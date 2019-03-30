Камни в почках у женщин - симптомы и лечение

Камни в почках образуются за счет кристаллизации солей, симптомы не всегда появляются сразу. У женщин данная патология наиболее распространена, связано это со строением мочеполовой системы. Пока камни находятся в покое, мочекаменная болезнь может себя не проявлять, но при движении конкрементов пациент ощущает нестерпимую спазмообразную боль внизу живота, при этом с резким повышением температуры тела.

Диагностика и терапия заболевания проводится комплексно нефрологом, эндокринологом и гинекологом.

Причины

Существует множество причин, влияющих на развитие мочекаменной болезни.

Среди них:

употребление воды с высоким содержанием солей;

наследственная предрасположенность;

злоупотребление соленой, острой, жирной, кислой и пряной пищи;

витаминодефицит;

дисфункция околощитовидных желез;

недостаток ультрафиолета;

слишком жаркий кллимат;

механические и патологические повреждения костной системы;

продолжительная интоксикация организма;

частые воспалительные процессы органов мочеполовой системы;

дисфункция органов ЖКТ;

метаболические расстройства;

аномалии развития почек и мочеточника;

хронические патологии почек;

эндокринные заболевания.

Камни в почках могут быть различного состава, формы и размеров. У женщин в связи с особенностями расположения мочеполовых органов высокий риск конкрементообразований.

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Симптомы

Камнеобразование в почках не сразу проявляется яркими симптомами, иногда длительное время человек не предполагает о наличии проблемы. Нередки случаи, когда наличие конкрементов выявляется на плановом медицинском осмотре или диагностировании сторонних заболеваний.

Наличие камней в почках можно определить по тревожным симптомам и результатам обследования. У женщин по причине близкого расположения уретры к анальному каналу размножение бактерий и инфицирование случается наиболее чаще, чем у мужчин.

На этом фоне риск образования камней повышается и это имеет такие симптомы:

острая или колющая боль сбоку на спине в области расположения пораженной почки (иногда она иррадиирует в соседние органы);

дискомфорт внизу живота;

тошнота, иногда переходящая в рвоту;

нарушение микции;

частые позывы на опорожнение мочевого пузыря;

жжение и рези при мочеиспускании (это свидетельствует о наличии в уретре песка или мелких конкрементов);

высокая температура тела, достигающая отметки в 39 градусов;

вздутие живота, повышенный метеоризм;

диспепсические расстройства;

выступание холодного пота;

высокое АД;

мутность биологической жидкости, появление осадка;

прерывистость мочеиспускания.

Это общая клиническая картина при камнях в почках у женщин, но при дальнейшем развитии воспалительного процесса и увеличения количества и размеров конкрементов симптомы усиливаются и дополняются другими. Лечение основано на результатах обследования, в тяжелых ситуациях требуется хирургическое вмешательство.

Движение камней провоцирует яркие признаки, которые иногда просто невозможно терпеть. Самое опасное состояние – это почечная колика, возникает по причине абсолютной закупорки мочеточника. Движение плотных образований нарушает слизистую оболочку, поэтому опорожнения практически всегда имеют кровяные примеси.

Если камни в почках провоцируют такие симптомы, то лечение в домашних условиях имеет серьезные последствия. У женщин может произойти разрыв мочеточника или мочевого пузыря. Поэтому такое состояние должно стать тревожным звоночком для обращения в больницу.

Диагностика

Своевременно выявленная проблема дает возможность качественно провести лечение. Но часто камни в почках не дают о себе знать длительное время, симптомы появляются уже когда начался процесс движения плотных образований.

У женщин, как правило, выявляется мочекаменная болезнь при диагностике сторонних патологий органов мочеполовой системы, устанавливаются причины образования конкрементов, и назначается лечение.

Перед назначением диагностики врач собирает полный анамнез пациента, определяет необходимость прохождения других специалистов. А для получения точной картины заболевания проводится ряд диагностических мероприятий:

Общий анализ мочи и крови. УЗИ почек, желчного и мочевого пузыря. Позволяет выявить наличие уратных камней. Рентген с контрастированием. Назначается, как дополнительная процедура для обнаружения оксолатных конкрементов достигших диаметра 3 мм. Другие виды плотных образований на рентгене не показывается. Урография. В кровь вводится контрастное вещество, которое позволяет выявить точное расположение камней. КТ почек. Наиболее информативный метод распознавания места расположения камней, их типа, формы и размера.

Лечение проводится на основании результатов диагностики. Как правило, мочекаменная болезнь всегда сопровождается сильным воспалительным процессом, поэтому к основной диагностике добавляют посев мочи на чувствительность к антибиотикам.

Лечение

Лечение мочекаменной болезни осуществляется только в условиях стационара, оно включает комплекс процедур:

дробление или извлечение камней;

борьба с воспалительным процессом;

нормализация выведения урины;

профилактика дальнейшего камнеобразования.

Тактика терапии разрабатывается индивидуально в зависимости от типа и размера камней, возраста пациента, интенсивности проявлений.

Препараты

Врачи предлагают два варианта решения проблемы: лечение хирургическим путем или консервативная методика. Конечно, это не зависит от желания пациента, а основано на результатах обследования.

Если камни довольно большие (более 5 мм) их удаляют хирургическим методом, а в случаях с мелкими конкрементами разрабатывается консервативная терапия.

Но нужно сказать, что не всегда мелкие плотные образования выводятся из организма медикаментами, иногда принимается решение о проведении операции.

Консервативное лечение подразумевает комплексный прием лекарственных препаратов таких групп:

обезболивающие;

мочегонные;

спазмолитические;

противовоспалительные;

антибактериальные.

Хирургическое лечение камней в почках у женщин

При неэффективности лечения медикаментозно, определяется необходимость в удалении камней хирургически. Часто проводится операция при помощи эндоскопа, который вводится в уретру или в разрез на поясничном отделе.

Также есть такой способ выведения камней, как дробление ультразвуком. Этот метод эффективен при мягких камнях небольшой величины. После процедуры они расщепляются в песок и самостоятельно выходят из организма вместе с мочеиспусканием.

Правила питания

Правильное питание во время лечения – это один из важных моментов. Без соблюдения диеты консервативная терапия не даст желаемых результатов. Также особое питание рекомендуется соблюдать длительное время и после успешного выведения камней.

Ежедневный рацион зависит от типа конкрементов, их состава и структуры:

При наличии уратов следует отказаться от шоколада, кофе, соли, животного белка, мяса и мясных продуктов, бобовых культур. Предпочтение отдается молочной продукции и растительной пище. При наличии фосфатов пациентам стоит исключить из рациона молоко, растительную пищу, пряности. Увеличить потребление мяса и сдобы. Ограничить до минимума употребление картофеля, кисломолочной продукции, ягод, бобовых. При наличии оксалатов исключается из рациона аскорбиновые и щавелевые кислоты, то есть категорически нужно отказаться от щавеля, шпината, сладостей, кофе и крепкого черного чая. Ограничить до минимума потребление молочных продуктов, и дать напор на мясо, овощи и фрукты.

Успешность консервативной терапии зависит от достаточного потребления жидкости. Желательно использовать очищенную воду, различные травяные чаи и отвары. Суточное потребление – не менее 2 литров.

Народные рецепты

Камни в почках у женщин можно лечить народными средствами, но предварительно следует получить консультацию врача, ведь иногда симптомы настолько тяжелы, что домашняя терапия даст отрицательный результат и приведет к тяжелым последствиям.

Но в целом при мягких и небольших конкрементах фитотерапия довольно эффективна, к тому же к ней рекомендуется обращаться, как к профилактике камнеобразования.

Представим несколько вариантов народных лекарств:

Куриное яйцо. Свежее яйцо кладут в 200 мл холодной воды. В таком виде продукт оставляют на всю ночь. Утром яйцо вынимают и разбивают в миску, перемешивают с соком лимона и принимают внутрь натощак. Процедуру выполнять ежедневно на протяжении 7 дней. Для людей с повышенной кислотностью использовать это средство нельзя. Виноградные листья. Листья измельчают и заливают кипятком. Оставляют настаиваться на полчаса. Принимать лекарство нужно каждый день по нескольку раз. Суточный объем – 1 литр. Для рецепта на 1 литр воды требуется 5 ст. л. измельченного сырья.

Лечение камней в почках у женщин в домашних условиях народными средствами может оказать помощь только в комплексе с основной терапией.

Прогноз

К сожалению, сказать, что медикаментозная терапия дает эффективность на 100% - невозможно, всегда есть риск неудачного лечения. Но благоприятный исход возможен только под контролем врачей. При отсутствии результатов после недельного курса принимается решение о применении радикальных мер.

Своевременное обращение за квалифицированной помощью убережет от летального исхода. Самым тревожным знаком является появление почечных колик и крови в моче.

Профилактика

Профилактика камнеобразований основана на выполнении простых правил:

правильный образ жизни;

соблюдение диеты;

регулярный спорт;

достаточное потребление жидкости;

своевременная диагностика и лечение любых воспалений.

Виды камней в почках

В результате метаболических нарушений в сосочках почек скапливаются крупинки солей, которые преобразуются в микролиты. Они выходят из организма вместе с мочой, но иногда могут задержаться в протоках, соединится с фосфатами, кальцием и стать основой камня. Конкременты различаются по химическому составу, форме, величине. Различают такие виды камней:

Кальцинаты. Это наиболее распространенный вид камней, они довольно твердые, их делят на 2 типа: Фосфатные – гладкая поверхность, низкая плотность, легко расщепляются; оксалатные – высокая плотность, на поверхности имеются шипы, они царапают слизистую, провоцируют боль, не поддаются дроблению. Струвитные. Появляются в результате инфекций органов мочеполовой системы. Стремительно увеличиваются в размерах. Кислотные (ураты). Формируются вследствие нарушенного питьевого режима, при котором Ph в почках снижается менее 5,0. Цистиновые. Врожденное нарушение белкового обмена становится провоцирующим фактором для их образования. Камни имеют неправильную шестиугольную форму, плохо поддаются дроблению. Смешанные (кальциево-оксалатные). Одни из самых твердых конкрементов. Дробление невозможно никакими методами, поэтому удаление происходит только оперативно. Они имеют шероховатую поверхность с шипами, темного цвета. Легко определяются на рентгене с контрастированием.

Камни в почках при беременности – что делать

Опасность кроется в том, что при беременности выявить наличие конкрементов удается только на последних сроках. Провоцирующим фактором для формирования плотных образований считается высокая доза поступления в организм кальция, дополнительным фактором выступает сдавливание маткой почек.

Медикаментозная терапия усложняется тем, что в этот период женщине противопоказаны любые серьезные препараты, поэтому доктор подбирает наиболее безопасное лечение, с учетом риска и тяжести патологии.

Операции назначаются только в крайних случаях, когда идет речь о жизни матери.

Как выходят камни из почек у женщин

При движении конкрементов ощущается сильная боль, состояние ухудшается. Могут появиться дополнительные симптомы:

расстройство стула;

частая микция с ощущением рези и жжения;

рвота.

В таких ситуациях пациентке нужно обратиться к врачу. Если это мелкие частички конкрементов, то сильная боль должна пройти через 1-1,5 часа.

Спровоцировать выход камней у женщин могут чрезмерная физическая нагрузка, стресс, алкоголь, прием лекарств.

Что нельзя делать

Когда происходит выход конкремента, запрещается:

принимать алкогольсодержащие напитки;

делать теплые компрессы;

принимать ванную;

делать физические упражнения;

поднимать тяжести.

Камни в почках – серьезная проблема, которая может возникнуть не только у женщин, но и у мужчин. Симптомы часто появляются уже на поздних стадиях, когда движение конкремента активизировалось, и лечение медикаментами уже может не дать положительных результатов. Если вы уже знаете, что у вас есть предрасположенность к уролитиазу, тогда лучше придерживаться правильного питания и образа жизни. Профилактика – это лучшее средство против камнеобразований в почках.