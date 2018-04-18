Как восстанавливают грудь после мастэктомии

К сожалению, статистика неутешительна: показатели заболеваемости раком молочной железы среди женщин с каждым годом возрастают. Но медицина не стоит на месте: современные методики позволяют диагностировать рак груди на начальных стадиях.

Подход к лечению онкозаболеваний приобретает более комплексный характер, а новейшие скрининговые аппараты дают возможность снизить количество пациентов, которым показано хирургическое удаление груди. Тем не менее в ряде случаев мастэктомия продолжает оставаться единственным способом спасти жизнь онкобольной и свести к минимуму риск рецидива.

Благодаря последним методикам в пластической хирургии мастэктомию не следует считать операцией, которая безвозвратно меняет эстетический вид груди и тела в целом. Сегодня все более востребованной становится реконструктивная маммопластика – операция по восстановлению утраченной молочной железы.

Женщины могут не только обрести красивый бюст желаемого объема и формы без ущерба радикальности лечения, но и преодолеть множество психоэмоциональных проблем, сформировавшихся во время болезни и после удаления груди.

Поговорим о том, как пластические хирурги помогают женщинам, победившим онкологическое заболевание, вернутся к привычному образу жизни и перестать стесняться собственного тела.

Методики восстановления груди

Было бы ошибкой утверждать, что существует некий универсальный способ реконструкции груди, который подойдет каждой пациентке после мастэктомии. Методика определяется онкохирургом на основании нескольких факторов:

Состояние тканей на месте удаленной молочной железы. Для определения дальнейшей тактики врач ориентируется на тип проведенной ранее или планируемой мастэктомии. Толщина и ригидность тканей, факт сохранения соска, ареолы и субмаммарной складки (складки под грудью). Размер, форма и состояние здоровой молочной железы. Зачастую пациентке требуется аугментация (увеличение), редукция (уменьшение) или мастопексия (подтяжка) груди. Это особенно актуально при неправильно проведенном ранее 1-м этапе реконструкции, если пациентке подобрали экспандер или имплант, не подходящий по своему размеру к ее телосложению, из-за чего со временем прослеживается явная асимметрия и значительно ухудшается общий эстетический вид груди. Состояние потенциальных донорских зон. Данный фактор играет одну из решающих ролей, когда планируется реконструкция путем трансплантации ткани с других участков тела пациента: с живота, ягодиц, спины. Стоит отметить, что подобная операция предполагает более длительный реабилитационный период, так как, кроме груди, хирургическому вмешательству подвергается дополнительная зона.

По «золотому стандарту» реконструктивной маммопластики, восстановление молочной железы предполагает двухэтапную операцию:

1-й этап – установка тканевого «расширителя», или экспандера, в который постепенно закачивают стерильный физиологический раствор. Экспандер раздувается до необходимого размера и тем самым подготавливает ткани для дальнейшей установки импланта. Этап может проводиться как одновременно с мастэктомией, так и отсрочено, то есть после прохождения полного курса лечения рака молочной железы. 2-й этап – извлечение экспандера с его последующей заменой на постоянный имплант. Чтобы грудь выглядела красиво и гармонично, форма и объем импланта подбираются в соответствии с пропорциями тела пациентки. На этом же этапе осуществляется работа со здоровой молочной железой для достижения максимальной симметрии. Для выравнивания рельефа и придания большей естественности дополнительно может быть выполнен липофилинг – трансплантация жировых клеток из зон, где они находятся в избытке (живот, ягодицы и т. д.).

Если толщина тканей над имплантом будет достаточной, то хирург может сформировать сосок из местных покровных тканей. Натуральный вид и цвет соску придается, как правило, при помощи татуажа.

Сегодня реконструктивная онкохирургия достигла больших высот, а инновационные технологии, которые активно применяются пластическими хирургами при восстановлении груди, еще несколько лет назад отчасти казались фантастикой. К примеру, биоматериал ADM (основа высокотехнологичных лоскутов) способен преобразовываться в собственную ткань пациента уже спустя несколько недель, а новейшие титанизированные сетки позволяют сохранить не только большую грудную мышцу, но и ее функцию.

Противопоказания

Нельзя забывать, что любое хирургическое вмешательство всегда предполагает ряд противопоказаний, а дополнительная операция после перенесенного рака молочной железы требует особого внимания к состоянию здоровья и анамнезу пациента.

Восстановительная маммопластика строго противопоказана:

на поздних стадиях РМЖ (от IIIb стадии);

при местно-распространенном онкозаболевании;

при незаконченном курсе лечения РМЖ;

при возникновении рецидива;

при сочетанном раке;

при наличии серьезных сопутствующих патологий.

Безопасность операции

Теме безопасности реконструктивной маммопластики посвящено немало авторитетных научных исследований. Установлено, что операция по восстановлению груди после мастэктомии, проведенная в соответствии со всеми медицинскими стандартами, а также при отсутствии противопоказаний у пациента, не оказывает прямого влияния на повышение частоты развития рецидива.

Риск «возвращения» рака напрямую зависит от стадии онкозаболевания, а не от факта реконструкции груди.

Главное – ответственно подходить к выбору онкохирурга, строго следовать всем рекомендациям опытного специалиста до операции и в реабилитационный период, регулярно следить за состоянием здоровья и немедленно обращаться к лечащему врачу даже при малейших изменениях в самочувствии.

Овчинников Михаил Владимирович – хирург-онколог, пластический хирург клиники «Коррект», обладатель престижной награды «Хрустальный лотос» в номинации «Лучший пластический хирург по мастопексии». Автор методики «Bello Busto», действительный член RAMA (Russian-American Medical Academy), Bundesärztekammer (Немецкой врачебной ассоциации), Sächsische Landesärztekammer (Ассоциации врачей Саксонии), RUSSCO (Российского общества клинической онкологии).

Работал и обучался в известном университете Istituto Nazionale dei Tumori в Милане, в отделении пластической, реконструктивной и эстетической хирургии под руководством одного из самых авторитетных пластических хирургов Европы – Dоtt. Maurizio B. Nava. Работал в отделении пластической и реконструктивной хирургии в Хемнитце, Германия. Является автором нескольких печатных работ в отечественных и европейских изданиях. Регулярно участвует во всевозможных конференциях и повышает квалификацию на международных стажировках.