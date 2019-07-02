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Здоровье в цифрах, или простая арифметика вашего иммунитета

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Поездки за город плюс долгожданный отпуск, разделённые с семьёй и друзьями — летом радостные впечатления умножаются. Незваным гостем может стать инфекция: она вычитает минимум неделю из вашего привычного графика. Изучаем цифры и приводим знания о простудных заболеваниях к общему знаменателю!

Учимся считать

Симптомы вирусных инфекций обычно достигают пика через 1-3 дня и длятся 7-10 дней. Иногда они сохраняются в течение трех недель. Вдумайтесь, на 21 день вы можете быть лишены возможности заниматься любимыми делами и жить в привычном ритме!

К числу наиболее распространенных респираторных заболеваний относят грипп и ОРВИ. На их долю приходится 90% от числа всех инфекций. Этой зимой треть россиян перенесла ОРВИ. Массовые вспышки гриппа были отмечены в пяти федеральных округах.

Особенно опасны простудные заболевания для детей ― в течение первых 7 лет жизни они переносят их в среднем 40 раз.

Измеряем диаметр окружности

Заразиться можно практически везде. Инфекцию вызывают 5 различных групп вирусов и более 300 их подтипов. Они распространяются воздушно-капельным путем, а источником становится больной человек, создающий при кашле опасную зону заражения радиусом около 2 метров. Инкубационный период после инфицирования вирусами, вызывающими ОРВИ, продолжается от 1 до 10 дней, но чаще длится от 3 до 5 дней. При гриппе этот промежуток еще меньше: он составляет 2-7 дней, но может укорачиваться до суток.

Переходим в горизонтальную плоскость

Задача: вирус прошел по касательной, а вы всё же успели заразиться.

Решение: правильные меры в 2 раза сократят продолжительность лечения.

  • Соблюдайте постельный режим. Лучше 1-2 дня отлежаться и набраться сил, чем 10 дней пытаться вылечить простудное заболевание, совмещая это с работой. Попытка перенести этот период «на ногах» может привести к поражению вирусом внутренних органов и обострению хронических заболеваний.
  • Больше пейте. Больному человеку необходимо не менее 1,5-2 литров в сутки жидкости. Подойдёт вода, морс из клюквы с мёдом и лимоном, компот. Если болит горло и отсутствует аппетит, переходите на прохладные смузи: они восполнят недостаток влаги и станут альтернативой твердому питанию.
  • Контролируйте влажность. При помощи увлажнителя или домашних средств поддерживайте её на уровне 40–60%. При таком уровне влажности облегчается дыхание при заложенности носа и разжижается мокрота в лёгких, что способствует её выведению — и, как следствие, процессу выздоровления в целом.
  • Восстанавливайте активность. Через 1-2 дня после острого периода, когда температура спадёт, а пот и озноб пройдут, можно выходить на улицу подышать свежим воздухом. Однако от посещения массовых скоплений людей стоит воздержаться.

Меняем минусы на плюсы

Значительно снизить риск заражения ОРВИ и гриппом поможет курс противовирусного препарата Кагоцел. Если инфекция застала врасплох, не допустите ее развития в геометрической прогрессии — средство эффективно и для лечения болезни, так как снижает риск развития осложнений в 3-5 раз. Позаботьтесь о себе и близких: Кагоцел подходит для детей с 3 лет, а всего 1 упаковка препарата содержит весь необходимый курс лечения: 10 таблеток – для детей, 20 таблеток – для взрослых.

Прибавьте правильные меры профилактики — и ваш иммунитет непобедим в квадрате.  Впереди — 92 дня лета и целая бесконечность развлечений!

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02.07.2019 На правах рекламы
Теги: Кагоцел

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