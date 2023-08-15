Женские именины в ноябре по церковному календарю 2022 года

В последние годы вновь возрождается традиция чествования святых, имена которых дают при крещении и рождении. Предлагаем узнать, какие женские именины будут в ноябре 2022 года по церковному календарю. Зная это, можно поздравить своих близких, друзей и коллег, или же отпраздновать свой личный небольшой праздник.

Что такое именины

Считается, что имена, которые родители дают своим детям при рождении, влияют на дальнейшую жизнь человека, определяют его характер и происходящие жизненные ситуации. Традиция чествовать святых, именем которых называют детей, присутствует во многих культурах. В некоторых случаях именины даже важнее, чем собственный день рождения. Очень часто такие события повторяются несколько раз в году.

Церковные представители утверждают, что святой покровитель всячески заботится о своих подопечных, оберегая от зла и неприятных подарков судьбы. Отмечая этот праздник, человек получает благодать и защиту.

В самом лучшем случае день рождения должен соответствовать и Святцам – церковному календарю, в котором указаны имена всех святых и даты именин. В давние времена, когда церковь оказывала большее влияние на жизнь людей, выбор имен для детей так и происходил – родители обращались к священнослужителям за рекомендацией. Если же вы и сейчас желаете придерживаться таких традиций, то будет полезно узнать, какие именины будут в ноябре 2022 года.

Какие женские именины будут в ноябре 2022 года

Святцы – это перечень имен святых, которых чтит православная церковь. В древности люди верили, что после получения имени ребенок будет защищен от многих негативных событий и проживет долгую и счастливую жизнь. Для этого необходимо возносить молитвы своим покровителям и не забывать их в знаменательные дни. Церковный календарь сообщает, какие женские именины будут в ноябре 2022 года.

Дни месяца Кто празднует именины 2 Арина, Ирина, Матрена 3 Аза, Пелагея 4 Анна, Гликерия, Елизавета 5 Ефросинья 7 Матрена 9 Капитолина 10 Анна, Неонила, Прасковья, Феврония 11 Агата, Анастасия, Анна, Мария 12 Алена, Елена, Илона, Анастасия 14 Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана 16 Анна, Евдокия, Светлана, Фотиния 19 Александра, Ефросинья, Клавдия, Матрена, Нина, Серафима 20 Елизавета 21 Марта, Марфа 22 Евстолия, Матрена 23 Анна, Ольга 24 Стефания 27 Анна 30 Виктория

Если в день рождения ребенка никого из святых не поминали, либо родителям сильно не нравилось предложенное имя, то новорожденного называли в честь святых, которых славили на восьмой или сороковой день после появления детей на свет. Согласно обычаям, называть ребенка можно не ранее чем через 8 суток после родов. Крещение же проводили через 40 дней.

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Значение имен

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Считается, что рожденные в ноябре женщины имеют сложный характер. Суровый осенний период оказывает на них не лучшее влияние. Дамы излишне сосредоточены на деньгах и личной выгоде. С одной стороны, это приводит к материальному благополучию, а с другой – к скупости.

Уверенность в своих силах приводит к тому, что даже в домашних делах они берут власть в свои руки. Из «ноябрьских» женщин получаются хорошие лидеры, руководители и политики, однако в личной жизни дамы склонны подавлять своего партнера.

Отдельным пунктом является злопамятность. Тем, кто решил перейти дорогу женщинам, рожденным в ноябре, следует ожидать скорой, но справедливой расплаты. В жизни такие дамы очень актины, любят путешествовать.

Помимо характера по времени года, также влияние на жизнь оказывают и сами имена. Об их значении можно узнать из таблицы ниже.

Имя Дни именин Значение имени Арина, Ирина 2 «Мир, покой». Берет свое начало из Древней Греции, от богини мира и спокойствия Эйрин. В Средневековье имена были синонимичными, но в современности Арина стало самостоятельным. Агата 11 В переводе с греческого – «добрая, хорошая». Православные почитают мученицу Агату Сицилийскую, погибшую во времена императора Деция. Агриппина 14 В переводе с древнегреческого – «дикая лошадь», но иногда трактуется как «ребенок, родившийся ногами вперед». Аза 3 Существует две версии происхождения: древнееврейское (переводится как «твёрдая, уверенная») и арабское («утешение»). Православная церковь почитает мученицу Азу. Александра 19 Одно из самых мощных и гармоничных имен. В греческом языке – «мужественная, защитница». Алена, Елена, Илона 12 Имеет древнегреческие корни. Переводится как «избранная, светлая», иногда «свет». По одной из версий, берет происхождение от Гелиоса, бога Солнца. В православии почитается святая Елена Константинопольская. Анастасия 11, 12 В переводе – «возвращенная к жизни, воскресшая». Церковь поминает Анастасию Узорешительницу, покровительницу беременных. Анна 4, 10, 11, 16, 23, 27 На иврите значит «храбрость, сила, благодать». Анной была мать Богородицы Марии, бабушка Иисуса Христа. Виктория 30 «Победа». Берет начало из римской мифологии. Виктория – богиня победы. Гликерия 4 Имя переводят как «сладкая». Русская православная церковь почитает святую Гликерию Новгородскую. Евдокия 16 В греческом - «благоволение». Появилось на Руси вместе с христианством и получило большую популярность среди простых сословий. Евстолия 22 Значение – «благодеянная» или «хорошо одетая». Елизавета 4, 14, 20 В переводе с древнееврейского «Бог мой – клятва, почитающая Бога». Получило широкое распространение по всему миру. Ефросинья 5, 19 Греческое имя, появившееся на Руси вместе с христианством. Часто переводят как «благомыслящая, радостная». Поминается святая Евфросиния Александрийская, жившая в монастыре под видом мужчины. Капитолина 9 Женское имя, происходящее от холма Капитолий в Риме. Среди святых поминают мученицу Капитолину, обезглавленную за преданность вере. Клавдия 19 Производная форма мужского имени Клавдий. Происходит от латинского «хромать». Было особенно популярно в дворянских и купеческих кругах, но в 20 веке утратило популярность. Мария 11 Имеет еврейские корни и переводится как «горькая, желанная, безмятежная». Одно из самых почитаемых имен в религии, так как принадлежит Богородице. Марта, Марфа 21 В Библии это имя носила сестра Марии. Имеет значение «госпожа, хозяйка», что полностью соответствует этому персонажу. Матрена 2, 7, 19, 22 Происходит из латыни и значит «замужняя женщина» или «мать». Почитается святая мученица Матрона Солунская, пострадавшая за веру в III веке. Неонила 10 В переводе – «молодость, юность». Мученица Неонилла Сирийская, пострадавшая за веру во времена правления императора Деция. Нина 19 На иврите – «правнучка». Его носила племянница патриарха Ювеналия, который принес православие в Грузию. Ольга 23 Одно из самых распространенных имен. В переводе со скандинавских языков – «святая, светлая, мудрая, роковая». Считается женской формой имени Олег. Пелагея 3 Происхождение имени – древнегреческое, в переводе значит «морская». По значению схоже с Мариной. Церковь почитает Пелагею Антиохийскую и Пелагею Тарсийскую. Прасковья 10 Русская форма древнегреческого имени. Его значение – «канун праздника» или «ожидание, приготовление». Почитается великомученица Параскева Пятница во времена императора Диоклетиана. Светлана, Фотиния 16 По одной из версий, Светлана – это адаптация греческого имени Фотиния, которое переводится как «свет». Серафима 19 Берет происхождение от латинского слова, которым называли ангелов. В переводе – «огненная». Стефания 24 Женская форма имени Стефан (Степан), означающая «венец», «диадема». Ульяна, Юлиана 14 По одной из версий происхождения, женская форма имени Юлий, значащая «из рода Юлиев». Также переводят как «кудрявая, пушистая». Феврония 10 С древнегреческого – «дочь очищенного». Мученица Феврония Сирская пострадала за веру во времена правления императора Диоклетиана.

Следует помнить, что не только имя или дата рождения определяет характер и дальнейшую жизнь человека. Основное влияние оказывает, конечно же, родительское воспитание, привитые с детства жизненные ценности и окружающее общество.

Подведем итог

Зная, когда будут женские именины в ноябре по церковному календарю 2022 года, можно поздравить близких, коллег и друзей с этим событием. Поминание святых в эти дни защитит от негативных событий и поможет достичь благополучия в жизни.