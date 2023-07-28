Что делать, если болит ухо: 10 советов

Боль в ухе — это весьма неприятная и болезненная проблема, которая может появиться в любое время. Она возникает из-за самых разных причин. В этой статье мы дадим 10 советов, которые помогут вам справиться с болью в ухе.

10 советов при боли в ухе

Нанесите теплый компресс на больное ухо, чтобы снизить боль и улучшить кровообращение в этой области. Специальные капли для ушей помогут снизить боль и устранить воспаление. Не пытайтесь вычистить ухо с помощью острых предметов, так как это лишь усилит болезненные ощущения. Препараты, содержащие парацетамол или ибупрофен, помогут уменьшить боль. Можно попробовать народные рецепты. Например, смешайте оливковое масло и чеснок, а затем нанесите эту смесь на больное ухо. Употребление достаточного количества воды поможет организму бороться с инфекцией и ускорит процесс выздоровления. Если боль в ухе не уменьшается или становится еще сильнее, то необходимо обратиться к врачу для получения консультации. Не курите, когда болит ухо. Курение серьезно затруднит процесс выздоровления. Избегайте шумных мест и не слушайте громкую музыку. Избегайте физической нагрузки, которая может повлиять на ухо. Например, точно не стоит плавать.

Причины, почему болит ухо

Боль в ухе может быть вызвана множеством причин, среди которых:

острый или хронический отит;

защемление нерва в области уха;

травма уха;

зубная боль;

переохлаждение или перегревание организма;

аллергические реакции.

Итог

Боль в ухе — это довольно неприятное ощущение. Но в большинстве случаев с ней можно справиться. Если вы столкнулись с такой проблемой, попробуйте следовать советам, которые мы рассмотрели в этой статье. А главное — не забудьте обратиться к врачу, если боль не уменьшается или становится еще сильнее.