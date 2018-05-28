Как быстро вылечить ячмень на глазу?

Наверняка многие сталкивались с такой проблемой, как ячмень на глазу. Эта проблема появляется достаточно внезапно, при этом может доставлять массу неудобств взрослым и детям. Мы же подробнее поговорим о том, как лечить ячмень на глазу у ребенка и взрослого дома и быстро, чтобы избавиться от такой проблемы за короткий период времени.

Ячмень на глазу — это воспаленный участок, который образовывается на веке, изначально пораженный участок выглядит как небольшая шишка или опухоль, которая имеет легкое покраснение. Уже позднее появляется ощущение постороннего предмета в глазу, чувство жжения и слезотечение. На последней стадии возникает желтый шарик, то есть воспаление стало гноиться и назревать.

Здесь мы узнаем о том, по каким причинам может развиться ячмень у взрослого, как лечить заболевание медикаментами и народными средствами, а также можно ли провести профилактику болезни.

Причины возникновения

Достаточно часто случается так, что в организм проникают бактерии стафилококка и стрептококка, а также различные грибки, которые в итоге приводят к развитию такой инфекции в области глаза.

К факторам риска, влияющим на появления ячменя, следует отнести:

развитие фурункулеза;

сильное переохлаждение организма;

снижение работы иммунитета;

блефарит;

недостаток витаминов в организме;

нарушение обмена веществ;

заболевания паразитарной этиологии;

болезни пищеварительной системы;

нарушение правил личной гигиены;

патологии эндокринной системы;

развитие анемии;

экологический факторы;

применение косметики низкого качества.

Все это может привести к развитию внешнего и внутреннего ячменя на глазу, очень важно не допускать переохлаждения, а также лучше следить за своей гигиеной, чтобы не возникло воспаление.

Классификация

Ячмень можно разделить на несколько видов, они отличаются не только расположением воспаления, но еще и количеством гнойников.

Наружный ячмень:

встречается такой недуг чаще всего;

может привести к образованию ранки или абсцесса на краю века;

обычно располагается в видимой части века;

при таком поражении инфицируются соседние ткани.

Внутренний ячмень:

может вызвать развитие халязиона;

приводит к образованию абсцесса внутренней части века;

главной причиной образования недуга, является нагноение мейбомиевых желез;

также воспалительный процесс может быть вызван воспаление хряща пластинок века.

Также заболевание подразделяют по количеству гнойниковых образований, воспалений может быть несколько, или же оно одно. В некоторых случаях воспалительный процесс возникает только на одном глазу, но бывает и так, что воспаление возникает сразу на двух веках глаз. Множественные образования в основном возникают при истощении организма и снижении работы иммунитета.

Часто такое проявление заболевания тяжело поддается лечению, а также вызывает ряд другим проблем со зрением.

Первая симптоматика

Первая симптоматика появления ячменя не слишком выражена, поэтому определить наличие воспаления в первые часы достаточно сложно, но возможно. Многие пациенты не обращают внимание на образование незначительной припухлости, поэтому упускают момент лечения, и на месте воспаления образуется гнойник.

К первым признакам образования гнойника можно отнести:

появление легкой отечности в области века;

кожа в месте воспаления становится красной;

конъюнктивальная оболочка начинает воспаляться;

на крайней части века образовывается уплотнение;

возникает жжение и зуд в пораженной области;

при пальпации может ощущаться легкая болезненность;

веко становится напряженным и тяжелым;

отечность глаза усиливается.

В домашних условиях можно также быстро определить внутренний ячмень на глазу, он проявляет себя аналогичными симптомами. Но при этом гнойник возникает на внутренней части века и может вызвать дискомфорт. Постепенно болезненные ощущения усиливаются, так как нарыв касается слизистой оболочки.

Основная симптоматика ячменя

Мы уже достаточно подробно рассказали о том, какими симптомами на начальном этапе проявляет себя болезнь. Сначала возникает отек тканей, после чего развивается покраснение и болезненность. Все это не только выглядит непривлекательно, но еще и не дает полноценно жить.

Именно поэтому следует начинать лечение в самые короткий период. Сейчас же стоит поговорить о том, какой может быть дополнительная симптоматика недуга.

Внешние симптомы ячменя:

возникает сильная отечность воспаленного глаза, особенно если воспаление возникло в наружном уголке глаза;

в месте отека возникает покраснение;

через определенный промежуток времени краснеет слизистая оболочка глаза, а покраснение постепенно усиливается;

перед тем как гнойник лопнет, глаз становится красным, будто налит кровью;

присутствует ощущение стянутости, так как верхушка гнойника довольно плотная;

припухлость образовывает округлую форму, именно поэтому внешне она напоминает ячмень;

через трое суток или больше, в месте воспаления образуется белая или желтая точка, в этом месте образовывается гнойная жидкость;

обычно жидкость сдерживается тонкой пленкой, но иногда поверх образовывается плотная корка;

бывает так, что воспаление распространяется, и вокруг гнойника появляются новые воспаления, из-за этого процесс выздоровления значительно затягивается, и могут возникнуть осложнения;

спустя пять суток, пленка обычно разрывается сама, и начинается процесс выздоровления.

Стоит заметить, что наружный ячмень более безопасен, чем внутренний, так как гнойная жидкость при внутреннем воспалении выливается на слизистую, что может вызвать инфицирование.

Бывает и так, что на глазу присутствует только припухлость, гной же вообще не образовывается. Такой отек спадает через несколько дней после появления, вместе с отеком уходят и остальные признаки недуга. Когда инфекция распространяется, больной может столкнуться с повышением температуры тела до 38 градусов. В дополнение возникают такие симптомы, как головокружение, опухание подчелюстных лимфатических узлов и проявление нервного тика.

Медикаментозное лечение

Для начала стоит узнать о том, как лечить недуг быстро дома, используя различные медикаментозные средства. Очень важно начинать терапию препаратами, если заболевание стало развиваться, на начальном же этапе есть возможность обойтись народными средствами. При отсутствии полноценного лечения, или при проведении терапии неправильно, инфекция начинает распространяться по всему глазу, что приводит к большим проблемам со зрительным органов.

Развивается флегмоная глазница, инфекция может попасть в мозг человека, а также привести к смерти больного.

Конечно, такие случаи встречаются достаточно редко, но все же пациент должен знать о возможности осложнений, чтобы предотвратить их развитие. Лучше всего обратиться за помощью к врачу, если у больного возник ячмень на глазу. Доктор сможет подобрать наиболее подходящее лечение, чтобы в короткие сроки избавиться от недуга.

Если же у человека возникает вопрос, что делать, если вышел ячмень на глазу, то стоит рассмотреть несколько вариантов лечения:

Применение йода, спирта, зеленки и настоя календулы. С помощью таких средств необходимо обрабатывать поверхность ячменя около пяти раз в день. Такие методы чаще используются на начальном этапе заболевания, и помогают значительно замедлить развитие воспалительного процесса. Глазные мази. Лекарственные средства должны обладать противовоспалительным действием, к таким мазям можно отнести гидрокортизоновую, тетрациклиновую, желтую ртутную и антибактериальные мази. Глазные капли. Препарат также должен обладать антибактериальным и противовоспалительным эффектом. К лучшим каплям можно отнести Левомицитин, Гидрокортизон, Альбуцид Преднизолон. Применяют средство около 3-4 раз в день, такие препараты быстро останавливают воспаление. Витаминотерапия. Можно использовать витаминные комплексы, чтобы укрепить иммунную систему организма, что поможет быстрее избавиться от воспалительного процесса на глазах.

Если на глазу образуется гнойник, то лечащий врач может использовать хирургический метод лечения. Все же при своевременно назначенной терапии, у пациента через несколько дней будет заметна положительная динамика, и в хирургическом вмешательстве не будет необходимости. Только если начать лечение вовремя, можно избежать массу осложнений.

Применять народные методы лечения можно только после консультации с доктором.

Народные методы лечения

Существует большое количество народных рецептов, по которым производят лечения ячменя, наиболее популярным вариантом, является использование чайной заварки. Достаточно заварить крепкий чай, а затем промывать глаз полученным настоем.

Также есть и другие варианты лечения:

Подорожник. На начальной стадии заболевания, следует укладывать на область глаза листья подорожника. Стоит учесть, что листы следует тщательно промывать и высушивать, после чего закрепить на больном глазу в виде повязки на всю ночь. Календула. Ложка цветов календулы заливается стаканом крутого кипятка, а затем настаивается в термосе. Готовое средство процеживают и делают из него примочки.

Не стоит прогревать больной участок, если на нем уже образовалась головка с гноем, это только усилит инфекцию. Не менее важно соблюдать правила гигиены, лучше не прикасаться руками к воспаленному глазу. Внутренний ячмень следует лечить с помощью медицинских препаратов, так как он не реагирует на народное лечение.