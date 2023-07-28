Что делать, если болит ухо: 10 советов

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Что делать если болит ухо. Десять простых советов, как избавиться от боли.

Боль в ухе — это весьма неприятная и болезненная проблема, которая может появиться в любое время. Она возникает из-за самых разных причин. В этой статье мы дадим 10 советов, которые помогут вам справиться с болью в ухе.

10 советов при боли в ухе

  1. Нанесите теплый компресс на больное ухо, чтобы снизить боль и улучшить кровообращение в этой области.
  2. Специальные капли для ушей помогут снизить боль и устранить воспаление.
  3. Не пытайтесь вычистить ухо с помощью острых предметов, так как это лишь усилит болезненные ощущения.
  4. Препараты, содержащие парацетамол или ибупрофен, помогут уменьшить боль.
  5. Можно попробовать народные рецепты. Например, смешайте оливковое масло и чеснок, а затем нанесите эту смесь на больное ухо.
  6. Употребление достаточного количества воды поможет организму бороться с инфекцией и ускорит процесс выздоровления.
  7. Если боль в ухе не уменьшается или становится еще сильнее, то необходимо обратиться к врачу для получения консультации.
  8. Не курите, когда болит ухо. Курение серьезно затруднит процесс выздоровления.
  9. Избегайте шумных мест и не слушайте громкую музыку.
  10. Избегайте физической нагрузки, которая может повлиять на ухо. Например, точно не стоит плавать.

Причины, почему болит ухо

Боль в ухе может быть вызвана множеством причин, среди которых:

  • острый или хронический отит;
  • защемление нерва в области уха;
  • травма уха;
  • зубная боль;
  • переохлаждение или перегревание организма;
  • аллергические реакции.

Итог

Боль в ухе — это довольно неприятное ощущение. Но в большинстве случаев с ней можно справиться. Если вы столкнулись с такой проблемой, попробуйте следовать советам, которые мы рассмотрели в этой статье. А главное — не забудьте обратиться к врачу, если боль не уменьшается или становится еще сильнее. 

Настя Ромашова

 

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