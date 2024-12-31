Худеем после праздников: 6 упражнений, чтобы быстро привести тело в норму

Новый год позади, и все эти праздничные ужины с селедкой под шубой и бесконечными десертами дали о себе знать. Кажется, что любимые джинсы немного сели, а лицо стало похожим на луну в полнолуние. Не паникуем – это всего лишь лишняя вода и отеки, которые можно легко согнать, если знать, что делать. Мы подобрали для вас мягкие упражнения, которые помогут избавиться от лишних объемов и плавно вернуться к спорту после длинных выходных.

Лимфодренажная растяжка

Если вы хотите быстрее избавиться от отеков, начните с мягкого разогрева и растяжки. Подойдет поза "кошка-корова" из йоги.



Как выполнять:

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под тазом. На вдохе прогибайте спину вниз, поднимая голову и слегка выталкивая грудь вперед. На выдохе округляйте спину, опуская подбородок к груди. Повторяйте 10 раз, двигаясь плавно и осознанно. Это упражнение стимулирует лимфоток и помогает телу быстрее вывести лишнюю жидкость.

Упражнение "велосипед" с акцентом на дыхание

Классический "велосипед" становится еще эффективнее, если добавить глубокое диафрагмальное дыхание. Оно помогает запустить метаболизм и снять внутреннее напряжение.



Как выполнять:

Лягте на спину, руки заведите за голову, ноги поднимите вверх, согнув в коленях. Начинайте поочередно вытягивать ноги, будто крутите педали. Не забывайте дышать: делайте медленные вдохи носом и выдохи через рот. Делайте упражнение 1–2 минуты, постепенно увеличивая темп.

Поза "ножницы" для активации кровообращения

Легкое, но мощное упражнение, которое одновременно помогает убрать лишнюю воду и укрепить пресс.



Как выполнять:

Лягте на спину, руки вдоль тела, ноги поднимите на 30–40 градусов от пола. Поочередно перекрещивайте ноги, двигаясь в ритме. Не забывайте напрягать мышцы живота, чтобы снять нагрузку с поясницы. Выполняйте 30–40 секунд, затем отдохните и повторите еще два подхода.

Скакалка без скакалки



Да, вы правильно прочитали. Прыжки на месте имитируют движение со скакалкой, но без страха сбить люстру. Они помогают активировать лимфоток и вывести лишнюю жидкость.



Как выполнять:

Встаньте ровно, начните подпрыгивать на носочках, двигая руками, как будто у вас в руках скакалка. Прыгайте легко, с минимальной амплитудой. Достаточно 2–3 минут, чтобы почувствовать прилив энергии.

Скручивание в позе "бабочка"



Это упражнение сочетает элементы пилатеса и йоги, помогая быстро активировать мышцы и улучшить циркуляцию жидкости в организме.



Как выполнять:

Сядьте на пол, соедините ступни и подтяните их ближе к тазу, разводя колени в стороны. Сложите руки на затылке. На выдохе медленно скручивайтесь вправо, удерживая мышцы живота в напряжении. Вернитесь в центр, сделайте вдох, затем повторите влево. Сделайте 10–12 раз в каждую сторону.

Наклоны для детоксикации



Мягкие наклоны помогают усилить приток крови к органам и быстрее выводить продукты распада из организма.



Как выполнять:

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Медленно наклоняйтесь вперед, стараясь коснуться пола руками, но не забывайте о расслаблении. Поднимайтесь медленно, позвонок за позвонком. Повторите 8–10 раз.

Все эти упражнения просты, но дают отличный эффект. Добавьте их в утреннюю или вечернюю рутину, и уже через пару дней вы заметите, что стали чувствовать себя лучше, а отеки медленно уходят. Не забывайте пить больше воды, чтобы организм быстрее восстанавливался. А главное – никаких строгих диет!

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился рецептами блюд для легкого детокса.