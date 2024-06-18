Меркурий в Близнецах подготовил сюрпризы: эти знаки зодиака ждет удача в конце июня

Говоря о Меркурии, многие сразу вспоминают явление с приставкой "ретроградный", когда все валится из рук и лучше вообще не выходить из дома. Однако в этот раз планета перешла в знак Близнецов, и такой союз сулит много приятных перемен в жизни. Известно, что Меркурий отвечает за информацию, общение, новые знакомства и недолгие путешествия. В любви это небесное тело проявляется также легко и необременительно. Так что в этот период лучше не строить грандиозных планов и не относиться к обещаниям избранника серьезно. А вот чем действительно стоит заняться во время нахождения Меркурия в Близнецах, такэто изучением чего-то нового, саморазвитием и реализацией себя.

К слову, этот союз небесных тел подготовил для некоторых знаков особые сюрпризы.

Водолеи





В этот период Водолеи во всю силу раскроют свой коммуникативный талант. Диалоги будут строиться легко и определенно приведут к положительному результату. Успех ждет и на творческом поприще, и, возможно, вы раскроете в себе новые способности. Любовь может нагрянуть неожиданно, но следует подумать, как именно распорядиться ею: просто насладиться или планировать будущее.

Дева





Звезды советуют Девам быть предельно внимательными к информации в этот период. Все, что вас окружает, может быть ключом к успеху. Если сможете разглядеть вокруг себя нужное послание, то ждите прибавку к зарплате, повышение или даже новое, более удачное предложение по работе.

Близнецы





Меркурий в Близнецах – золотой период для Близнецов. В это время все дела будут ладиться сами собой, а вам только и остается, что принимать поздравления. У этого знака зодиака есть все шансы проявить себя в обществе и заявить о себе. Главное – оставайтесь собой и не старайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле.