Камни в желчном пузыре - симптомы и лечение

Камни в желчном пузыре – это терапевтическая и хирургическая болезнь, сейчас очень распространена. Симптомы разнообразны и зависят от типа конкрементов, их формы и величины. При наличии небольших образований возможно лечение без операции. На процесс формирования камней влияет множество факторов, в первую очередь, это дисфункция обменных механизмов, в частности билирубина и холестерина.

Симптомы камней в желчном пузыре

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) сопровождается болевым синдромом, его степень тяжести зависит от расположения, видов и размеров плотных образований. Чем запущеннее форма недуга, тем более острая боль ощущается пациентом.

Самым опасным симптомом является желчная или печеночная колика, в таких ситуациях людям требуется неотложная хирургическая помощь. Боль возникает в правом боку под ребром, через какое-то время охватывает область всего органа и иррадиирует в сердце, лопатку, спину, шею.

Камни в желчном пузыре имеют еще и такие характерные симптомы:

привкус горечи во рту, изжога;

общая слабость;

тошнота иногда переходящая в рвоту;

вздутие, повышенный метеоризм;

диспепсические расстройства;

отрыжка с газами и привкусом тухлого яйца;

повышение температуры тела;

озноб, лихорадка;

белый кал (при абсолютной закупорке протоков);

желтушность кожных покровов и склер.

Провокатором к образованию конкрементов становятся чрезмерное употребление жирных, острых, соленых и копченых продуктов, жареной пищи, алкоголя. Боль также может быть вызвана стрессом и высокими физическими нагрузками.

Движение камней провоцирует спазм, тяжесть в правом боку и непрекращающуюся тянущую боль. Это грозит полной закупоркой протоков желчи.

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Лечение без операции

При своевременном выявлении проблемы лечение без операции возможно. Кроме медикаментозной терапии есть много эффективных средств народной медицины, но использовать их можно только по разрешению лечащего врача.

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Иногда проблема на первый взгляд кажущаяся легкой, становится причиной абсолютной закупорки протоков, ведь многие растения обладают высокими желчегонными свойствами и активизируют движение камней. Поэтому очень важно перед началом лечения пройти инструментальное обследование и сделать ряд лабораторных анализов, выявить размеры и вид конкрементов.

Сегодня при выявлении камней в желчной пузыре довольно эффективно и безболезненно проводится лечение без операции, но при ярких симптомах болезни нужны кардинальные методы терапии, возможно, исправить ситуацию поможет только хирургическое вмешательство.

Народные средства от камней в желчном пузыре

Фитотерапия, несмотря на всю простоту ее использования, также может быть опасна. Лечение без операции с помощью целебных растений может спровоцировать движение камней в желчном пузыре, а это может стоить жизни, ведь камни могут полностью перекрыть проток и привести к их разрыву.

Перед началом лечения стоит пройти полное обследование и проконсультироваться с врачом.

При слабых симптомах камней в желчном пузыре и при диагностировании мелких конкрементов лечение можно провести без операции следующими народными средствами:

Народное средство Способ приготовления и применение Овощи (картофель, свекла, редька, морковь) Из указанных овощей готовятся свежевыжатые соки, они способствуют дроблению камней. Смешиваются они в равных пропорциях, и принимается по 0,5 стакана трижды в сутки. Курс – 1 месяц и более (в зависимости от количества конкрементов). Куриные желудки Внутренняя пленка продукта избавляет пациента от камней в желчном пузыре, ослабляет симптомы. С желудков снять аккуратно пленку, промыть ее и высушить. Затем высушенный ингредиент перетолочь в порошок. Принимать утром натощак по 1 ч. л. Курс лечения – от 1 до 2 месяцев. Береза Береза способствует снятию воспаления со стенок пузыря, выводит мелкие конкременты, растворяет холестериновые отложения. Для приготовления рецепта нужны сухие березовые листья – 2 ст. л. Они заливаются крутым кипятком (250 мл) и ставятся на водяную баню. Выпаривать лекарство необходимо до тех пор, пока жидкости в емкости не останется половина. Процедить. Принимать по 3 ст. л. 3 раза в сутки. Курс лечения – от 1 до 3 месяцев. Шиповник Половину стакана плодов насыпают в термос и заливают кипятком. Оставляют на ночь настояться. Принимать по 0,5 стакана трижды в сутки. Курс лечения – от 14 до 21 дня. Масло виноградных косточек Натощак принимать по 20 мл масла. Для ускорения усвоения продукта пищеварительной системой рекомендуется запивать небольшим количеством натурального свежевыжатого яблочного сока. Курс – 30 дней.

При слабых симптомах камней в желчном пузыре и при диагностировании мелких конкрементов лечение можно провести без операции следующими народными средствами.

Билирубиновые камни в желчном пузыре с солями кальция очень плотные, при таких кальцинатах симптомы ярко выражены, лечение без операции может привести к перемещению камней в кишечник. В таких ситуациях необходимо их дробление, а при крупных кальцинатах выведение производится хирургическим путем.

Диета при камнях в желчном пузыре

Желчнокаменная болезнь требует соблюдения особой диеты (стол 5). Иногда больным следует придерживаться ее всю жизнь, чтобы не прибегать к методам дробления и операциям по извлечению крупных конкрементов.

С рациона обязательно исключаются:

бульоны на основе мяса и рыбы;

копчености;

приправы;

жареные, жирные, острые и соленые блюда;

яйца;

сдоба, ржаной хлеб;

кофе;

алкоголь и газированные напитки;

консервы из мяса и рыбы;

различные соусы, майонез, кетчуп.

Принимать пищу нужно небольшими порциями, но часто (5-6 раз в сутки). Еда должна быть вареная или запеченная в духовке. В рационе должны присутствовать овощи, крупы, растительные масла.

Строгая лечебная диета назначается сроком на 4-5 недель. После проводится инструментальное обследование и при необходимости длительность диетического питания увеличивается.

Препараты

Консервативная методика устранения проблемы назначается только на первых этапах образования камней в желчном пузыре, когда симптомы еще не ярко выражены. Лечение без операции включает соблюдение диеты №5 и прием лекарственных средств.

Это:

ферменты, усиливающие пищеварительную функцию (Мезим, Креон);

спазмолитические средства и миорелаксанты (Платифиллин, Но-шпа, Пиренципин);

нормализующие состав желчи (Урсофальк);

стимулирующие синтез желчи (Зиксорин).

Дополнительно могут быть назначены:

антибактериальные средства (при подключении вторичной инфекции);

препараты, растворяющие холестериновые отложения (Зифлан);

лекарства желчных кислот (урсодезоксихолевые и хенодезоксихолевые).

Медикаментозная терапия ЖКБ может проводиться только при таких условиях:

небольшие размеры конкрементов (диаметром от 5 до 15 мм);

не нарушена перистальтика желчного пузыря;

желчные протоки не засорены камнями.

Терапия продолжительная иногда она назначается сроком до 2 лет.

В современной медицине разработано уже много способов расщепления камней:

Контактный литолиз. При помощи катетера внутрь желчного вводится органический растворитель, который способствует дроблению холестериновых отложений. В течение 15-16 часов, конкременты полностью расщепляются. Литотрипсия (дробление ультразвуком). Процедура проводится при малом количестве конкрементов холестеринового типа (до 3 шт.), при этом их величина не должна быть более 3 см в диаметре. Лазерное дробление. Лечение лазером эффективная методика разрушения камней в желчном пузыре. Показания для ее проведения соответствуют показаниям при литотрипсии.

Диагностика ЖКБ

Болезнь может продолжительное время протекать без характерных симптомов, поэтому больные часто обращаются к специалисту уже при появлении интенсивной боли в правом буку под ребром. Осмотром и лечением занимается врач гастроэнтеролог.

В курс диагностических процедур включается:

Общий и биохимический анализ крови. Выявляется концентрация билирубина, лейкоцитов, СОЭ. УЗИ пузыря. В 95% случаев показывает наличие, локализацию и размеры камней. Рентген. На снимке можно определить наличие и расположение известковых отложений. Ультрасонография. Проводится процедура при помощи эндоскопа, как правило, назначается полным и тучным пациентам. Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРПГ). Эффективная методика определения наличия плотных структур в желчных протоках. Холецисто-холангиография. Назначается перед проведением лапароскопической операции на желчном либо при отсутствии возможности сделать эндоскопическую ретроградную панкреатохолангиографию.

После проведения всех назначенных диагностических мероприятий врач ставит точный диагноз и разрабатывает план лечения. При выявлении крупных образований, решается вопрос о необходимости операционного вмешательства. Сопоставляются результаты исследований, симптомы пациента и индивидуальные особенности больного.

Виды камней в желчном пузыре и каких размеров

Плотные образования в желчном различаются по составу, форме и величине. Выделяют несколько видов:

Холестериновые. Образуются вследствие нарушенных обменных процессов и большой концентрации холестерина. Камни округлой формы, в диаметре достигают размеров от 1,5 до 1,8 см, локализуются непосредственно в желчном, не сопровождаются воспалением. Как правило, в зоне риска пациенты с лишним весом. Билирубиновые (пигментные). Образование этого вида отложений не сопровождается воспалением. Появляются они в результате сбоя белкового синтеза, а также при врожденных патологиях, вызывающих стремительный распад эритроцитов. Это множественные камнеобразования, имеющие небольшие диаметры. Локализуются в самом органе и его протоках. Известковые. Эти отложения состоят из кальция. Формируются они редко, и, как правило, располагаются на стенках органа. Вокруг этих отложений происходит скопление солей кальция, бактерий, холестерина и частичек внутреннего эпителиального слоя. Они бывают различных размеров от самых маленьких до таких, что приводят к закупорке протоков. Также имеют различную форму. Смешанные. Холестериновые и пигментные образования провоцируют воспалительный процесс, в ходе которого происходит наслоение кальцинатов. Конкременты становятся смешанного состава, твердой, неоднородной, слоистой структуры. При наличии таких камней пациентам практически всегда назначается операция. Движение смешанных конкрементов сопровождается характерными симптомами: нестерпимая боль в правом подреберье, спазмирующего характера, тошнота, рвота, изжога, головная боль и общая слабость. Объемы смешанных камней колеблются от 0,5 мм до 6 см.

Причины образования камней

Желчный пузырь – довольно маленький орган, его объем около 70-80 мл. В нем накапливается производимая печенью желчь, которая в дальнейшем по протокам транспортируется в пищеварительную систему.

Вещество не должно застаиваться, процесс ее движения непрерывный. Но при каких-либо нарушениях отмечаются застойные явления, вследствие которых билирубин и холестерин (входящие в состав вещества) опадают в осадок, где и происходит их кристаллизация. Как результат появляются плотные камнеобразные отложения.

Причины образования камней в желчном пузыре следующие:

лишний вес;

генетическая предрасположенность;

длительный прием гормональных средств;

чрезмерный прием алкогольсодержащих напитков;

неправильное и неразмеренное питание, голод;

цирроз;

прием лекарств, оказывающих влияние на синтез холестерина;

частые и неоднократные роды у женщин;

воспаление желчного;

повышенная концентрация кальция в составе желчи;

сахарный диабет;

эндокринные заболевания.

К причинным факторам также можно отнести злоупотребление некачественной, жирной, острой, жареной, соленой и копченой пищей.

Чем опасны камни в желчном

Наличие камней не всегда несет угрозу жизни, но при этом представляют опасность возникающие осложнения. Самая распространенная и серьезная угроза – это симптом печеночной или желчной колики.

В результате его появления конкремент из желчного пузыря перемещается в проток. Если размеры камня в диаметре намного меньше, чем холеход, он переходит в тонкую кишку.

Но если конкременты соприкасаются со стенками протока, появляется спазмообразный болевой симптом – это колики. В таких случаях после приема обезболивающего боль стихает в течение полутора часов. Если плотные образования в диаметре превышают просвет протока, происходит абсолютная закупорка. Давление в желчном усиливается, стенки воспаляются и истончаются. Как результат происходит разрыв.

Не исключается вероятность появления таких заболеваний:

водянка желчного;

гнойный воспалительный процесс острой формы и гангрена органа;

нарушение целостности стенок пузыря;

панкреатит билиарный;

свищи на желчном пузыре;

закупорка кишечника;

сужение просвета желчного протока;

новообразования на органе.

ЖКБ еще чревата развитием холецистита. Наличие в желчном камней провоцирует застой желчи, что приводит к развитию воспаления. Ослабляются иммунитет, что приводит к присоединению бактериальных и вирусных инфекций.

Очень часто формирование камней в желчном пузыре не сопровождается явными симптомами, они могут быть настолько слабы, что больной не всегда сопоставляет их с такой проблемой. А уж когда начинается интенсивная боль в правом боку, тут уже оказание медицинской помощи неизбежно. Самым опасным симптомом считается желчные колики, они означают перекрытие протока плотным образованием. В таких случаях решить проблему можно только операцией. При наличии камней среднего размера производятся процедуры дробления с использованием различных современных методик.