За свежестью места для сна необходимо следить с особым вниманием. Как известно, чистота – залог здоровья. Как часто нужно менять постельное белье и полотенца – достаточно популярный вопрос среди российских хозяек.

За свежестью места для сна необходимо следить с особым вниманием. Как известно, чистота – залог здоровья.

Как часто нужно менять постельное белье и полотенца – достаточно популярный вопрос среди российских хозяек. Обычно люди отправляются ко сну после душа, поэтому постельное белье долгое время может выглядеть, как новое. Однако не стоит обольщаться. Болезнетворные бактерии вполне могут устроить себе раздолье в вашей постели.

Как часто нужно перестилать кровать

Оптимальным вариантом является смена белья раз в неделю. Тогда кровать всегда будет свежей, приятной для сна и безопасной для здоровья. В летний и весенний периоды продлевать срок эксплуатации одного постельного комплекта точно не стоит. В это время люди много потеют, также пыль с улицы и другая грязь могут осесть на кровати.

В осенне-зимний период можно увеличить срок смены белья до одного раза в две недели. При этом внимательно следите за состоянием наволочек. Людям с жирным типом волос стоит менять их почаще.

Если человек подхватил опасную инфекцию, менять постельное белье необходимо чаще. При сильном потоотделении, высокой температуре, диарее и рвоте бывает, что кровать приходится перестилать ежедневно. Когда человек станет здоровым, кровать снова нужно заправить свежим бельем.

Как часто нужно менять полотенца в ванной

Этот аксессуар для водных процедур нуждается в особом внимании. Именно полотенцем человек обтирает чистое тело и рассчитывает сохранить свежесть на весь день. Во время вытирания на полотенце остаются отмершие клетки, бактерии, частички пота. Со временем все это становится плодотворной средой для развития бактерий.

Оптимальным сроком смены полотенец является трехдневный период. Каждые три дня в ванной комнате нужно вешать новое полотенце. Такая периодичность подойдет для людей, которые принимают душ один раз в день. Если водные процедуры проходят чаще, то и полотенца лучше менять почаще. Выполнение таких рекомендаций позволит защитить организм от вирусов и бактерий.