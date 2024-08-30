Научно обоснованные диеты: что выбрать?

Выбирая диету, не гонитесь за модой или обещаниями мгновенного результата.

Когда речь заходит о диетах, голова идёт кругом. То нам предлагают есть только гречку, то пить странные зелёные коктейли. Но давайте честно – худеть нужно с умом, а не на эмоциях. Научно обоснованные диеты – это ваш верный путь к здоровому и стабильному результату. Поговорим о самых популярных вариантах и разберёмся, что за ними стоит.

Почему важно выбирать научно обоснованные диеты?

Когда дело касается здоровья, эксперименты не уместны. Научно обоснованные диеты разработаны с учётом физиологии человека и прошли множество исследований. Это значит, что они работают и, что важно, безопасны. Эти программы не обещают мгновенное чудо, зато гарантируют стабильный результат без вреда для организма.

Средиземноморская диета

Фото: freepik.com

Эта диета основана на традиционном питании жителей Средиземноморья, таких как Италия, Греция и Испания. Основу рациона составляют свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, семена, рыба и морепродукты. Оливковое масло – основной источник жиров, а красное мясо и сладости потребляются минимально.

Что и как есть: При следовании Средиземноморской диете нужно включать в рацион большое количество овощей и фруктов, есть рыбу не менее двух раз в неделю, заменять сливочное масло на оливковое и предпочитать цельнозерновые продукты. Красное мясо следует есть не чаще одного раза в неделю.

Плюсы: Богата овощами, фруктами, морепродуктами и оливковым маслом. Эта диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствует долголетию.

Минусы: Требует определённых кулинарных навыков и времени на приготовление свежей пищи.

Противопоказания: Аллергия на рыбу и морепродукты. Проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

Низкоуглеводная диета (кето)

Фото: freepik.com

Кето-диета предполагает значительное сокращение потребления углеводов и увеличение доли жиров в рационе. Организм начинает использовать жиры как основной источник энергии, вместо глюкозы. В результате происходит активное сжигание жиров и снижение веса.

Что и как есть: При кето-диете основными продуктами становятся мясо, рыба, яйца, масла, сыры, орехи и семена. Полностью исключаются хлеб, макароны, картофель, сахар и другие углеводы. Овощи выбираются с низким содержанием углеводов, такие как шпинат, брокколи и цветная капуста.

Плюсы: Быстрая потеря веса за счёт ограничения углеводов и увеличения количества жиров. Энергия от жиров обеспечивает стабильное самочувствие.

Минусы: Может вызвать недостаток витаминов и минералов. Требует строгого контроля за питанием.

Противопоказания: Заболевания почек или печени, беременность.

Диета DASH

Фото: freepik.com

Диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) была разработана для снижения артериального давления. Её основной принцип – сбалансированное питание с акцентом на фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты и ограничение потребления соли, сахара и жиров.

Что и как есть: В рационе должны присутствовать разнообразные овощи и фрукты, цельнозерновые крупы, нежирное мясо и рыба, бобовые, орехи и молочные продукты с низким содержанием жира. Ограничиваются продукты с высоким содержанием натрия, насыщенные жиры и сладости.

Плюсы: Изначально разработана для снижения артериального давления, но также помогает сбросить вес. Богата клетчаткой, белком и полезными жирами.

Минусы: Меньше акцент на быстрой потере веса, больше на общем оздоровлении.

Противопоказания: Гипотония (низкое кровяное давление), заболевания почек, активный образ жизни. 

Палеодиета

Фото: freepik.com

Палеодиета основывается на питании, близком к рациону наших предков в эпоху палеолита. Исключаются современные обработанные продукты, зерновые, молочные продукты и сахар. В рационе преобладают мясо, рыба, овощи, фрукты и орехи.

Что и как есть: Основу рациона составляют мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты и орехи. Полностью исключаются злаковые, молочные продукты, бобовые, сахар и обработанные продукты. При этом предпочтение отдаётся натуральным и органическим продуктам.

Плюсы: Основывается на питании наших предков – мясо, овощи, орехи. Исключение обработанных продуктов помогает снизить воспаление и улучшить обмен веществ.

Минусы: Ограничивает потребление зерновых и молочных продуктов, что может быть проблемой.

Противопоказания: Остеопороз или риск его развития, хронические заболевания печени или почек, вегетарианство и веганство, проблемы с сердечно-сосудистой системой. 

Ранее мы рассказывали как не заедать стресс на работе и правильно питаться. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.