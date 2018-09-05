В числе макроэлементов, нужных женскому организму для обеспечения правильной жизнедеятельности, особенно выделяется кальций. Его дефицит отрицательно отражается на функциях всех органов.

Недостаток кальция (Ca) классифицируется как гипокальциемия. Основное ее влияние – дисфункция околощитовидных желез, она проверяется анализами крови, где показано снижение содержания кальция. У женщин недостаток кальция в организме проявляется особо выраженными симптомами.

Причины гипокальциемии

Распространенная причина дефицита кальция у женщин – это нехватка витамина D. Она развивается при нарушении питания, нехватке солнечного света.

Причины гипокальциемии:

наследственные болезни;

болезни кроветворных органов;

раковые образования на околощитовидных железах.

Период менопаузы обычно сопровождается дефицитом кальция. Снижается уровень эстрогена, отвечающего за содержание макроэлемента в костных тканях. Изменение гормонального фона с возрастом провоцирует разрушение костей. Возрастные изменения приводят к уменьшению поглощения минерала из продуктов питания.

Пожилым женщинам требуется больше употреблять в пищу кальцийсодержащие продукты, чтобы восстановить правильное усвоение минерала.

Симптомы дефицита Ca

У женщин первыми симптомами дефицита кальция становятся общая слабость, высокая утомляемость. К основным симптомам следует отнести сухость и шелушение кожи, потерю блеска и ломкость ногтей, плохое состояние зубов. Недостаток кальция в организме у женщин проявляется разными симптомами.

Дефицит кальция (Ca) нарушает функции нервной проводимости в мышцах, что проявляется в ночных судорогах, онемении конечностей. Длительный дефицит Ca приводит к появлению остеопороза, из-за которого часто происходят переломы.

Кальций требуется нормальным функциям сердечной мышцы, его дефицит нарушает сократительную деятельность, приводит к сердечной недостаточности.

Дефицит этого макроэлемента ослабляет иммунные силы организма, нарушает свертываемость крови. Такие патологии тяжело поддаются медикаментозному лечению, и встает вопрос об угрозе жизни.

Симптоматика дефицита кальция у женщин:

бессонница: женщина засыпает, но отсутствует глубокая фаза сна, что не дает удовлетворительного ночного отдыха. Неполноценный сон препятствует росту новых клеток кости;

невозможность похудеть, какими бы диетами женщина ни пользовалась. Физиологически макроэлемент хранится в жировых клетках, регулирует их сохранность. Однако его потеря сжигает жировую ткань, и женщина может похудеть без всяких диет. Но это будет болезненное похудение, связанное с нарушением минерального обмена;

парестезия: нарушение работы ЦНС, проявляющееся в треморе мышц, покалывании по всему телу.

Фактически, кальций связан с циклами работы всего организма. Нормальные циклы достигаются при увеличении минерального вещества до нормы. Кальции содержится в триптофане, аминокислотах, что имеются в нужном количестве в индейке, сыре, солнце.

У женщин симптомы недостатка кальция в организме выражается не только в бессоннице и проблемах с весом. Дефицитмакроэлемента мешает нормальному течению беременности, правильному развитию и росту плода.

Лечение гипокальциемии

Гипокальциемия в острой форме лечится только в стационарных условиях, так как такое состояние несет серьезную угрозу жизни. У женщин недостаток кальция в организме проявляется острыми симптомами, которые поддаются медикаментозной терапии.

Хронический дефицит Ca требует применения препаратов кальция и витамина D. Назначаются любые кальцийсодержащие препараты в дозировке, рассчитанной на суточное поступление минерала в объеме 1,5–2 г.

Кроме того, назначается прием витамина D, который улучшает усвоение кальция (Ca) организмом. Дозировка витамина рассчитывается врачом по потребностям женщины. Эффективность лечения постоянно контролируется лабораторными исследованиями анализов крови.

Важно добиться исчезновения симптомов гипокальциемии, нормального содержания Ca в сыворотке крови. Содержание сывороточного кальция контролируется еженедельно, все время стационарного лечения.

Затем анализы следует сдавать 1 раз в 2 недели. После нормализации показателей в анализах кровь сдается 1 раз в 3 месяца.

Лекарственная терапия включает прием препаратов:

Кальция глюконат;

Натекаль;

Кальций D3 Никомед;

витаминно-минеральные комплексы – Компливит, Мультитабс, Нутримакс.

Длительность лечения определяет врач. Он знает, сколько кальция требуется организму женщины по ее самочувствию, по возрастным категориям.

Женщины составляют группу риска по данному заболеванию, поскольку их организму требуется более высокое содержание макроэлемента. Особенно значимыми являются заболевание аменореей. При нем уменьшается уровень циркулирующего эстрогена, а от этого существенно зависит баланс кальция. Начинаются сложности с его содержанием и во время менопаузы.

Беременным женщинам требуется более высокое содержание минерального вещества, чтобы нормально формировался костно-мышечный скелет плода.

Профилактика дефицита Ca

Уменьшить риск формирования гипокальциемии можно, отрегулировав рацион питания. Надо каждый день есть продукты, содержащие Ca, витамин D. При дефиците Ca надо включать в рацион кунжутное семя, твердые и плавленые сыры, пшеничные отруби, миндаль, фундук, бобовые. В молоке содержание Ca намного ниже, однако, из него кальций легко усваивается организмом.

Важно получать витамин D не только с пищей, но с солнечным светом, потому что он активизирует естественные процессы в организме.

Теплое время года – период, когда надо как можно больше загорать под солнечными лучами с открытой кожей. Особенно много естественного витамина D солнце излучает в период до 10 часов утра.

Следует по назначению врача дополнить питание витаминно-минеральными комплексами. Фармакология разработала специальные комплексы для беременных и кормящих женщин, с учетом повышенной потребности кальция в эти периоды.