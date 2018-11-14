Как отдыхаем в декабре 2018 и январе 2019: выходные

Все с нетерпением ждут Новогодних праздников, ведь с ними ожидаются и длительные выходные дни. Что гражданам России приготовило в эти дни Правительство страны, можно уже сейчас узнать из календарей. Они дают ответы на все вопросы – как отдыхаем в декабре 2018 и как отдыхаем в январе 2019 года. Готовы уже решения Правительства о переносе праздников, что выпадут на календарные выходные.

Но еще до нового года россиян ждет многими забытый праздничный День Конституции России, который отмечается 12 декабря 2018 г. Он в уходящем году будет в среду, обычным рабочим днем. День Конституции РФ – торжественный день для всех россиян. Новую Конституцию принял общероссийский референдум 12 декабря 1993 г., а в 1994 г. Указ Президента объявил его выходным днем, праздником государственного значения.

Однако уже в 24 декабря 2004 г. Госдума внесла поправку в ТК РФ, и 12 декабря с 2005 г. стал обычным рабочим днем, несмотря на важное государственное торжество.

Как отдыхают россияне в декабре 2018 года

Статистические службы, по итогам опроса граждан России, приводят официальные данные. 71% граждан хотели бы отдохнуть в новогодние каникулы, предлагаемые правительством, и только 20% россиян выступили противниками долгих каникул.

До новогодних веселий россиян в декабре ждут 21 рабочий день и календарные официальные выходные – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30. Католики, живущие в России, будут праздновать свое Рождество 25 декабря, во вторник. А вот с 29-го числа начинаются переносы рабочих дней по закону. 29 декабря, в субботу, будет рабочий день.

Однако, согласно ст. 95 ТК РФ, это предпраздничный день, поэтому его сокращают на час. Сама же суббота переносится на понедельник, 31 декабря.

Так Правительство страны дало россиянам два выходных перед хлопотным и веселым торжеством – 30 и 31 декабря. Новогодней подготовке они как нельзя кстати: на кухне каждая хозяйка получает время для предпраздничных хлопот.

Январские каникулы 2019 года: сколько дней

31 декабря не работать – это дополнительный новогодний подарок всей стране от Правительства России.

При этом остаются соблюдены нормы рабочего времени в декабре по основному производственному календарю:

40-часовая неделя – 167 часов, 21 рабочий день при продолжительности смены 8 часов; 36-часовая неделя – 150,2 часа;

24-часовая неделя – 99,8 часа.

Стоит учесть, что не всем членам Палат правительства понравилась инициатива длительных новогодних каникул. Они основываются на расчетах трехсторонней комиссии, регулирующей социально-трудовые отношения. По их словам, на 2019 г. уже утвержден календарь официальных рабочих, выходных дней, праздников.

По этому календарю, число рабочих дней в 2019 г. составит 247, выходных – 118. Январские переносы в некоторой степени нарушают данные расчеты.

Чиновники против 10 дней выходных, так как по их расчетам, за время праздничного отдыха россиян экономика страны не досчитается более 10 млрд рублей. На этом основании Г. Онищенко призывает выходить на работу уже со 2-го января, с начала рабочей недели нового года. Сторонники ЛДПР тоже против длительных выходных.

Их мнение уходит несколько в другие расчеты: они считают, что привычка россиян пить много спиртного в праздники уносит жизни людей, погибающих от алкоголя, из-за чего сократится численность населения страны.

Новогодние каникулы 2019 года

Вопрос об укорочении новогодних каникул депутаты поднимают ежегодно. Последний раз они подготовили подобный законопроект, внесли его на рассмотрение Госдумы полгода назад. Их решение – отдых строго по календарю – 31 декабря и 1 января.

Как отдыхаем в декабре 2018, январе 2019, уже сейчас рассказывает текущий календарь. Январь преподносит основные каникулярные сюрпризы:

1 января, во вторник – праздник. Новогодние каникулы продлятся со среды, 2 января, до вторника, 8 января. В число этих дней включается и православный день Рождества Христова, 7 января.

Итого, начиная с 30 декабря, россияне ожидают 10-дневные каникулы. Устроить каникулы гражданам России на 10 дней – инициатива Минтруда, их идею активно поддержало все Правительство.

Переносы январских выходных

Из переносов дней ожидается только объявление в декабре 29-го числа рабочим днем, после чего выходным станет понедельник, 31 декабря.

Январские выходные, выпадающие на 5 и 6 числа – субботу и воскресенье, новогодние каникулы, по ТК РФ считаются нерабочими, поэтому официально переносятся на 2 и 3 числа мая, четверг и пятницу.

Сколько дней отдыхаем в России

Первая рабочая неделя 2019 г. начнется 9 января. Она по календарю короткая – 3 дня, психологи убеждены, что этот факт позволит россиянам легко войти в рабочий ритм. Ведь есть русская старинная поговорка «как отдыхаем, так и работаем».

Кроме того, январь несет еще и неофициальные праздники, что поможет продолжить новогодние веселья. Отдыхать можно и в неофициальной обстановке.

Так россияне будут отмечать Старый Новый год в ночь с 13 по 14 января, хотя это и будет ночь с воскресенья на понедельник, как раз перед началом очередной трудовой недели. Многие граждане будут, уже по устоявшейся традиции, отмечать православный праздник 19 января – Крещение Господне.

Он выпадает на субботу, так что можно будет еще одни выходные посвятить празднованию. Кто просто за праздничным столом посидит, а кто и по православной традиции в проруби окунется в назначенный Богом час.

Молодежь ждет еще веселый, полный задора и шуток, праздник студентов ‒ Татьянин день, который будет 25 числа, в пятницу. День перед выходными позволит отметить праздник студентов весело и с разгулом.

Идеи Правительства

Предложения Правительства страны идут шире привычного новогоднего мышления. Депутаты КПРФ против длинных январских каникул, но они вышли с инициативой ввести в государственные праздники день присоединения Крыма и возобновленный день Октябрьской революции. Их предложения предлагается вынести на обсуждение общественности, поэтому судьба предполагаемых праздников остается не ясной.