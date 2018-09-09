Самый быстрый способ лечения геморроя

По данным статистики органов здравоохранения более 15% взрослых испытывают страдания от геморроя. Эта деликатная проблема портит жизнь многим людям старше 40 лет. В последнее время это заболевание стало распространяться и на молодое поколение.

Многие стыдятся обращаться к проктологу, считая эту болезнь слишком личной и деликатной. Но надо понимать: именно раннее выявление и лечение способствует полному выздоровлению. Многие спрашивают, как можно осуществить лечение геморроя в домашних условиях, и какой способ самый быстрый?

Как проявляется болезнь

Геморрой возникает вследствие плохого кровообращения в венах нижнего отдела прямой кишки. Геморроидальные шишки появляются у людей, которые много сидят и ведут малоподвижный образ жизни. Ей подвержены работники офиса, водители, беременные женщины. Нередко болезнь развивается у спортсменов и людей, поднимающих тяжести.

Часто болеют люди, страдающие ожирением. Неправильное питание может провоцировать запоры или диарею, которые способствуют развитию недуга.

Первые признаки болезни часто незаметны. Она может годами не проявлять себя. Специалисты говорят о четырех периодах ее развития:

Начальный период развития. Появление геморройных шишек. При освобождении желудка в стуле появляются кровяные выделения. Следующий период. Характеризуется теми же признаками. Осложняется выпадениями узелков. После дефекации продолжаются кровотечения. Третья стадия. Узелки выпадают даже при слабом напряжении ануса. Кровотечения продолжаются, в районе заднего отверстия видны отеки. Четвертая (последняя) стадия. Узлы выпадают постоянно. Из-за отека они остаются снаружи. Кожа возле отверстия опухает и очень болезненна. Из-за регулярной потери крови возможна анемия.

Виды

В практике лечения выделяют три вида заболевания:

внутренний;

наружный;

комбинированный.

При внутренней форме происходит варикозное расширение вен внутри анусного отверстия. Образуются шишки, они начинают выпадать. Может быть их защемление. Часто возникают внутренние кровотечения.

При наружном развитии кровотечения не происходят. Шишечки располагаются вокруг анального отверстия снаружи. Тоже требует лечения, так как возможны воспаления и тромбозы. Течение болезни сопровождается болью. Продолжаются тромбозы вен, которые могут воспаляться и приводить к перапроктиту (гнойному воспалению).

При комбинированном течении заболевания возникают узлы внутри прямой кишки и вокруг ануса, которые сопровождаются кровотечениями.

Рассмотрим как можно лечить геморрой в домашних условиях, и какой способ самый быстрый.

Как лечить

Из-за деликатности проблемы многие решают начать лечение без участия врача. Применяя народные рецепты, они надеются на быстрый эффект, не понимая, что могут потерять время, и затянуть болезнь. Лечение более эффективно на ранних стадиях. При хроническом заболевании приходится прибегать к оперативному вмешательству.

Поэтому, если у вас имеются подозрения на геморрой, стоит записаться к проктологу.

Лечение препаратами

На первых стадиях назначают средства в различных комбинациях:

противоспалительные;

противотромбозные;

обезболивающие;

кровеостанавливающие;

флеботанические.

Есть несколько видов терапии:

Патогенетическая. Она направлена на устранение неполадок пищеварительной системы для устранения запоров. Прибегают к специальной диете, назначаются препараты с ферментами для улучшения работы кишечника. Тонусоповышающая. Она способствует повышению тонуса вен и улучшению кровообращения (троксевазин, трибенозид и др.) Симптоматическая. Такое лечение позволяет снимать сильные боли пациента. Приписываются обезболивающие лекарства наряду с противовоспалительными средствами. Антитромбозная. Тромбоз узелков лечится антикоагулянтами, назначаются мази.

В период обострения и при затянувшейся болезни используют комплексное лечение, сочетая выше изложенные методы.

Специальные физические упражнения помогают излечивать геморрой. Вместе с медикаментозным лечением упражнения укрепляют мышцы прямокишечного канала и перианальной области. Физические нагрузки должны быть легкими и безболезненными. Врачи советуют:

плаванье;

ходьбу всех видов;

легкий бег;

лыжи;

йогу.

Диета

Чтобы не вызывать запоры, необходимо исключить копченую, соленую пищу, острые приправы и все спиртные напитки. Диета основана на следующих принципах:

В пищу вводятся послабляющие продукты: овощи, фрукты, крупы. Они стимулируют перистальтику кишечника и способствуют освобождению от каловых масс. В течение суток выпивается не менее 8 стаканов негазированной воды. Исключаются все продукты, раздражающие желудок и кишечник: капуста, бобы, горох, сладости, выпечка. Еда готовится на пару или варится. Питаться надо не менее 6 раз. Еда должна употребляться небольшими порциями, переедание не допустимо.

Такая диета позволит улучшить и нормализовать стул, исключить запоры и поможет в лечении.

Если диета не сразу улучшает состояние кишечника, врач может приписать послабляющие препараты:

дюфалак;

форлакс;

мукофальк;

глицериновые свечи;

микролакс.

Все лекарства позволяют усиливать перистальтику, размягчать каловые массы и освобождать прямую кишку от фекалий.

Решив лечить геморрой в домашних условиях, и ища какой способ самый быстрый, обратите особое внимание на специальные препаратыт.

Специальные препараты

Венотонизирующие лекарства:

«Детралекс»;

«Венарус»;

«Троксевазин»;

«Флебодиа 600».

Все эти средства улучшают кровообращение и снижают воспаление.

Анестезия местного характера

Вместе с венотонизирующими лекарствами врачи назначают специальные крема и мази. Без комплексного лечения они не смогут вылечить, но снимут зуд, воспаление, раздражение и уберут кровотечение.

Малоинвазивные техники

Если не удается быстро избавиться от геморроя быстрым медикаментозным способом, врачи назначают другое лечение - малоинвазивные техники. Это хирургическое вмешательство, без применения общего наркоза и щадящего действия. Восстановление проходит быстро и безболезненно.

К ним относят:

Лигирование шишечек латексными кольцами. Излечивает внутренние образования. Проводится под местной анестезией. Хирург накладывает на шишки кольца из латекса, которые перекрывают кровообращение. Примерно через две недели узелки отмирают и выходят с калом. Склерозирование. Этот способ позволяет прекратить внутреннее кровотечение и склеить стенки сосудов. Узлы спадают и отмирают, так как к ним перестает поступать кровь. Инфракрасная фотокоагуляция. Принцип аппарата основан на прижигании и свертывании белковых соединений стенок сосудов. Останавливает кровотечения. Лазерная коагуляция. Очень простой и безболезненный метод. На узел воздействуют лазерным лучом. Дает хорошие результаты при тромбированных узелках. Дезартеризация. Производят перетяжку артерий, питающих узлы. Лечит все виды болезни. Криодеструкция. Лечат жидким азотом. Низкая температура способствует отмиранию шишечек, которые отпадают.

Хирургический метод

В особых случаях прибегают к хирургическому вмешательству. Геморроидэктомия – так называется эта операция по иссечению узлов. После нее не бывает рецидивов. Курс восстановления длится дольше и составляет 1-1,5 месяца.

Народные средства

Как можно лечить геморрой в домашних условиях народными средствами, и какой способ самый быстрый при излечении?

Несмотря на то, что для лечения предлагается большое количество медицинских препаратов, многие стремятся лечить геморрой в домашних условиях и считают самым быстрым способом народные средства. Практика лечения больных с подобной проблемой показывает, что вылечиться с помощью только народных средств практически невозможно.

Нельзя отказываться от лекарственных препаратов, этим можно только усугубить проблему. Сочетание всех видов лечения может привести к полному выздоровлению или существенно снизить симптоматику.

Суппозитории. Их готовят из:

картофеля;

свеклы;

прополиса;

меда.

Свечи. Готовят свечки из отваров трав: ромашки, тысячелистника, полыни, коры дуба, которые замораживают. Они останавливают внутренние кровотечения, снимают отеки и зуд.

Мази. Дома можно самостоятельно приготовить лечебные крема на основе пчелиного воска. В состав часто включают растопленный свиной жир, растительное масло, настойку календулы.

Компрессы. Дают результаты при наружном применении. Компрессы с лекарственными растениями снимают боль и отеки.

Микроклизмы. Делаются спринцевания с отварами трав.

Ванночки. Подобрав нужную температуру отвара лечебной травы, необходимо поместить ягодицы в емкость с жидкостью. Оказывает хорошее лечебное воздействие на воспаленный участок, облегчает боль, снимает раздражение, успокаивает.

Своевременный поход к врачу и выполнение всех его рекомендаций поможет справиться с болезнью. Применение народных рецептов даст временное облегчение, но только медикаментозное лечение вернет вам здоровье и возможность полноценной жизни. Применять нетрадиционную медицину нужно в совокупности, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом.