при составлении меню. К правилам следует отнести:

Правильное употребление воды. Восстановить привычный питьевой режим можно только со второй недели кормления. Калорийность блюд. В рационе должны быть довольно калорийные блюда. В сутки кормящая мать должна употреблять не менее 3000 ккал. Такое количество даст возможность полноценно функционировать организму женщины, а также насытить молоко необходимыми компонентами. Разнообразие в питании. Блюда обязательно должны быть разнообразными, при этом составлять меню следует только из тех продуктов, которые разрешены в такой период. После второй недели, яблоки разрешено использовать в пищу не только в запеченном виде, но и в сыром, предварительно очистив фрукт от кожицы. На этом этапе вводят куриные отварные яйца, но не более двух штук в неделю. Порции должны быть большими в объеме. В рацион включают супы без добавления капусты, сливочное масло, картофель отварной, рыбу и мясо, различные фрукты и овощи, а также сыры и каши. Забота о кишечнике. Очень часто в период кормления и после родов женщины сталкиваются с запорами, чтобы избежать такой ситуации, следует включить в свое меню чернослив, морскую капусту в свежем виде, свеклу отварную и отруби.

Стоит помнить, что на новые продукты у ребенка может возникнуть аллергия, поэтому за состоянием младенца важно тщательно следить.

Меню после родов

Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать при питании. Женщина должна правильно составлять меню, мы же приведем один пример питания, которое подойдет каждой кормящей матери.

Меню на первые двое суток после родов:

ненасыщенный куриный бульон (второго отвара);

овсяная или гречневая крупа на воде, можно добавить растительное масло;

индейка без кожи, отваренная дважды или говядина;

сыр средней жирности с минимальным количеством соли;

хлебцы или хлеб из муки грубого помола;

вода —около 2 литров в день.

Меню на третьи сутки:

количество воды сокращают до одного литра:

суп вегетарианский с картофелем (картофель в минимальном количестве);

жареные или запеченные овощи;

кисломолочные напитки или молоко (не более 1 стакана);

каши из цельнозерновых круп;

небольшое количество отрубей.

Уже с седьмого дня можно ввести в рацион больше новых продуктов. Сюда можно отнести творог, фрукты и овощи в свежем виде, бульоны мясные, коричневый рис. На этом этапе можно постепенно вернуться к привычному режиму питья, в сутки разрешено употреблять два литра воды.

После 21 дня женщина может начать введение новых продуктов, но делается это постепенно, следя за реакцией организма ребенка.

Новый продукт вводится раз в 3-4 дня, если у ребенка не возникло аллергии или болей в животе, то новый продукт включается в меню.