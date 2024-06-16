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Володина поделилась прогнозом для рожденных в 1972 и 1973 годах

Володина поделилась прогнозом для рожденных в 1972 и 1973 годах

Василиса Володина предупредила 51- и 52-летних людей.

Для людей, появившихся на свет в 1972 и 1973 годах, ближайший месяц может оказаться непростым в эмоциональном плане, сообщила астролог Василиса Володина. По ее словам, небесные тела формируют особую конфигурацию, которая может активизировать их внутренние переживания и побуждения.

Как отметила Володина, основная проблема заключается в том, что в этот период их "тень" – скрытые желания, эмоции и реакции, которые человек обычно старается не проявлять, – может неожиданно выйти на поверхность. Это может привести к спонтанным и неконтролируемым выплескам, которые могут навредить отношениям с окружающими.

Астролог предупреждает, что в этот период представителям данных годов рождения следует быть особенно осторожными в общении. Им стоит воздержаться от откровенных признаний или критики, особенно в коллективных ситуациях, где велик риск вызвать конфликт. Необходимо контролировать свои эмоциональные реакции, чтобы не сказать или не сделать того, о чем потом придется сожалеть.

Кроме того, в этот период они могут быть особенно уязвимы перед различными соблазнами и манипуляциями. Их внутренние переживания и чувство неудовлетворенности могут легко использоваться в корыстных целях, например, для вовлечения в сомнительные проекты или финансовые авантюры. Поэтому им следует проявлять бдительность и здравомыслие, прежде чем принимать какие-либо решения.

В целом, предстоящий месяц для представителей данных годов рождения требует повышенного самоконтроля и осознанности, считает Василиса Володина. Мол, им необходимо научиться направлять свои внутренние силы в конструктивное русло, избегая импульсивных и деструктивных проявлений. Это позволит им пережить этот период с минимальными потерями и максимально реализовать свой потенциал.

16 июня 2024, 21:33
Василиса Володина. Фото: YouTube / @NadinStrelets
Дмитрий Алексеев
Telegram / @vasilisavolodina_official✓ Надежный источник

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