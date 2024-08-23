Сантиметры, решающие судьбу: простой тест на риск развития рака от Елены Малышевой

Во время недавней встречи с журналистами Елена Малышева рассказала, что сегодня врачи рассматривают ожирение как одну из самых тяжелых медицинских проблем современности. Это связано с тем, что лишний вес напрямую влияет на возникновение множества серьезных заболеваний.

Как отметила ведущая программы "Жить здорово!", ожирение включено в Международную классификацию болезней, так как оно вызывает значительные изменения в организме человека. Избыточный вес является прямой причиной инсультов, деменции, гипертонии, тромбозов, инфарктов, астмы, жировой дистрофии печени, которая сегодня является основной причиной цирроза. Кроме того, ожирение провоцирует развитие онкологических заболеваний, бесплодие, артриты и подагру.

По словам Елены Малышевой, существует простой способ тест на определение предрасположенности человека к раку. Мол, для этого нужно измерить объем талии. Если у женщин он превышает 80 сантиметров, а у мужчин – 92, то они автоматически попадают в группу риска развития 12 видов злокачественных опухолей, в том числе рака молочной железы и простаты.

"Все, у кого есть лишний вес, нам могут рассказать, что они тысячу раз боролись, тысячу раз срывались,и это очень сложная проблема", – добавила врач.

К сожалению, до недавнего времени эффективных средств борьбы с ожирением не существовало, отметила Елена Малышева. Врачи рекомендовали вести здоровый образ жизни, но на практике это оказывалось очень сложно. Поэтому поиск лекарственных препаратов, способных решить эту проблему, стал одной из важнейших задач современной медицины.