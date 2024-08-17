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Суббота 17 августа

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Как и зачем укреплять мышцы тазового дна: советы врача-гинеколога

Как и зачем укреплять мышцы тазового дна: советы врача-гинеколога

Акушер-гинеколог, детский гинеколог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Надежда Глухова рассказала, кому необходимо укреплять "интимные мышцы".

У каждой женщины есть специфические "женские" мышцы, и располагаются они в области малого таза. Когда они функционируют нормально и находятся в тонусе, женщина о них не задумывается. А вот когда их тонус снижается, то это влечет за собой деликатные и одновременно неприятные проблемы, связанные со странными ощущениями (как будто внутри в области низа живота что-то находится и мешает), неконтролируемым мочеиспусканием при кашле или смехе, периодические боли в области таза, боли при сексуальном контакте и сложности с достижением оргазма.

Надежда Глухова. Фото: личный архив врача

Часто женщины стесняются обсуждать подобные проблемы и обращаться за помощью к специалистам, тем самым, конечно же, только усугубляя ситуацию. Между тем, стесняться обратиться с этой проблемой к врачу точно не стоит, ведь по статистике от снижения тонуса мышц малого таза страдает каждая вторая рожавшая женщина. А после пятидесяти лет – уже больше 60 % женщин.

Не Кегелем единым

Фото: freepik.com

Главное, что должна знать каждая женщина – мышцам малого таза можно вернуть тонус. А значит, можно избавиться от проблем с болями и неконтролируемым мочеиспусканием. Тем самым улучшив качество жизни.

Очень хорошо помогает укрепить мышцы малого таза упражнение, разработанное гинекологом Арнольдом Кегелем в середине двадцатого века. Оно так и называется – упражнение Кегеля. Нужно напрячь мышцы так, словно вы хотите задержать мочеиспускание, оставить их в напряжении на пять секунд, потом расслабить. Врачи рекомендуют выполнять это упражнение циклами в 10-12 раз, а сами циклы повторять 2-3 раза в день. Упражнение Кегеля проверено множеством женщин, оно очень эффективно и обладает неоспоримым достоинством – его можно делать практически в любое время незаметно для окружающих.

Но с середины двадцатого века медицина сильно продвинулась вперед, и сегодня есть современные методики, которые восстанавливают тонус мышц быстро и эффективно. Это миостимуляторы и тренажеры, в том числе тренажеры с биологической обратной связью.

Трон для королев

Один из современных способов укрепления мышц малого таза – процедуры на кресле BTL Emsella. Это кресло часто называют стулом, но больше ему подходит название "трон" – настолько оно элегантно. И совсем не похоже на медицинское оборудование! Принцип работы кресла основан на воздействии электромагнитного излучения повышенной интенсивности, что позволяет достичь супермаксимальных сокращений мышц.

Процедура с использованием кресла BTL Emsella максимально комфортна и не требует от женщины никаких усилий. Нужно просто удобно сесть и расслабить мышцы. Врач подбирает индивидуальные настройки и включает прибор. В течение получаса женщина ощущает легкую вибрацию, благодаря которой происходит сокращение мышц. Обычно курс лечения включает в себя 5-10 сеансов, а положительная динамика заметна уже после 3-ей процедуры.

А можно без упражнений?

Фото: freepik.com

Можно, но надо понимать, что без тренировки мышцы малого таза будут только слабеть со временем. Соответственно, проблемы будут усугубляться, и справиться с ними будет все сложнее. Лучше все же заниматься укреплением тазовых мышц – это позволит не только улучшить качество жизни, но и предотвратить серьезные заболевания, в том числе варикозное расширение вен малого таза.

17 августа 2024, 18:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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