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Пятница 23 августа

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Роль сна в поддержании здоровья: как улучшить качество сна?

Роль сна в поддержании здоровья: как улучшить качество сна?

Придерживаясь простых правил, можно значительно улучшить качество сна, а значит и качество жизни.

Сон – это не просто время для отдыха, это настоящее лекарство, прописанное самой природой. Когда мы спим, тело восстанавливается, мозг обрабатывает информацию, а наши гормоны работают над поддержанием здоровья. Пренебрегая сном, мы буквально саботируем свое здоровье. Разберемся, почему качественный сон так важен и как его улучшить.

Почему качественный сон так важен?

Фото: freepik.com

Начнем с того, что во время сна организм не просто "выключается". Наш мозг продолжает усердно работать: сортирует и запоминает информацию, обрабатывает эмоции и даже помогает нам справляться со стрессом. Недостаток сна может привести к ухудшению памяти, снижению концентрации и даже депрессии.

Кроме того, во время сна в организме активируются процессы восстановления. Иммунная система укрепляется, мышцы расслабляются и восстанавливаются, кожа регенерирует. Не выспавшись, мы не только чувствуем себя уставшими, но и становимся более уязвимыми к болезням, замедляется обмен веществ, что может привести к набору веса.

Как улучшить качество сна?

Фото: freepik.com

  1. Режим – наш лучший друг. Пора признать, что хаотичный график сна – не лучший друг для здоровья. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Это помогает вашему биологическому часу настроиться на правильный ритм.

  2. Спальня – святая святых для сна. Убедитесь, что ваша спальня – это место для сна, а не домашний офис, кинотеатр и ресторан в одном флаконе. Температура должна быть прохладной, свет – приглушенным, постель – комфортной. Замените старый матрас и подушки, если они уже отслужили свое. Ваше тело заслуживает лучшего!

  3. Забудьте о гаджетах. Свет экрана телефона, планшета или телевизора буквально "убивает" ваш сон, подавляя выработку мелатонина – гормона сна. Поэтому минимум за час до сна постарайтесь отказаться от электронных устройств. Книга, расслабляющая музыка или медитация – куда лучший выбор.

  4. Правильное питание. Избегайте тяжелой пищи перед сном и ограничьте потребление кофеина и алкоголя во второй половине дня. Лучше выберите легкий ужин и выпейте травяной чай, например, с ромашкой или мятой. Это поможет вам быстрее расслабиться и легче уснуть.

  5. Физическая активность. Регулярные тренировки не только помогают улучшить физическую форму, но и благоприятно влияют на сон. Однако не стоит заниматься интенсивной физической активностью прямо перед сном – это может наоборот взбодрить вас. Лучшее время для тренировки – утро или ранний вечер.

  6. Управляйте стрессом. Легче сказать, чем сделать, но научитесь справляться со стрессом. Практики медитации, йоги или простые дыхательные упражнения могут существенно помочь. Постарайтесь не брать работу в постель – пусть кровать останется только для сна и отдыха.

    Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал о психосоматике и как стресс влияет на наше здоровье. 

23 августа 2024, 16:30
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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