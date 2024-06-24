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Кому будет сопутствовать большая удача в ближайший месяц: прогноз Володиной

Кому будет сопутствовать большая удача в ближайший месяц: прогноз Володиной

Василиса Володина рассказала, что ждет 46- и 47-летних.

Астролог Василиса Володина предоставила подробный астрологический прогноз для людей, появившихся на свет в 1978 и 1979 годах. Она отмечает, что ближайший месяц до середины июля будет непростым для представителей этих годов рождения, но при этом содержит и ряд позитивных тенденций.

Основной акцент в прогнозе делается на влиянии планеты Сатурн, которая привносит в жизнь порядок, дисциплину и определенные ограничения. Астролог советует проявлять терпение, умение отказываться от лишнего и подходить к делам с удвоенной энергичностью, учитывая, что многие процессы могут замедляться. Также важно спокойно и честно оценивать свои недостатки и стремиться их исправлять.

Среди рожденных в 1978-1979 годах есть группы, которым будет сопутствовать большая удача в ближайший месяц. Это те, кто появился на свет с 1 по 10 февраля, с 20 по 30 марта и с 20 июля по конец октября 1978 года, а также родившиеся в конце марта – начале апреля 1979 года. Их начинания и стремления будут находить благоприятную почву для реализации.

Другая категория – "Мечтатели", рожденные с 20 февраля по конец апреля 1979 года. Они сейчас способны строить далеко идущие планы, которые будут поддержаны жизненными обстоятельствами.

В то же время, астролог выделяет группы, которым предстоит преодолевать больше сложностей. Это те, кто родился со второй половины февраля до середины марта 1978 года, в апреле, июне 1978-го, в начале февраля, мае, июне и ноябре-декабре 1979 года. Им предстоит проявлять особое терпение и следовать советам астролога.

24 июня 2024, 00:50
Василиса Володина. Фото: YouTube / @Vasilisa_Volodina
Дмитрий Алексеев
Telegram / @vasilisavolodina_official✓ Надежный источник

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