Как удалить серные пробки из ушей у взрослых

Ушная сера – секрет, выделяемый ушными железами. Они есть у всех людей, и в нормальном состоянии никто не думает о ее наличии. Дискомфорт люди ощущают, если собирается много серного содержимого, и перекрывает доступ звуку и воздуху.

Как удалить серные пробки из ушей в домашних условиях у взрослого человека, надо знать каждому, чтобы суметь помочь в неприятной ситуации своим близким или себе самому.

Признак образования ушной пробки – ощущение собственного голоса будто «из бочки». Зачастую состояние сопровождается тошнотой и головокружением, так как слуховой центр в головном мозге расположен непосредственно рядом с вестибулярным центром. По таким признакам можно понять, что пробка уже образовалась, и ее надо обязательно удалить.

Плотные приспособления типа булавок не подходят, потому что могут протолкнуть скопившийся конгломерат глубже по ушным ходам. Правильное решение – растворение скопления последующее ее вымывание.

Что представляет собой серная пробка

Называется пробка серной по увеличению объема и уплотнению скапливающегося секрета. Это вызывает обтурацию, при которой проход закрывается. Наполнение серным содержимым вызывает дискомфорт в проходах, человек ощущает заложенность, у него заметно ухудшается слух. С физиологической точки зрения, появление серы – это нормально.

Серный секрет выделяют церуминозные железы, находящиеся в хрящевых частях слуховых ходов.

Физиологические функции серы:

она регулирует функции органов слуха;

она своим содержанием создает естественное увлажнение слизистых оболочек слухового прохода;

она создает естественную защиту ушей от действия внешних раздражителей, закрывает пути проникновению патогенных организмов;

она защищает ухо от попадания инородных тел.

Серная пробка представляет собой смесь отходящего эпителия, непосредственно секрета серных желез, выделения сальных желез.

При нормальном состоянии она сама вытекает из проходов, этому помогают движения при жевании, разговорах, естественных для височно-челюстного сустава. Накопление серной массы в костной области ушных ходов образует пробку, которая не удаляется естественным путем. При хронических воспалениях к серной массе добавляется гнойное содержимое, тогда ушные ходы перекрываются, нарушается слух.

Встает вопрос, как удалить серные пробки из ушей в домашних условиях у взрослых. На него дают ответ народные целители, и просто знающие люди.

Можно, конечно, обратиться за помощью к отоларингологу. Но походы в больницу многих людей затрудняют – это потеря рабочих дней, долгое сидение в очередях к врачу. Поэтому многие стремятся сами справиться с проблемой.

Как это сделать

Народные средства применимы в случаях, когда человек уверен, что не повреждены барабанные перепонки, что нет гнойного воспаления. Самолечение может привести к неприятным последствиям, включая полную потерю функций ушей. При нормальном самочувствии взрослого человека можно удалять серные пробки из ушей в домашних условиях.

Для этого используются народные способы:

с помощью мелкой терки измельчается ½ часть свежей луковицы. С помощью чистой ткани отжимается сок, разводится 1:1 с кипяченой водой. Закапывание производится 2-3 раза по 4 капли. Луковый сок размягчает скопившийся конгломерат, и сера постепенно вытекает;

с этой же целью используется подогретое миндальное масло. Оно закапывается по 3 капли утром и вечером, 4-5 дней. Пробка размягчается, ее содержимое вытекает;

размягчает пробку сода, разведенная с водой в пропорции 1:3. Закапывание производится 3 раза в день, пока не восстановится слух, не уйдут дискомфортные ощущения.

Большинство людей не отмечают негативных ощущений при таких процедурах. Здесь важный момент – размягчить серный конгломерат и дать ему возможность естественно вытечь. Так удаляют серные пробки из ушей только у взрослых в домашних условиях. Детям такие процедуры не проводятся.

Факторы появления пробок

Одна из важных причин – нарушение возможности самостоятельного очищения ходов. Это бывает при отитах, дерматитах, неправильной гигиене.

Многие негативные факторы вызывают обтурирование ушных ходов:

наследственность, когда ушные железы вырабатывают секрет более вязкой консистенции из-за генетическое предрасположенности;

та же генетическая особенность анатомического строения уха, у которого слуховые ходы закладываются от рождения извитыми, узкими;

с годами ушные железы начинают выделять секрет повышенной вязкости;

естественный волосяной рост в ушах;

привычка использовать наушники;

необходимость постоянного ношения слуховых аппаратов;

работа в запыленном производстве – стройка, мукомольные и цементные заводы;

высокое содержание холестерина.

Определяется пробка в ушных проходах посредством отоскопии, когда врач осматривает уши с особым световым прибором.

На приеме у отоларинголога врач определяет содержимое образовавшегося конгломерата и его уплотнение. Другими способами невозможно узнать наличие и состав пробки.

Клиника излишков серы

Основным симптомом является заложенность, которую ощущает человек. Слух может быть потерян полностью или частично, это зависит от плотности инфильтрата. Ощущается и шуршание, и другие посторонние звуки.

Есть и другие признаки:

болит и кружится голова;

шумит в ушах;

нарушается сердечный ритм;

появляются признаки аутофонии, при которой свой голос человек воспринимает, как звон или гул.

Цвет серы в пробке бывает разным. Он может быть желтым, когда пробка только формируется, или коричневым, когда конгломерат сильно уплотняется. Определение цвета и консистенции помогает выбрать наиболее эффективный метод удаления пробки.

Есть сухой или мокрый способы, которые помогают удалять пробки разных видов:

пастообразный вид считается мягкой пробкой;

эпидермальный вид сначала бывает рыхлым, затем доходит до консистенции окаменения; этот вид пробки указывает на наличие отита или сифилиса;

пластилиноподобный вид относится к мягким, но удалять его значительно сложнее;

твердый вид отличается темно-коричневым цветом, практически до черного.

Отоларингологи не рекомендуют самостоятельно удалять пробки, так как можно серьезно травмировать слуховые ходы, барабанную перепонку, привести к инфицированию уха. Как бы ни привлекательны были самостоятельные способы размягчения серного конгломерата, основную работу по удалению пробки следует все же доверить квалифицированному специалисту.