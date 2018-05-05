Полынь - это растение, которое известно своими ядовитыми свойствами, но не многие знают о том, что трава обладает лекарственными качествами и помогает в лечении некоторых недугов. Многие приверженцы народной медицины отдают предпочтение именно полыни при лечении определенных заболеваний.

Трава имеет очень горький вкус, и привкус сохраняется даже в том случае, если растение применяется для приготовления отвара в сочетании с другими травами. Мы же поговорим подробнее о лечебных свойствах и противопоказаниях в использовании горькой полыни.

Можно рассмотреть на фото, как выглядит это растение, полынь можно найти практически в каждом уголке России. Эта трава неприхотлива, поэтому для ее произрастания подходят любые климатические условия.

Стоит помнить, что в составе растения содержится большое количество ядовитых компонентов, поэтому употреблять отвары на основе этой травы необходимо в строгой дозировке.

Фармакологические свойства

Состав этой травы действительно уникален, полынь часто используется при различных заболеваниях, в том числе при диабете, так как отвар позволяет снизить количество глюкозы в крови. Терапевты рекомендуют использовать эфирное масло лекарственного растения, чтобы снять нервной напряжение. Для этого в ванну с теплой водой добавляют около пяти капель масла, всего через семь процедур будет заметен первый результат.

Такие ванны не только оказывают расслабляющее воздействие на нервную систему, но еще и помогают снять боли в суставах.

В народной же медицине трава используется как средство:

от спазмов;

помогающее устранить микробы;

оказывающее дезинфицирующее воздействие;

бактерицидное;

снимающее воспалительный эффект в системах органов;

от появления язв;

помогающее ускорить отделение желчи;

антимикотического действия.

Часто настои из травы применяются в период гриппа и простуд, чтобы улучшить работу иммунной системы, тем самым повысить сопротивляемость организма к вирусам и различным бактериям. Также можно использовать средства на основе полыни в период заболевания.

Врачи отмечают, что у пациентов значительно улучшается работа иммунитета, и процесс выздоровления проходит быстрее.

Дополнительные лечебные свойства горького растения:

В составе травы содержится вещество капиллин, оно обладает фунгицидным действием, тем самым оказывая губительное воздействие на патогенные грибки. Кроме того, это вещество угнетает рост различных бактерий и вирусов, а также полностью останавливает размножение болезнетворных микроорганизмов. Полынь дополнительно содержит в себе яблочную и янтарную кислоту, эти составляющие помогают укрепить защитные функции организма, тем самым повышают работу иммунитета. Кислоты в дополнение приводят в норму работу мочевого пузыря, а также уретры и почек. Благодаря такому действию, лекарственное растение позволяет восстановить кислотно-щелочной баланс в организме. Некоторое время назад в составе травы были обнаружены вещества гайянолидов атабсина и арборесцина, эти компоненты содержатся в полыни в большом количестве. Именно это открытие помогло понять, по какой причине полынь помогает оказать терапевтическое воздействие при атеросклерозе.

Химический состав

Терапевтический эффект горькой полыни обусловлен тем, что в составе травы имеется масса полезных компонентов. В растении содержится:

Масло эфирное. Этот компонент оказывает влияние на центральную нервную систему, тем самым стимулируя организм на борьбу с различными типами вирусов, бактерий и грибков. Кроме того, эфирное масло благотворно сказывается на работе органов дыхательной системы. Горькие гликозиды. Именно из-за этих компонентов полынь обладает столь специфичным ароматом и вкусом. Гликозиды раздражают рецепторы во рту, что приводят к улучшению функций пищеварительной системы в целом. Кроме того, отвар из полыни помогает усилить отток желчи. Аскорбиновая кислота. Благодаря витамину С в составе, растение оказывает общеукрепляющее воздействие на организм, а также усиливает функции иммунной системы. В дополнение аскорбиновая кислота помогает некоторым видам микроэлементов лучше усваиваться. Сапонины. Компоненты обладают слабым седативным действием, а также помогают ускорить выведение мочи из организма. Можно применять настой полыни для лечения кашля, так как вещества обладают отхаркивающим эффектом. Фитонциды. Вещества ускоряют процесс заживления гнойных ран и трофических язв, а также они оказывают положительное влияние на работу сердечной мышцы. Дополнительно фитонциды укрепляют сосуды.

Следует помнить, что настои и отвары из полыни могут использоваться только в комплексе с основным медикаментозным лечением. Кроме того, лекарственное растение обладает высоким уровнем токсичности, поэтому при использовании отваров, следует строго соблюдать рекомендованную дозировку.

Не менее опасно превышать курс лечения на несколько дней, полынь нельзя применять более двух недель. При передозировке, растение приводит к галлюцинациям, конвульсиям и судорогам.

Противопоказания и вред

В полыни содержатся определенные компоненты, которые могут оказать на организм человека негативное воздействие. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют не лечить болезни с помощью этого растения слишком долгое время, курс лечения должен длиться не более двух недель. При передозировке возникает нарушение в работе ЦНР.

Настои и средства на основе полыни строго запрещены при определенных заболеваниях. К таким недугам следует отнести:

наличие у пациента язвы кишечника или желудка;

обострение хронических заболевания пищеварительного тракта;

длительный алкоголизм;

нарушения психического характера;

тяжелые заболевания нервной системы;

период вынашивания ребенка;

развитие тромбофлебита;

период кормления грудью.

В медицине были зафиксированы некоторые случаи, когда препараты и средства на основе горького растения не переносились организмом пациента, или же на состав возникала острая аллергическая реакция.

Использование полыни при заболеваниях

Наиболее универсальным средством считается настойка из этого растения, она подходит для лечения всех заболеваний, которые были перечислены выше. Готовить такое средство несложно, на два стакана кипятка берется одна чайная ложка сушеной полыни. Средство настаивают, а затем принимают по 14 стакана три раза за день, прием производят за полчаса до еды. Также можно применять другие полезные рецепты.

В народной медицине существует несколько простых вариантов, как приготовить лекарственное средство из горькой полыни. К наиболее распространенным следует отнести:

Отвар. Чтобы приготовить такое лекарство, необходимо взять одну ложку сухой травы в измельченном виде, переложить в кастрюлю и залить 300 мл воды. Отправляют емкость на плиту и зажигают средний огонь. Необходимо довести средство до кипения и прокипятить три минуты, после чего закрыть отвар крышкой и дать настояться не меньше 45 минут. Принимать такое средство следует по 12 стакана трижды за день, прием производят до трапезы. Именно этот отвар хорошо зарекомендовал себя при лечении тяжелых отравлений, когда другие народные средства не дают результата. Настой. Для приготовления настоя по этому рецепту, следует подготовить 40 граммов сухой травы и стакан кипятка. Растение заливают водой, и накрывают емкость крышкой на тридцать минут. За это время средство успеет хорошо настояться, после чего настойка процеживается и принимается по столовой ложке трижды в сутки. Чай. Готовить чай по такому рецепту несложно, для этого следует взять 10 граммов травы и около 400 мл кипятка. Настаивают средство не более получаса, после чего процеживают чай, чтобы избавиться от осадка. Принимать лекарство необходимо по 14 стакана за сутки, лучше производить прием до еды. Чай для повышения аппетита. Если необходимо повысить аппетит, стоит подготовить напиток на основе полыни. Для приготовления средство смешивают 80 грамм полыни и 20 грамм сухого тысячелистника. Т равы перемешивают, и из состава берется 10 граммов сбора. Это количество укладывают в емкость и заливают двумя стаканами горячей воды. Порошок. Порошок готовить проще, чем настойки и отвары, достаточно высушить листья полыни, а затем измельчить их до состояния порошка. Готовое средство следует принимать внутрь по одной щепотке три раза в сутки, но при этом за день количество средства не должно превышать одного грамма. Настойка на спирту. Средство можно приобрести в любой аптеке, его принимают каждый день по 20 капель, предварительно разводя настойку в стакане воды. Мази. Для приготовления мази берется свежая полынь, из нее выжимается сок, а затем его соединяют с основой. Для основы применяют различные виды жиров, это может быть простой вазелин, сливочное масло или топленый жир.

Лечение паразитов

Полынь много лет применяется в народной медицине для выведения из организма различных паразитов. Не все пациенты соглашаются использовать высокотоксичные препараты, чтобы уничтожить гельминтов, поэтому больные обращаются к рецептам из народа.

Полынь обладает довольно сильным действием, поэтому помогает в короткие сроки избавиться от гельминтов в кишечнике.

Рецепт приготовления:

Сначала следует взять листья полыни и растолочь их в ступке до состояния порошка. Готовый порошок принимается внутрь по 0,5 чайной ложки, в течение четырех суток, при этом средство следует запивать водой.

Дозу следует повышать каждый день, чтобы усилить терапевтический эффект от лечения. А чтобы провести профилактику гельминтоза, врачи рекомендуют каждый день принимать внутрь по одной щепотке порошка из полыни.

Лечение онкологии

При онкологии полынь также применяется в качестве лечебного и поддерживающего средства.

Чтобы приготовить эффективное средство, необходимо:

подготовить корневища лекарственного растения;

переложить корневища в банку объемом три литра;

залить подготовленные корни качественной водкой.

Корни должны быть лишь слегка прикрыты жидкостью, такая настойка отправляется в темное место, где остается на две недели. После этого можно начинать лечение приготовленным средством, для этого человек принимает по одной ложке средства трижды за день.

Чтобы провести прием лекарства, настойку обязательно разводят в стакане теплой воды. Можно просто приобрести готовую настойку в аптеке, тогда на стакан воды берется 15 капель лекарства.

От сахарного диабета

При диабете полынь показывает не менее хорошие результаты лечения, так как настойка отлично снижает уровень сахара в крови и нормализует состояние пациента. Для приготовления средства необходимо:

взять 13 чайной ложки сушеной полыни в измельченном виде;

положить средство в рот и запить большим количеством чистой воды;

процедура проводится три раза в день.

Через два дня лечения, дозировка снижается до 15 части чайной ложки, но прием придется проводить каждые три часа. Длительность терапии составляет шесть суток.

После этого следует сделать перерыв в одну неделю и снова повторить курс.

Полынь против бессонницы

Чтобы привести в норму ночной сон, а также улучшить общее нервное состояние, народные целители рекомендуют использовать масло, настоянное на горькой траве.

Для его приготовления необходимо:

взять стакан сушеных и измельченных листьев полыни;

залить это количество оливковым маслом так, чтобы продукт полностью покрывал сушеное растение;

поставить средство настаиваться в теплое место на одни сутки;

когда время истечет, масло процеживают;

на кусочек сахара капают шесть капель масла и съедают непосредственно перед сном.

Также полынь помогает лечить заболевания пищеварительной и нервной системы, для этого можно использовать описанные выше настойки и отвары. Для улучшения нервного состояния, следует пропить курсом чай на основе горькой травы.