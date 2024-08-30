Научно обоснованные диеты: что выбрать?

Когда речь заходит о диетах, голова идёт кругом. То нам предлагают есть только гречку, то пить странные зелёные коктейли. Но давайте честно – худеть нужно с умом, а не на эмоциях. Научно обоснованные диеты – это ваш верный путь к здоровому и стабильному результату. Поговорим о самых популярных вариантах и разберёмся, что за ними стоит.

Почему важно выбирать научно обоснованные диеты?

Когда дело касается здоровья, эксперименты не уместны. Научно обоснованные диеты разработаны с учётом физиологии человека и прошли множество исследований. Это значит, что они работают и, что важно, безопасны. Эти программы не обещают мгновенное чудо, зато гарантируют стабильный результат без вреда для организма.

Средиземноморская диета





Эта диета основана на традиционном питании жителей Средиземноморья, таких как Италия, Греция и Испания. Основу рациона составляют свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, семена, рыба и морепродукты. Оливковое масло – основной источник жиров, а красное мясо и сладости потребляются минимально.

Что и как есть: При следовании Средиземноморской диете нужно включать в рацион большое количество овощей и фруктов, есть рыбу не менее двух раз в неделю, заменять сливочное масло на оливковое и предпочитать цельнозерновые продукты. Красное мясо следует есть не чаще одного раза в неделю.

Плюсы: Богата овощами, фруктами, морепродуктами и оливковым маслом. Эта диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствует долголетию.

Минусы: Требует определённых кулинарных навыков и времени на приготовление свежей пищи.

Противопоказания: Аллергия на рыбу и морепродукты. Проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Низкоуглеводная диета (кето)





Кето-диета предполагает значительное сокращение потребления углеводов и увеличение доли жиров в рационе. Организм начинает использовать жиры как основной источник энергии, вместо глюкозы. В результате происходит активное сжигание жиров и снижение веса.

Что и как есть: При кето-диете основными продуктами становятся мясо, рыба, яйца, масла, сыры, орехи и семена. Полностью исключаются хлеб, макароны, картофель, сахар и другие углеводы. Овощи выбираются с низким содержанием углеводов, такие как шпинат, брокколи и цветная капуста.

Плюсы: Быстрая потеря веса за счёт ограничения углеводов и увеличения количества жиров. Энергия от жиров обеспечивает стабильное самочувствие.

Минусы: Может вызвать недостаток витаминов и минералов. Требует строгого контроля за питанием.

Противопоказания: Заболевания почек или печени, беременность.

Диета DASH





Диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) была разработана для снижения артериального давления. Её основной принцип – сбалансированное питание с акцентом на фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты и ограничение потребления соли, сахара и жиров.

Что и как есть: В рационе должны присутствовать разнообразные овощи и фрукты, цельнозерновые крупы, нежирное мясо и рыба, бобовые, орехи и молочные продукты с низким содержанием жира. Ограничиваются продукты с высоким содержанием натрия, насыщенные жиры и сладости.

Плюсы: Изначально разработана для снижения артериального давления, но также помогает сбросить вес. Богата клетчаткой, белком и полезными жирами.

Минусы: Меньше акцент на быстрой потере веса, больше на общем оздоровлении.

Противопоказания: Гипотония (низкое кровяное давление), заболевания почек, активный образ жизни.

Палеодиета





Палеодиета основывается на питании, близком к рациону наших предков в эпоху палеолита. Исключаются современные обработанные продукты, зерновые, молочные продукты и сахар. В рационе преобладают мясо, рыба, овощи, фрукты и орехи.

Что и как есть: Основу рациона составляют мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты и орехи. Полностью исключаются злаковые, молочные продукты, бобовые, сахар и обработанные продукты. При этом предпочтение отдаётся натуральным и органическим продуктам.

Плюсы: Основывается на питании наших предков – мясо, овощи, орехи. Исключение обработанных продуктов помогает снизить воспаление и улучшить обмен веществ.

Минусы: Ограничивает потребление зерновых и молочных продуктов, что может быть проблемой.

Противопоказания: Остеопороз или риск его развития, хронические заболевания печени или почек, вегетарианство и веганство, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее мы рассказывали как не заедать стресс на работе и правильно питаться.