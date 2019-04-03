Магнитные бури в июле 2019 года

Метеочувствительных людей в период магнитных бурь в июле 2019 года и неблагоприятных дней ждет существенное ухудшение здоровья. Статистика ВОЗ фиксирует рост количества людей, страдающих от метеозависимости. От магнитных бурь страдает более 60% людей.

Прогноз магнитных бурь на июль

Точное расписание магнитных бурь в июле 2019 и неблагоприятных дней будет известно только в начале июля, после того, как будут зафиксирована солнечная активность этого периода и проведены расчеты активности выброшенного с поверхности Солнца активных частиц, образующих солнечный ветер.

Расчеты проводятся в момент их вхождения в атмосферу Земли. Пока составлено на основе статистики прошлых наблюдений предварительное расписание неблагоприятных дней для метеочувствительных людей. Оно позволит не пропустить опасный период.

Накануне этих дней следует внимательно слушать летом прогноз погоды, в котором обычно говорят, в какое время будет максимальная геомагнитная активность Земли.

С помощью таблицы неблагоприятных дней, составленной на основе предварительных расчетов для метеочувствительных людей, уже сейчас можно приблизительно ценить степень интенсивности их в разные дни июля и знать время наступления неблагоприятных дат.

Число Описание 7 Первое возмущение магнитного поля будет средней интенсивности. 15 Активность магнитной бури будет высокой. 29 Средняя интенсивность.

По предварительному прогнозу видно, что магнитные бури в будущем июле 2019 года равномерно распределены в течение всего месяца. Традиционно пик возмущений падает на середину. Интенсивность магнитных бурь будет средней, но, несмотря на это, следует обезопасить себя в эти дни.

В зоне повышенного риска находятся гипертоники и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В неблагоприятные дни в июле 2019 года всем метеочувствительным людям рекомендуется отказаться от:

алкоголя;

крепкого кофе и чая;

физических нагрузок;

ответственных встреч и дел.

Накануне каждого дня указанного в предварительном прогнозе, всегда нужно слушать новости синоптиков. Кроме температуры воздуха и погоды, в них сообщается точная информация о магнитной буре, если таковая будет проходить.

В начале и в конце магнитные возмущения практически всегда имеют небольшую или среднюю интенсивность. Особенно опасны пики такого периода. В середине магнитной бури возмущение максимальное. В такие дни метеозависимым людям нужно быть предельно осторожными. Всегда в период магнитных возмущений нужно иметь под рукой лекарства, снимающие сосудистые спазмы и снижающие давление.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Возмущение магнитного поля Земли напрямую зависит от солнечной активности. На раскаленной поверхности светила с определенной периодичностью происходят взрывы, в ходе которых в космос выбрасывается поток ионов. Они создают в солнечной системе, так называемый солнечный ветер.

С момента взрыва на поверхности Солнца до начала магнитных бурь на Земле проходит определенный промежуток времени. Заряженным частицам нужно время для того, чтобы достигнуть земной атмосферы.

ченые делят магнитные бури по степени интенсивности на:

слабые;

средние;

сильные.

На слабые возмущения магнитной коры реагируют люди с повышенной метеочувствительностью. Они не опасны для здоровья человека. Большинство людей их просто не замечает.

Опасность составляют бури средней и сильной интенсивности, вызывающие:

головные боли;

артериальные сбои;

нарушение сна;

ухудшение настроения.

Чаще всего люди жалуются на головные боли мигреневого характера, которые не снимаются никакими таблетками. Они обычно проходят сами с завершением магнитных бурь.

Особенно опасно в эти дни изменение артериального давления. Оно происходит из-за того, что изменение геомагнитного фона влияет на человеческий организм, меняя вязкость крови. В результате загущения крови сокращается скорость кровотока, нарушается работа головного мозга и сердечной мышцы. В результате происходит увеличение артериального давления в неблагоприятные дни.

Чтобы избежать этого в июле 2019 года и снизить риски для метеочувствительных людей, нужно в этот период избегать повышенной физической нагрузки. Людям с системными заболеваниями сердца и гипертоникам рекомендуется держать под рукой лекарства.

Кроме вышеописанных симптомов влияние магнитных бурь может ощущаться в форме:

головокружения;

немотивированной агрессии;

гормональных скачков;

депрессии;

повышенной утомляемости.

Не стоит пренебрегать расписанием магнитных бурь в летний период людям с больным сердцем, так как медицинская статистика именно в эти дни фиксирует рост количества инфарктов.

Особенности магнитных бурь июля 2019 года

В этом месяце магнитные бури будут фиксироваться всего три раза. Дни равномерно распределены в течение месяца. Из трех дат, на которые приходится возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью, самым опасным для здоровья будет то, что приходится на середину месяца. Всего ученые называют 4 опасные дня в июле: 7, 14-15, 28 и 29.

В таблице указаны пиковые дни магнитных бурь. Следует знать, что они могут длиться от одного дня до нескольких суток.

В летнее время они сопровождаются высокой температурой воздуха, что существенно увеличивает их агрессивное воздействие на человека.

Как защитить себя от воздействия магнитных бурь

Зная, в какие дни будут проходить магнитные бури, можно купировать их воздействие на организм и избежать тяжелых последствий. Важно понимать, что основной урон организму приносит изменение вязкости крови. Из-за этого и у здоровых людей может подскочить давление и появиться головная боль.

Загущение крови у людей с системными заболеваниями вызывает опасные обострения и сбои в работе сердца. Руководствуясь графиком магнитных бурь в июле, нужно в день их активности исключить из своего расписания повышенные нагрузки на организм, а также все, что увеличивает вязкость крови.

Лучше всего провести это время в покое, избегая физического напряжения. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется придерживаться меню, состоящего из легкой пищи. Следует отказаться от:

копченостей;

жареных блюд;

кофеина.

Рекомендуется больше пить воды в этот период. Следует отказаться не только от физической, но и от интеллектуальной активности в такие периоды. Не нужно создавать стрессовых ситуаций в период магнитных бурь, так как это ухудшит общее самочувствие. Стресс также вызывает сосудистый спазм и способствует повышению вязкости крови.

Здоровые люди могут держать под рукой таблетки с аспирином, который разжижает кровь. Их также могут принимать в такие дни граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При наличии язвы желудка или заболеваний ЖКТ следует от аспирина отказаться.

Людям с неустойчивой психикой нужно принимать в такой период успокоительные препараты. В целом, лучше в эти дни отдохнуть спокойно на природе.

Если человек не знает точно, относится он к метеозависимым гражданам или нет, следует в течение месяца проводить наблюдения за своим здоровьем, измеряя давление. Результаты нужно заносить в таблицу, расписанную по дням. В конце месяца сравнить собранные показания с графиком магнитных бурь. Если давление увеличивалось в период критических дней, значит присутствует метеозависимость. Таким людям обязательно нужно отслеживать магнитные бури в июле 2019 года и неблагоприятные дни.