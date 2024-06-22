Главные счастливчики месяца: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому повезет в июле

Астролог Тамара Глоба опубликовала прогноз на июль и рассказала, кому особенно повезет в середине лета. По словам эксперта, только одному знаку будет благоволить удача во всех сферах, начиная от работы и заканчивая личной жизнью.

По словам Тамары, люди, рожденные под созвездием Рыбы, чаще всего скромные и спокойные. Но именно в июле они словно станут другими людьми. Появится стойкость характера и желание вести себя смело и уверенно. Рыбы начнут замечать и, главное, ценить свои сильные стороны, что позволит им проявить себя и, возможно, поставит на место тех, кто все это время относился к ним свысока.

Поверив в то, что теперь им море по колено, Рыбы не захотят медлить ни минуты. Звезды в этот период будут благосклонны, и первое время может показаться, что все дела получаются сами собой. Именно в июле у представителей этого знака зодиака есть все шансы обрести важные знакомства, поправить свои дела в учебе или на работе и даже получить повышение.

Что касается любовных дел, то у одиноких Рыб в июле есть возможность встретить судьбу. Роман, который на первый взгляд может показаться мимолетным знакомством, имеет все шансы стать ярким и бурным. А в некоторых случаях даже перерасти в крепкую семью.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, кого из представителей зодиакального круга ждет удача в конце июня.