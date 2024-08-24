Чем опасен зубной камень: мнение специалиста

Зубной камень – твердое отложение, которое образуется на поверхности зубов и, казалось бы, безобидно выглядит, но на самом деле является тихим врагом для вашей улыбки. Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказывает, откуда берется зубной камень, в чем его опасность и как можно предотвратить его появление.





Каждый раз, когда мы едим, на наших зубах образуется мягкий налет, который состоит из остатков пищи, слюны и бактерий. Это нормальный процесс, но если налет не удаляется вовремя, он отвердевает, превращаясь в тот самый зубной камень. Это происходит за счет минералов – кальция и фосфатов, которые содержатся в слюне и постепенно прикрепляют налет к поверхности зубов.

Почему это опасно? Все дело в том, что в данном случае мы имеем дело не просто с эстетической проблемой (на первых порах зубной камень можно и не заметить чисто внешне). Однако именно это создает идеальные условия для развития различных заболеваний полости рта. И вот это уже грозит серьезными проблемами, вплоть до потери зубов. Рассмотрим это проблемы.

Кариес





Не только сладкоежкам грозит беда. Зубной камень также создает благоприятную среду для развития кариеса, постепенно разрушая зубную эмаль. Дело в том, что часто зубной камень является своеобразным "щитом" для бактерий, препятствуя их уничтожению во время чистки зубов. В итоге бактерии чувствуют себя вольготно, они превращают сахар в кислоту, которая постепенно разъедает зубную эмаль, образуя дырки.



Пародонтит: тихий убийца

Еще одна серьезная проблема, которая может возникнуть из-за наличие зубного камня – это пародонтит, болезнь, которая поражает окружающие зубы ткани. Начинается пародонтит с воспаления десен (следите за этим, чтобы не упустить момент!), но также воспаление может распространиться на костную ткань, ослабляя ее и делая зубы неустойчивыми. В особо запущенных случаях зубы могут просто выпадать.

Неприятный запах изо рта: не просто неприятно, а опасно



Зубной камень – одна из главных причин неприятного запаха изо рта. Бактерии в зубном камне выделяют соединения серы, которые и создают неприятный запах.

Эстетические проблемы: красота в опасности

Зубной камень делает зубы желтыми и непривлекательными. Он может откладываться в труднодоступных местах, и в итоге ваша улыбка будет выглядеть не так хорошо, как бы вам хотелось.

Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний: серьезная опасность

Ученые обнаружили свою связь между зубным камнем и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Бактерии в зубном камне могут попадать в кровь и вызывать воспаление, которое повреждает стенки сосудов.

Меры профилактики





Прежде всего нужно обратить внимание на правильный ежедневный домашний уход. Зубы следует чистить не реже двух раз в день. Если у вас есть такая возможность, то идеально было бы чистить зубы после каждого приема пищи. Если такой возможности нет, просто полоскайте рот после обеда-ужина и перекусов.

При гигиене полости рта не ограничивайтесь только зубной щеткой и пастой, используйте зубную нить для очистки межзубных промежутков, ершики, ирригатор.

Как минимум раз в полгода нужно посещать врача-гигиениста, чтобы проводить профессиональную чистку зубов: сами мы не всегда можем добраться до трудодоступных участков.

Обратите внимание на свой рацион питание: сократите потребление сахара и сладких напитков (особенно опасна газировка), добавьте больше овощей и фруктов.

Измените свой образ жизни, помните: курение и употребление алкоголя увеличивают риск образования зубного камня.

