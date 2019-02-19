Как быстро убрать живот и бока в домашних условиях

Ничто так не повышает самооценку человека, как безупречный внешний вид. Мысль о прибавлении лишних килограммов, приводит в ужас. Чаще всего жировые отложения появляются в животе и на боках. Если такая проблема появилась, женщинам следует знать – как за короткий срок с этим справиться в домашних условиях.

Правильное питание и диета помогут убрать живот и бока

Первое что нужно сделать – пересмотреть свой рацион питания. В нем должно быть меньше крахмала и больше клетчатки. Она способствует снижению веса. Благодаря волокнам, заполняющим желудок, уменьшается чувство голода.

Есть нужно часто, но небольшими порциями. Желательно сесть на диету, включающую в себя зеленые и красные овощи. Но естественно, не стоит ограничиваться лишь этим. Нужно стараться разнообразить меню, включив в него рис, желательно бурый или дикий. А также мясо и рыбу.

Не поленитесь составить список запрещенных продуктов, который должен выглядеть следующим образом:

жирное мясо, приготовленное на огне;

любой фастфуд;

чипсы и сухарики промышленного изготовления;

мороженое и молочные коктейли;

сладкие газированные напитки;

картошка;

копчености;

консервы мясные и рыбные;

майонез;

субпродукты быстрого приготовления.

Касаемо фруктов, с ними тоже нужно быть осторожными, стараясь как можно меньше употреблять на ночь бананы, виноград, арбуз, груши и сухофрукты. Они содержат в себе высокое содержание фруктозы способной разжигать аппетит.

Ежедневно нужно пить как можно больше чистой воды. Минимальное количество для взрослого человека – 2 литра в день. Жидкость выводит токсины через выделительную систему.

Даже если отражение в зеркале не радует – это не повод опускать руки и переживать. Проблема не исчезнет по мановению волшебной палочки, женщине следует знать, как убрать живот и бока в домашних условиях. Это вполне реально, причем за короткий срок. Но при условии четкого соблюдения простых правил:

Составить диету, направленную на сжигание жира. Завтракать, даже если вы этого никогда не делали. Поглощать пищу маленькими кусочками, тщательно пережевывая. Не есть прямо перед сном, как бы вам этого не хотелось. Употребление пищи должно быть за 4-5 часов до ночного отдыха. Если настигло чувство голода, можно позволить себе немного кефира. Не игнорировать физические упражнения. Если нет возможности регулярно посещать фитнес клуб, упражняться дома. Используя утяжелители (гири, гантели).

Чтобы результат не заставил себя долго ждать, нужно приучить себя есть низкокалорийные продукты, способствующие сжиганию жира на боках и животе. К таковым относятся:

перец болгарский;

капуста любых сортов;

свекла. Этот овощ не только обладает легким слабительным эффектом, но и очищает организм от шлаков;

свежие огурцы и помидоры;

тыкву, она отлично утоляет чувство голода;

кабачки;

шпинат, сельдерей и любую другую зелень;

яблоки;

морковь;

говядину;

мясо индейки и куриную грудку;

треску;

фасоль;

ананас;

творог.

Из этого списка продуктов можно приготовить вкусные и разнообразные блюда, которые не нанесут вреда организму. Рацион целого дня должен выглядеть так:

Завтрак – вареное куриное яйцо, стакан чая без сахара с добавлением лимона. Обед – сыр нежирного сорта, примерно 100 г. Кислое яблоко и чай. Ужин – небольшая порция легкого супа на курином бульоне с ломтиком бородинского хлеба. На десерт можно съесть немного любых ягод.

Исходя из списка разрешенных продуктов, рацион можно менять по своему усмотрению. Чай иногда можно заменять небольшой чашечкой черного кофе без сахара. Вместо яйца на завтрак разрешается творог, а на ужин кусочек отварной или приготовленной на пару рыбы. Салаты с огурцов помидоров и зелени.

Диета для мужчин

Далеко не каждый мужчина может похвастаться подтянутым телосложением. Следовательно, их тоже волнует вопрос – как убрать живот и бока за короткий срок в домашних условиях. Кто бы мог подумать, но им справиться с проблемой гораздо проще.

Хорошее начало пешая прогулка до работы и обратно, вместо езды на личном транспорте. Чтобы потом не мучил вопрос – как убрать пивной живот и бока, отказаться от вредных привычек. И, разумеется, особое внимание, как и женщинам, следует обратить на сбалансированное питание.

Конечно, не стоит рассчитывать на то, что представители сильного пола сразу откажутся от мясных блюд, отдав предпочтение овощным салатам. Переход должен быть плавным. Сначала уменьшить порцию на 30%, затем приучаться за 40 минут до утреннего приема пищи выпивать стакан чистой минеральной воды без газа.

Идеальный вариант дневного меню:

Завтрак – куриные яйца – 2 шт. крупный плод томата. Стакан натурального йогурта или чашка кофе без сахара. Обед – отварная говядина, овощной салат. Ужин – картофельное пюре или гороховый суп.

На другой день можно приготовить гречку или рис, потушить овощи, отварить рыбу и выпить компот.

Овсянка, куриная грудка, томатный сок, грибы – все это разрешается.

Как показывает практика, главное не наедаться до ощущения тяжести в желудке. Да и потом, любителям котлет вовсе не обязательно от них отказываться. Просто нужно взять за правило жирную пищу оставить в прошлом.

Вместо жарки, отдавать предпочтение тушению или обработке продуктов на пару. Тогда вопрос о том, как убрать живот и бока за короткий срок, да еще и в домашних условиях, отпадет у мужчин сам собой.

Как избавиться от проблемы с лишним весом подростку

Для начала нужно выявить причину возникновения проблемы. Она может быть связана с неправильным питанием, малоподвижным образом жизни, с наследственностью. А также стрессовыми состояниями и проблемами со здоровьем. А уж потом разрабатывать действия направленные на то, чтобы убрать живот и бока подростку в домашних условиях. Работа над собой поможет добиться желаемого результата за короткий срок.

Первым делом родителям следует пересмотреть меню ребенка. Причем, речь не идет о резком ограничении рациона из-за продолжения роста и развития организма.

Сначала свести к минимуму жареную пищу, поедание сладких и соленых блюд, продуктов с большим содержанием жиров. А фруктов и овощей, наоборот, должно быть больше.

Часто проблемы с лишним весом возникают из-за излишнего употребления газированных напитков. От этой вредной привычки нужно срочно избавляться. Утолять жажду лучше чистой водой без газа. Как альтернативный вариант подходят свежевыжатые соки домашнего приготовления, но без добавления сахара.

А еще нужно контролировать, на что ребенок тратит карманные деньги. Задача взрослых доходчиво рассказать о вреде фастфуда.

Спорт против живота и боков

Недостатки фигуры нередко становятся причиной закомплексованности подростков. У них резко падает самооценка. Чтобы этого не произошло нужно принять ряд мер. Помимо правильного питания, чтобы убрать живот и бока в домашних условиях, очень важно приучиться к спортивным занятиям, например:

утренние и вечерние пробежки;

плавание;

велопрогулки;

комплекс упражнений направленный на укрепление мышц торса и брюшного пресса.

Чтобы результат не был временным, тренировки должны быть систематическими, а не разовыми. На полный желудок приступать к занятиям не рекомендуется. После физических нагрузок есть можно не ранее чем через 2-3 часа. Нужно обязательно контролировать вес и в случае необходимости периодически возвращаться к диете.

Чаще всего, полнота подростков связана с гормональным взрывом, со временем организм приходит в норму. Тело становится гибким и стройным, и нет необходимости прибегать к изнурительным действиям.

Коррекция фигуры девушек

Сидячий образ жизни приводит к тому, что девушек перестает радовать собственное отражение в зеркале. Излишние жировые отложения вызывают ужас. Их, конечно же, волнует вопрос того, как быстрее убрать живот и бока. Желание вернуть прежнюю форму за короткий срок вполне понятно. Проблемы подобного характера не повод отчаиваться, тем более возможно исправить ситуацию в домашних условиях.

Сбалансированное питание – овощные салаты, нежирный творог, отварная говядина, куриная грудка или индейка. Рисовая каша, некрепкий кофе, зеленый чай, фрукты, за исключением бананов и винограда, свежевыжатые соки.

Аэробика для живота – упражнения ножницы, Хула-хуп, с обручем, тренировки с фитболом. Каждой девушке хочется добиться хорошего результата. Для этого нагрузки должны быть трижды в неделю, не меньше. Потом она сможет поделиться с подругами, как убрать живот и бока за короткий срок в домашних условиях.

Положительный результат, напрямую зависит от серьезности намерений. Только так, вы почувствуете себя совершенно новым человеком.

Комплекс упражнений

Если вы задумались над тем, как убрать живот, фартук и бока в домашних условиях за короткий срок, значит собственное отражение в зеркале совсем не радует. Диета, правильный распорядок дня, зарядка – все это способствует похудению. Но полученный результат будет недолог без физических нагрузок в виде эффективных упражнений.

Необходимо уделять этому в день не менее часа. Во избежание серьезных травм неподготовленному организму требуется подготовка.

Разминка и основные упражнения

Что можно сделать в домашних условиях:

Встать на пол, раздвинув ноги на ширину плеч, ладони положить на талию. Наклониться сначала в одну сторону, потом в другую. Повторить упражнение 9 раз.

Заняв исходную позицию стоя в таком же положении, наклониться вперед, затем назад. Позицию рук при этом стараться не менять.

Стоя прямо, выполнить бег на месте.

Лечь на коврик, положив руки под ягодицы. Оторвать поочередно ноги от пола, сделав «ножницы».

Сесть на колени, положив руки вдоль туловища. Потом плавно переместить себя с одной стороны коврика на другой.

Лечь на коврик, сжать ногу в колено, постепенно подтягивая к груди. Стараясь делать это как можно теснее. Побыть в таком положении 5 секунд. Затем распрямить ноги, вернувшись в исходную позицию.

Лечь на бок так, чтобы между полом и телом образовался угол под 45 градусов. Одной рукой опереться на пол, другую поставить на талию. Находясь в таком положении, оторвать стопы от пола, совершая толчки.

Лечь на пол, завести руки за голову. Поджать ноги и чередовать в симметричном перекрестке колени и локти.

Задействовать все мышцы поможет следующее упражнение: В исходной позиции в положении лежа на спине, вытянуть ноги. При этом колени и ступни свести вместе, а носки пальцев на ногах должны смотреть в разные стороны. Руки развести по разным сторонам, стараясь приподнять туловище достать до кончиков носочков. Под углом 45 градусов поднять ноги. Спина в поясничном отделе в это время должна соприкоснуться с поверхностью пола. Нужно постараться задержаться в этой позиции 5 секунд, затем выдохнуть и аккуратно опуститься на пол.

Гантели помогут задействовать все мышцы в полном объеме. Встать, расположив ноги на ширине плеч. В каждую руку взять по гантели весом от полутора до трех килограмм. В зависимости от общей физической подготовки. Сначала опуститься на одно колено, сделав маховое движение гантелями в асимметричные стороны. При этом следить за тем, чтобы колено было согнуто на 90 градусов. Тоже самое проделать с другим коленом. Желательно выполнить от 6 до 10 повторений за один подход.

Встать прямо глядя перед собой, сделать пару шагов на месте держа в руках гантели. Затем сделать два шага вперед, плавно опуститься на одно колено, подняв руки вернуться в исходное положение.

Этот же комплекс упражнений повторить еще раз, но уже опустившись на другое колено.

Лежа на гимнастическом коврике поджать ноги, образуя угол 90 градусов. Постараться подтянуть колени так, чтобы коснуться груди, после чего вернуться в исходную позицию.

Лежа на полу, держа спину ровно, подтянуть подбородок вверх. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Заняв исходную позицию сделать глубокий вдох, повернуть колени сначала в одну, потом в другую сторону.

Лежа на левом боку, закинув левую руку над головой, правую вытянуть перед собой. Ноги согнуть в коленях. Одновременно поднять голову и ноги локтем сделать движение в сторону. Повторить аналогичные действия поменяв бок. Количество подходов зависит от физической подготовки.

Для выполнения следующего упражнения понадобится мяч. Лечь на бок, облокотившись на него. Внешняя сторона ступни при этом должна упираться в пол. Поднять вверх противоположную ногу, медленно возвращая ее на исходную позицию. Повторить упражнение поменяв бок.

Лежа на кровати положить подушку под голову и плечи. Постараться, насколько это возможно, втянуть живот в себя. В таком положении задержаться на 10 секунд, расслабиться и повторить упражнение несколько раз.

Ни в коем случае нельзя сразу давать организму большую нагрузку. Увеличение должно быть постепенным, чтобы не нанести вред здоровью.

Обертывание

Рождение ребенка, чрезмерное поедание кондитерских изделий, малоподвижный образ жизни и генетическая предрасположенность. Все это может стать причиной выпирающего живота и округлых боков. Вернуть талии привлекательный вид, поможет обертывания.

Существует четыре вида:

горячее;

холодное;

активное;

пассивное.

В состав смесей для обертывания входят следующие компоненты:

уксус;

какао;

шоколад;

мед;

аромамасла;

перец.

Процедура для похудения боков и живота состоит из четырех этапов:

Очищения – принятия ванны или душа с использованием скраба для тела. Для лучшей циркуляции крови и открытия пор, необходимо пройтись по проблемным местам щеткой с жесткой щетиной. Массаж с антицеллюлитным кремом – косметическое средство каждому подбирается индивидуально. Обертывание – приготовленная в домашних условиях смесь, наносится равномерным слоем. Живот и бока необходимо обмотать пленкой. Укрыться теплым одеялом и полежать в течение часа. Смывание – снять пленку, остатки смеси смыть под струей воды и нанести на тело массирующими движениями увлажняющий крем.

Несколько советов, как сделать обертывание более эффективным:

Приступать к процедуре по истечении полутора часов после принятия пищи. Потом можно поесть через два часа, не раньше. Приготовленная смесь должна быть на теле не менее 50 минут. Полный курс обертывания состоит из 10 сеансов. Прерывать нельзя.

Помимо показаний у этой процедуры есть и противопоказания, о которых необходимо знать, дабы не навредить своему здоровью.

В группе риска люди страдающие гипертонией, болезнью половой системы, аллергическими реакциями. Беременные женщины так же в категории людей, кому обертывания против живота и боков - запрещены.

Советы диетологов

Чтобы похудеть и избавиться от живота и боков, нужно тратить больше калорий, чем потреблять. Достичь этого можно двумя способами. Сократив поедание жирных и сладких блюд, а также занимаясь спортом.

Чтобы лишние килограммы не испортили настроение, следует избегать стрессовых ситуаций. По возможности, отдавайте предпочтение активному отдыху. Избавление от вредных привычек (курение и принятие алкогольных напитков).

Регулярные физические нагрузки. Выберите для себя комплекс упражнений и выполняйте их ежедневно. Следите за тем, чтобы питание было сбалансированным и раздельным. В день нужно потреблять не менее двух литров чистой воды без газа.

Соблюдение несложных советов, поможет избавиться от жировых отложений в области живота и боков у женщин, мужчин и подростков. Но, чтобы результат был не временным, а постоянным – необходим системный подход. Залог успеха – ежедневная работа над собой.