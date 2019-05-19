Что такое горячая йога

Горячая йога вызывает неподдельный интерес и ряд сомнений, так как направлена на максимальный и быстрый результат при сложных условиях тренировки. Рассмотрим, кому и для чего полезен такой вид йоги, а кому он противопоказан.

Особенности, разновидности горячей йоги

Перед тем, как начать практиковать горячую йогу, имеет смысл разобраться подробно, что это такое, для чего предназначено именно это направление, какие дает результаты.

Существует два вида практик в условиях прогретого и влажного помещения:

Горячая йога сама по себе – это такие занятия, которые включают различные практики, но проводятся в определенных условиях. Набор и порядок асан не регламентирован. Время тренировки от 45 минут и до полутора часов. Важным является только прогретый до 38-40 градусов тренировочный зал и повышенная влажность помещения. Авторская метода Бикрам-йога. Занятия проводятся в таком же разогретом (35-42 градуса) и влажном (около 40%) помещении. Особенностью этой практики является определенная последовательность и набор асан. Их всего 26 и плюс 2 дыхательных упражнения. Занятие строго занимает 90 минут. Все упражнения делаются в определенном порядке.

Основоположником Бикрам-йоги стал Бикрам Чуодхури. Этот индиец разработал методику и популяризировал ее у себя на родине и на западе. Он сам при помощи горячей йоги восстанавливался после травм.

На что направлена практика

Условия, в которых проводится тренировка (влажность и температура помещения), направлены на быстрый и эффективный разогрев мышц и связочного аппарата. Именно они дают возможность более быстрому и результативному очищению организма, выводу шлаков через кожу.

Горячая йога поможет:

Укрепить тонус мышечного аппарата и кожи. Эффективно растянуть мышцы и связки. Натренировать сердечно-сосудистую систему. Очистить организм от токсинов.

Эти положительные моменты реализуются только лишь при соблюдении всех правил тренировок.

Опасения новичков, на что обратить внимание

Даже тем, кто немного разобрался в теории, что такое горячая йога, в чем ее особенности, перед началом тренировок стоит обратить внимание на некоторые важные моменты:

Есть мнение, что горячая практика приводит к обезвоживанию. Если соблюдать режим питания и питья, то этого не произойдет. Важно поесть за 1,5-2 часа до занятия и взять с собой на тренировку не менее пол литра питьевой воды без газа. Чтобы не случилось теплового удара во время тренировки стоит одеться определенным образом: короткие шорты и короткую майку. Некоторые советуют не вытирать пот во время занятий, так как он охлаждает поверхность тела. Во время тренировки важно слушать свой организм. Не стоит перенапрягаться.

Эти несколько моментов сделают занятие приятным и эффективным.

Противопоказания к горячим практикам

Горячая йога имеет свои противопоказания:

Наличие порока сердца, любые заболевания сердца. Гипертония. Тахикардия различного генеза.

Нужно быть осторожными при следующих состояниях:

варикозное расширение вен на любом участке тела;

менструация;

гинекологические заболевания;

простуда;

гайморит;

беременность.

Что касается беременности, то в первом триместре горячая йога не рекомендована. Второй и третий триместр по самочувствию и только после консультации с врачом.

Отзывы практикующих

Отзывы о горячей йоге в основном положительные:

Мария, 36 лет, Москва:

"Я занималась горячей йогой, пока не забеременела. Сейчас первый триместр, воздерживаюсь вообще от упражнений. Но мне нравились занятия, экстремальные условия закаляют силу тела и духа".

Ольга, 37 лет, Воронеж:

"Только начала тренироваться и сразу выбрала для себя горячую йогу. Могу сказать, что я похудела за месяц заметно! И это мне нравится. В самом начале тренировки были тяжелыми, но сейчас я втянулась. Хочу сказать, что такой йогой можно похудеть даже без изнурительных диет".

Прежде чем заниматься горячей йогой необходимо изучить не только что это такое, но и противопоказания.