Женские именины в ноябре по церковному календарю 2022 года

Какие женские имена по церковному календарю 2022 отмечают именины в ноябре. Значение женских имен в ноябре.
В последние годы вновь возрождается традиция чествования святых, имена которых дают при крещении и рождении. Предлагаем узнать, какие женские именины будут в ноябре 2022 года по церковному календарю. Зная это, можно поздравить своих близких, друзей и коллег, или же отпраздновать свой личный небольшой праздник.
Что такое именины
Считается, что имена, которые родители дают своим детям при рождении, влияют на дальнейшую жизнь человека, определяют его характер и происходящие жизненные ситуации. Традиция чествовать святых, именем которых называют детей, присутствует во многих культурах. В некоторых случаях именины даже важнее, чем собственный день рождения. Очень часто такие события повторяются несколько раз в году.
Церковные представители утверждают, что святой покровитель всячески заботится о своих подопечных, оберегая от зла и неприятных подарков судьбы. Отмечая этот праздник, человек получает благодать и защиту.
В самом лучшем случае день рождения должен соответствовать и Святцам – церковному календарю, в котором указаны имена всех святых и даты именин. В давние времена, когда церковь оказывала большее влияние на жизнь людей, выбор имен для детей так и происходил – родители обращались к священнослужителям за рекомендацией. Если же вы и сейчас желаете придерживаться таких традиций, то будет полезно узнать, какие именины будут в ноябре 2022 года.
Какие женские именины будут в ноябре 2022 года
Святцы – это перечень имен святых, которых чтит православная церковь. В древности люди верили, что после получения имени ребенок будет защищен от многих негативных событий и проживет долгую и счастливую жизнь. Для этого необходимо возносить молитвы своим покровителям и не забывать их в знаменательные дни. Церковный календарь сообщает, какие женские именины будут в ноябре 2022 года.
|
Дни месяца
|
Кто празднует именины
|
2
|
Арина, Ирина, Матрена
|
3
|
Аза, Пелагея
|
4
|
Анна, Гликерия, Елизавета
|
5
|
Ефросинья
|
7
|
Матрена
|
9
|
Капитолина
|
10
|
Анна, Неонила, Прасковья, Феврония
|
11
|
Агата, Анастасия, Анна, Мария
|
12
|
Алена, Елена, Илона, Анастасия
|
14
|
Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана
|
16
|
Анна, Евдокия, Светлана, Фотиния
|
19
|
Александра, Ефросинья, Клавдия, Матрена, Нина, Серафима
|
20
|
Елизавета
|
21
|
Марта, Марфа
|
22
|
Евстолия, Матрена
|
23
|
Анна, Ольга
|
24
|
Стефания
|
27
|
Анна
|
30
|
Виктория
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Значение имен
Считается, что рожденные в ноябре женщины имеют сложный характер. Суровый осенний период оказывает на них не лучшее влияние. Дамы излишне сосредоточены на деньгах и личной выгоде. С одной стороны, это приводит к материальному благополучию, а с другой – к скупости.
Уверенность в своих силах приводит к тому, что даже в домашних делах они берут власть в свои руки. Из «ноябрьских» женщин получаются хорошие лидеры, руководители и политики, однако в личной жизни дамы склонны подавлять своего партнера.
Отдельным пунктом является злопамятность. Тем, кто решил перейти дорогу женщинам, рожденным в ноябре, следует ожидать скорой, но справедливой расплаты. В жизни такие дамы очень актины, любят путешествовать.
Помимо характера по времени года, также влияние на жизнь оказывают и сами имена. Об их значении можно узнать из таблицы ниже.
|
Имя
|
Дни именин
|
Значение имени
|
Арина, Ирина
|
2
|
«Мир, покой». Берет свое начало из Древней Греции, от богини мира и спокойствия Эйрин. В Средневековье имена были синонимичными, но в современности Арина стало самостоятельным.
|
Агата
|
11
|
В переводе с греческого – «добрая, хорошая». Православные почитают мученицу Агату Сицилийскую, погибшую во времена императора Деция.
|
Агриппина
|
14
|
В переводе с древнегреческого – «дикая лошадь», но иногда трактуется как «ребенок, родившийся ногами вперед».
|
Аза
|
3
|
Существует две версии происхождения: древнееврейское (переводится как «твёрдая, уверенная») и арабское («утешение»). Православная церковь почитает мученицу Азу.
|
Александра
|
19
|
Одно из самых мощных и гармоничных имен. В греческом языке – «мужественная, защитница».
|
Алена, Елена, Илона
|
12
|
Имеет древнегреческие корни. Переводится как «избранная, светлая», иногда «свет». По одной из версий, берет происхождение от Гелиоса, бога Солнца. В православии почитается святая Елена Константинопольская.
|
Анастасия
|
11, 12
|
В переводе – «возвращенная к жизни, воскресшая». Церковь поминает Анастасию Узорешительницу, покровительницу беременных.
|
Анна
|
4, 10, 11, 16, 23, 27
|
На иврите значит «храбрость, сила, благодать». Анной была мать Богородицы Марии, бабушка Иисуса Христа.
|
Виктория
|
30
|
«Победа». Берет начало из римской мифологии. Виктория – богиня победы.
|
Гликерия
|
4
|
Имя переводят как «сладкая». Русская православная церковь почитает святую Гликерию Новгородскую.
|
Евдокия
|
16
|
В греческом - «благоволение». Появилось на Руси вместе с христианством и получило большую популярность среди простых сословий.
|
Евстолия
|
22
|
Значение – «благодеянная» или «хорошо одетая».
|
Елизавета
|
4, 14, 20
|
В переводе с древнееврейского «Бог мой – клятва, почитающая Бога». Получило широкое распространение по всему миру.
|
Ефросинья
|
5, 19
|
Греческое имя, появившееся на Руси вместе с христианством. Часто переводят как «благомыслящая, радостная». Поминается святая Евфросиния Александрийская, жившая в монастыре под видом мужчины.
|
Капитолина
|
9
|
Женское имя, происходящее от холма Капитолий в Риме. Среди святых поминают мученицу Капитолину, обезглавленную за преданность вере.
|
Клавдия
|
19
|
Производная форма мужского имени Клавдий. Происходит от латинского «хромать». Было особенно популярно в дворянских и купеческих кругах, но в 20 веке утратило популярность.
|
Мария
|
11
|
Имеет еврейские корни и переводится как «горькая, желанная, безмятежная». Одно из самых почитаемых имен в религии, так как принадлежит Богородице.
|
Марта, Марфа
|
21
|
В Библии это имя носила сестра Марии. Имеет значение «госпожа, хозяйка», что полностью соответствует этому персонажу.
|
Матрена
|
2, 7, 19, 22
|
Происходит из латыни и значит «замужняя женщина» или «мать». Почитается святая мученица Матрона Солунская, пострадавшая за веру в III веке.
|
Неонила
|
10
|
В переводе – «молодость, юность». Мученица Неонилла Сирийская, пострадавшая за веру во времена правления императора Деция.
|
Нина
|
19
|
На иврите – «правнучка». Его носила племянница патриарха Ювеналия, который принес православие в Грузию.
|
Ольга
|
23
|
Одно из самых распространенных имен. В переводе со скандинавских языков – «святая, светлая, мудрая, роковая». Считается женской формой имени Олег.
|
Пелагея
|
3
|
Происхождение имени – древнегреческое, в переводе значит «морская». По значению схоже с Мариной. Церковь почитает Пелагею Антиохийскую и Пелагею Тарсийскую.
|
Прасковья
|
10
|
Русская форма древнегреческого имени. Его значение – «канун праздника» или «ожидание, приготовление». Почитается великомученица Параскева Пятница во времена императора Диоклетиана.
|
Светлана, Фотиния
|
16
|
По одной из версий, Светлана – это адаптация греческого имени Фотиния, которое переводится как «свет».
|
Серафима
|
19
|
Берет происхождение от латинского слова, которым называли ангелов. В переводе – «огненная».
|
Стефания
|
24
|
Женская форма имени Стефан (Степан), означающая «венец», «диадема».
|
Ульяна, Юлиана
|
14
|
По одной из версий происхождения, женская форма имени Юлий, значащая «из рода Юлиев». Также переводят как «кудрявая, пушистая».
|
Феврония
|
10
|
С древнегреческого – «дочь очищенного». Мученица Феврония Сирская пострадала за веру во времена правления императора Диоклетиана.
Подведем итог
Зная, когда будут женские именины в ноябре по церковному календарю 2022 года, можно поздравить близких, коллег и друзей с этим событием. Поминание святых в эти дни защитит от негативных событий и поможет достичь благополучия в жизни.