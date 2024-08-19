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Как курение и алкоголь влияют на здоровье зубов?

Как курение и алкоголь влияют на здоровье зубов?

Эксперт рассказал к чему может привести злоупотребление спиртным и никотином.

Вредные привычки оказывают негативное воздействие на весь организм человека, в том числе и на состояние зубов. Курение и злоупотребление спиртными напитками оставляют видимые следы в полости рта. Опытный стоматолог при осмотре сразу поймет, какой образ жизни ведет пациент. Об изменениях, которые вызывает пристрастие к алкоголю и никотину, рассказывает Егана Маруфиди. Фото: из личного архива эксперта – кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог,  ген. директор клиники "Столица".


Последствия курения для состояния полости рта

Патологические проявления зависимостей видны с первого взгляда и подтверждаются клиническими анализами. Слизистая оболочка полости рта напрямую связана с внутренними органами, поэтому реагирует на любые заболевания и отклонения от нормы. 

1. Если пациент долгое время курит, это отражается на внешнем виде зубов и состоянии мягких тканей. На характер изменений влияют количество выкуренных сигарет в день и продолжительность курения. У любителей табака с небольшим стажем зубы потрескавшиеся, а с более длительным – еще и желтые. 

2. На слизистой оболочке щек курильщиков развивается лейкоплакия: это предраковое заболевание, которое относится к группе риска.

3. Таких пациентов беспокоит сухость в полости рта, быстрое образование налета и формирование зубного камня, что нередко приводит к пародонтиту и пародонтозу. Отложения темного цвета образуются даже у тех пациентов, которые курят вейп и сигары. 

4. В результате скопления никотинового налета на поверхности зубов и активной жизнедеятельности микрофлоры выделяются летучие газы. Поэтому у курильщиков наблюдается неприятный запах изо рта, что точно не добавляет им шарма. 

5. У пациентов, которые часто и много курят, нарушается кровоснабжение пародонта, ухудшается трофика питания костной системы и, соответственно, твердых тканей зубов. Это один из факторов, провоцирующих развитие кариеса. 

Что происходит с зубами и деснами под воздействием спиртного? 

Фото: freepik.com

К вредным привычкам, отрицательно влияющим на состояние полости рта, относится чрезмерное употребление алкоголя. 

1. У пациентов, пристрастных к спиртному, ухудшается заживление ран, замедленно происходит восстановление тканей после травматизации. Причина в том, что основным компонентом алкоголя является этиловый спирт, который вызывает сильное расширение сосудов и облегчает проницаемость капилляров. Поэтому возникают повышенная кровоточивость десен и пародонтит, что чаще всего сопровождается разрушением костной ткани и гноетечением. Это связано с тем, что алкоголь блокирует деятельность Т-киллеров – клеток, которые отвечают за защитные функции полости рта. 

2. При расширенных сосудах происходит чрезмерно быстрое выведение и нейтрализация действия витаминов, микро– и макроэлементов, нередко развивается дефицит витамина С. 

3. Важными составляющими спиртных напитков являются сахара. Они повышают адгезивную способность бактерий на поверхности зуба, так как выступают питательной средой для микрофлоры. 

4. Сегодня многие люди достаточно часто пьют так называемые коктейли, считая их безвредным. Однако это заблуждение: если капля никотина убивает лошадь, то капля этилового спирта убивает клетки мозга! Также стоит отметить, что употребление красного вина приводит к окрашиванию эмали и повышает чувствительность зубов из-за содержания кислоты. 

5. Стоматологи предупреждают, что перед процедурами с обезболиванием прием алкоголя недопустим. Проблема в том, что анестетик оказывает сосудосуживающее действие, а спиртное, наоборот, расширяет сосуды. Именно на стыке противоположных процессов болезненность при вмешательстве повышается. Кроме того, сам по себе этиловый спирт усиливает неприятные ощущения при проведении стоматологических процедур. 

6. После имплантации, удаления зуба, хирургических операций пациенты, употребляющие алкоголь, сталкиваются с кровоточивостью, у них может возникнуть открытое кровотечение. 

Стоматологи, как и врачи других специальностей, уверены в необходимости отказаться от вредных привычек раз и навсегда. Это позволит вам иметь белоснежную улыбку и свежее дыхание. Бережное отношение к своему организму не только улучшает здоровье и внешний вид, но и значительно повышает качество жизни. 

19 августа 2024, 03:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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