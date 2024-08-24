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Суббота 24 августа

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Чем опасен зубной камень: мнение специалиста

Чем опасен зубной камень: мнение специалиста

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, какие последствия могут быть если игнорировать зубной камень.

Зубной камень – твердое отложение, которое образуется на поверхности зубов и, казалось бы, безобидно выглядит, но на самом деле является тихим врагом для вашей улыбки. Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказывает, откуда берется зубной камень, в чем его опасность и как можно предотвратить его появление.

Татьяна Сумцова. Фото: из архива врача

Каждый раз, когда мы едим, на наших зубах образуется мягкий налет, который состоит из остатков пищи, слюны и бактерий. Это нормальный процесс, но если налет не удаляется вовремя, он отвердевает, превращаясь в тот самый зубной камень. Это происходит за счет минералов – кальция и фосфатов, которые содержатся в слюне и постепенно прикрепляют налет к поверхности зубов.
Почему это опасно? Все дело в том, что в данном случае мы имеем дело не просто с эстетической проблемой (на первых порах зубной камень можно и не заметить чисто внешне). Однако именно это создает идеальные условия для развития различных заболеваний полости рта. И вот это уже грозит серьезными проблемами, вплоть до потери зубов. Рассмотрим это проблемы.

КариесТатьяна Сумцова. Фото: из архива врача

Фото: freepik.comФото: freepik.com

Не только сладкоежкам грозит беда. Зубной камень также создает благоприятную среду для развития кариеса, постепенно разрушая зубную эмаль. Дело в том, что часто зубной камень является своеобразным "щитом" для бактерий, препятствуя их уничтожению во время чистки зубов. В итоге бактерии чувствуют себя вольготно, они превращают сахар в кислоту, которая постепенно разъедает зубную эмаль, образуя дырки.

Пародонтит: тихий убийца

Еще одна серьезная проблема, которая может возникнуть из-за наличие зубного камня – это пародонтит, болезнь, которая поражает окружающие зубы ткани. Начинается пародонтит с воспаления десен (следите за этим, чтобы не упустить момент!), но также воспаление может распространиться на костную ткань, ослабляя ее и делая зубы неустойчивыми. В особо запущенных случаях зубы могут просто выпадать.

Неприятный запах изо рта: не просто неприятно, а опасно

Фото: freepik.com
Зубной камень – одна из главных причин неприятного запаха изо рта. Бактерии в зубном камне выделяют соединения серы, которые и создают неприятный запах.

Эстетические проблемы: красота в опасности


Зубной камень делает зубы желтыми и непривлекательными. Он может откладываться в труднодоступных местах, и в итоге ваша улыбка будет выглядеть не так хорошо, как бы вам хотелось.

Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний: серьезная опасность
Ученые обнаружили свою связь между зубным камнем и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Бактерии в зубном камне могут попадать в кровь и вызывать воспаление, которое повреждает стенки сосудов.

Меры профилактики

Фото: freepik.com

Прежде всего нужно обратить внимание на правильный ежедневный домашний уход. Зубы следует чистить не реже двух раз в день. Если у вас есть такая возможность, то идеально было бы чистить зубы после каждого приема пищи. Если такой возможности нет, просто полоскайте рот после обеда-ужина и перекусов.

При гигиене полости рта не ограничивайтесь только зубной щеткой и пастой, используйте зубную нить для очистки межзубных промежутков, ершики, ирригатор.

Как минимум раз в полгода нужно посещать врача-гигиениста, чтобы проводить профессиональную чистку зубов: сами мы не всегда можем добраться до трудодоступных участков.

Обратите внимание на свой рацион питание: сократите потребление сахара и сладких напитков (особенно опасна газировка), добавьте больше овощей и фруктов.

Измените свой образ жизни, помните: курение и употребление алкоголя увеличивают риск образования зубного камня.

24 августа 2024, 06:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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