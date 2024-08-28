Болезненные менструации: когда нужно бить тревогу и бежать к врачу

Многие женщины каждый месяц сталкиваются с болезненными менструациями, или дисменореей, и привыкли считать это нормой. Ведь бабушка говорила: "Терпеть надо!" Но стоит ли терпеть, когда боль становится спутником на несколько дней, выбивает из колеи и заставляет принимать горстями обезболивающие? Пора разобраться, когда болезненные месячные – просто неприятность, а когда это сигнал, что пора к врачу.

Когда боль – это не норма





Легкий дискомфорт во время месячных может быть вариантом нормы. Но если каждый цикл превращается в испытание, это не просто неприятно, это ненормально. Если боль настолько сильна, что приходится пропускать работу или учебу, если даже сильные обезболивающие не помогают, то пора задуматься. Ведь за этими симптомами могут скрываться серьезные проблемы, такие как эндометриоз, миома матки или воспалительные заболевания.

Что должно насторожить?

Не только сильная боль – повод для беспокойства. Если у вас изменился характер менструаций, увеличилась их длительность, появились межменструальные кровотечения или боль ощущается не только во время месячных, но и в другие дни цикла, это тоже сигналы тревоги. Эти симптомы могут указывать на гормональные нарушения или даже на опухолевые процессы.

Когда к врачу – обязательно





Не стоит откладывать визит к гинекологу, если боль сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением или сильной слабостью. Температура выше 38°C, обмороки, или если боль усиливается с каждым циклом – все это требует срочной консультации специалиста. Врач проведет осмотр, назначит необходимые анализы и обследования, чтобы выяснить причину боли и подобрать правильное лечение.

Не игнорируйте сигналы своего тела

Важно помнить: боль – это сигнал организма о том, что что-то идет не так. Не стоит терпеть и игнорировать ее. Если что-то вызывает у вас беспокойство, лучше обратиться к врачу и исключить возможные серьезные заболевания. Ведь забота о своем здоровье – это не просто необходимость, это ваше право.

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