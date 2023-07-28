Механическая желтуха. Как желтый цвет связан с онкологией?

Печень – это орган, который дает о себе знать в последнюю очередь. Если регулярно не проходить осмотры и не сдавать анализы, то можно и не подозревать, что в ней появилась опухоль. Если возникла боль в правом боку, а кожа и белки глаз начинают обретать желтый цвет – это значит, что ситуация уже очень серьезная. Что такое механическая желтуха и почему она может быть симптомом онкологии, рассказал Ильдус Мухаметов, врач-хирург «СМ-Клиника».

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Механическая желтуха

Это заболевание, самым заметным признаком которого является окрашивание кожи и белков глаз в характерный желтый цвет. Подобное явление наблюдается у новорожденных, но если для них это вариант нормы, то для взрослого человека – повод срочно обратиться к врачу.

От обычной желтухи это состояние отличается тем, что в нарушении оттока желчи виновата не болезнь печени или поджелудочной железы, а новообразования, которые механически перекрывают протоки. Таким образом нарушается отток желчи. Это состояние опасно само по себе, но гораздо хуже то, что оно обычно свидетельствует о наличии в печени злокачественной опухоли или метастаз. Т.е. сама онкология может протекать бессимптомно до тех пор, пока образование не разрастается и не начинает давить на желчные протоки.

- Кроме нетипичного цвета кожи и глаз на механическую желтуху указывают такие симптомы как светлый, вплоть до серого, кал, - говорит Ильдус Мухаметов, - темный цвет мочи, привкус горечи во рту, понижение артериального давления, тошнота и рвота, нередко повышение температуры тела.

Откуда берется желтый цвет?

Причина пожелтения кожи и слизистых — повышенное содержание в крови билирубина, продукта, который образуется в результате распада эритроцитов. В норме билирубин вместе с желчью следует в просвет двенадцатиперстной кишки. Далее он выводится из организма с калом. Но если отток желчи по каким-либо причинам затруднен, то билирубин попадает в кровь. В результате довольно быстро весь организм начинает страдать от интоксикации. Такое нарушение называется гипербилирубинемия.

Причины появления механической желтухи

Это состояние всегда связано с какими-либо нарушениями в организме:

- Желчнокаменной болезнью. Камни, образовавшиеся в желчном пузыре, начинают выходить и забивают желчные протоки.

- Опухолью в печени, желчном пузыре или забрюшинном пространстве. Разрастаясь, образование может начать давить на протоки, полностью их пережимая.

- Метастазами (вторичными опухолевыми очагами). К сожалению, иногда во время обследования выясняется, что механическую желтуху вызвали метастазы первичной опухоли.

Чем опасна механическая желтуха?

Несмотря на то, что механическая желтуха указывают на серьезные диагнозы, она опасна и сама по себе. В норме концентрация билирубина в крови не должна превышать 20,5 мкмоль/л. При механической желтухе этот показатель вырастает в разы, вплоть до сотен мкмоль/л. Получается, что клетки крови начинают транспортировать во все ткани и органы продукты распада, то есть токсины. Общее состояние человека при этом стремительно ухудшается. Начинают страдать все биохимические процессы, например, нарушается свертываемость крови. Что, в свою очередь, делает невозможным лечение основного заболевания — рака. Таким пациентам нельзя проводить химиотерапию или делать операцию по удалению опухоли.

Лечение

Стратегию лечения в каждом конкретном случае подбирает специалист. Но основная задача врачей, столкнувшихся механической желтухой – восстановить адекватный отток желчи из печени любыми доступными способами.

Есть несколько методов, которые помогут справиться с этой задачей.

- Можно сделать дренаж, то есть вывести зонд через брюшную стенку, поясняет хирург. - Второй способ - проведение шунтирования – установка шунта, который соединит желчный проток с кишечником напрямую. Кроме того, пациенту можно установить стент – специальный расширитель из пластика или металла прямо в желчный проток. Последняя операция проводится малотравматичным способом и считается на сегодняшний день наиболее предпочтительной. Как правило, желтуха после нее проходит уже через 2-3 недели. Однако, стентирование не всегда возможно при запущенном раке.

Когда с механической желтухой удается справиться, можно приступать к лечению самого онкологического заболевания. Оперативное вмешательство и химиотерапия дадут шанс пациенту на излечение или на ремиссию.