Роль сна в поддержании здоровья: как улучшить качество сна?

Сон – это не просто время для отдыха, это настоящее лекарство, прописанное самой природой. Когда мы спим, тело восстанавливается, мозг обрабатывает информацию, а наши гормоны работают над поддержанием здоровья. Пренебрегая сном, мы буквально саботируем свое здоровье. Разберемся, почему качественный сон так важен и как его улучшить.

Почему качественный сон так важен?





Начнем с того, что во время сна организм не просто "выключается". Наш мозг продолжает усердно работать: сортирует и запоминает информацию, обрабатывает эмоции и даже помогает нам справляться со стрессом. Недостаток сна может привести к ухудшению памяти, снижению концентрации и даже депрессии.

Кроме того, во время сна в организме активируются процессы восстановления. Иммунная система укрепляется, мышцы расслабляются и восстанавливаются, кожа регенерирует. Не выспавшись, мы не только чувствуем себя уставшими, но и становимся более уязвимыми к болезням, замедляется обмен веществ, что может привести к набору веса.

Как улучшить качество сна?



