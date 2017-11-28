Простые правила борьбы с гастритом

Приступообразная боль, возникающая в верхней части желудка, может выбить из привычного жизненного ритма. Если она не прекращается несколько дней, обычно следует визит к гастроэнтерологу, обследование и постановка диагноза. В подавляющем большинстве случаев в заключении врача будет стоять одна из форм гастрита. А вместе с ним возникает и множество вопросов, которые пациент забыл, постеснялся или не успел задать врачу. О самых распространённых из них – в нашей статье.

Почему возникает гастрит?

Проявления гастрита весьма разнообразны, но объединяет их один общий знаменатель – воспалительный процесс, протекающий в слизистой оболочке желудка. Она покрывает всю поверхность органа и в здоровом состоянии защищает стенки желудка от воздействия присутствующих в нём агрессивных веществ. Если слизистая воспалена или повреждена, пищеварительные ферменты и соляная кислота начинают процесс разрушения.

Гастрит может проявиться внезапно резкими болями, а может почти бессимптомно длиться неделями и даже месяцами, периодически проявляясь ноющими и/или тянущими болями до или после еды. Начинается он, как правило, с острой фазы, в случае отсутствия или неправильного лечения переходит в хроническую форму, которая хуже поддается лечению.

Врачи выделяют три основные группы факторов, провоцирующие развитие гастрита. Первая связана с образом жизни и вредными привычками: неправильное питание, бесконтрольный приём лекарств, употребление алкоголя, стрессы, курение и переедание – вот их неполный список. Провоцируют развитие гастрита и генетические причины, вызывающие хронические заболевания: аллергия, нарушения нервной системы, аутоиммунные заболевания. И третий провоцирующий фактор – бактериальный. Доказано, что в 80% случае гастрит вызывает бактерия Хеликобактер Пилори (Helicobacter pylori).

При гастрите выработка клеток слизистой оболочки замедляется, она истончается и начинает хуже работать, что приводит к неприятным ощущениям: боли, изжоги, вздутию. Кроме того, гастрит нарушает работу желудка, пища начинает хуже перевариваться, что может привести с диарее или запору, а также к повышенному газообразованию в кишечнике. Чтобы облегчить состояние, необходимо соблюдать специальную диету. Также не рекомендуется курить, употреблять спиртное, кофе, газированные напитки и свежевыжатые соки.

Какие продукты можно при гастрите, а какие – нельзя

Диету при заболевании должен назначить врач, но некоторые принципы лечебного питания являются общими для всех. Прежде всего, нужно исключить всё острое, жареное, копчёное и солёное. Блюда должны быть приготовлены на пару, сварены или запечены, но без корочки. Разрешены супы на овощном или слабом мясном бульоне, подсушенный белый хлеб.

Можно есть нежирные мясо и рыбу без кожи, картофель, яйца всмятку, рис, гречку, овсянку и манную крупу. Категорически запрещены белокочанная капуста, ржаной хлеб, бобовые, огурцы, маринованные и квашеные овощи, кукурузная крупа, перловка, пшено, кислые молочные продукты, соленые сыры, рыбные консервы, жирная и солёная рыба.

Что такое Helicobacter и что делать, если у вас его обнаружили

Helicobacter pylori (Хеликобактер Пилори) – это уникальная бактерия, способная выжить в крайне агрессивной среде внутри желудка. Попадая в организм, она крепится к слизистой оболочке желудка, нарушая её основную функцию – защитную. Если при обследовании обнаружено присутствие бактерии, врач назначит комплексное лечение, которое будет включать в себя антибактериальные препараты. Многочисленные исследования подтвердили, что наличие в организме бактерии Хеликобактер Пилори может спровоцировать развития рака желудка.

Детский гастрит – диагноз на всю жизнь?

Гастрит (как острый, так и хронический), может появиться у ребёнка любого возраста. Как и у взрослых пациентов, острая форма заболевания в детском возрасте протекает бурно, но при правильном лечении без последствий. Хронический гастрит сложнее распознать. Однако правильно поставленный диагноз и грамотно подобранные на его основании лечение и диета могут навсегда избавить ребёнка от заболевания.

Правильный подход к лечению гастрита

Препаратов для лечения гастрита множество. Часть из них устраняет неприятные симптомы и последствия воспаления слизистой, другая часть борется с причиной заболевания. Для полного излечения врач подбирает необходимую комбинацию препаратов.

Препарат Новобисмол® эффективно работает сразу в нескольких направлениях. Он помогает избавиться и от воспаления слизистой оболочки желудка, восстанавливая её, и от неприятных симптомов: боли, изжоги, тяжести и тошноты.

Это происходит за счёт действующего вещества препарата – висмута трикалия дицитрата, который обладает целым рядом свойств.

Во-первых, он способствует восстановлению слизистой, образуя особые соединения в виде защитной пленки на поверхности язв и эрозий. Это же его качество повышает устойчивость слизистой к воздействию пепсина, соляной кислоты, ферментов и солей желчных кислот, которые участвуют в процессе пищеварения.

Во-вторых, Новобисмол® оказывает противомикробное действие в отношении Helicobacter pylori – основной причины развития гастрита и язвы. При этом препарат не является антибиотиком, поэтому у бактерий не может развиваться устойчивость к нему.

Важно отметить, что Новобисмол® выпускается из европейского сырья, но на российском производстве, поэтому стоимость курса лечения весьма привлекательная.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом



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