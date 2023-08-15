Украшение салатов на Новый год-2023 и лучшие идеи с фото

На Новый год принято готовить разнообразные угощения. Для придания торжественности празднику блюда должны соответственно выглядеть. Предлагаем разные вариации украшений салатов на 2023 год. Хозяйкам стоит взять на заметку простые и вкусные рецепты с фото.

Декор салатов — общие принципы

Слоеные салаты украсить проще всего. Закуска в таком виде сама по себе выглядит эстетично и аппетитно. Достаточно сделать майонезом или любым другим соусом, подходящим для заправки, надпись, соответствующую торжеству, с помощью кондитерского мешка. Блюдо мгновенно приобретет совершенно иной вид. Как вариант, можно придать салату форму елочки, снеговика или символа Наступающего года. В данном случае — кролика. В таком виде угощение уже будет выглядеть оригинально.

Стоит добавить веточки любой зелени, будь то петрушка, укроп, кинза, базилик, использовать цельные или нарезанные оливки, маслины, зерна граната. В общем, немного фантазии, и даже самый обычный салат превратится в произведение искусства. Кролики — большие любители что-то погрызть, поэтому в украшении используем зерновые культуры.

Украшение салата в виде кролика

Новый 2023 год пройдет под покровительством кролика, и чтобы задобрить животное, придадим закускам соответствующий вид:

Любой салат (оливье или крабовый) выкладываем в форме кролика на красивое блюдо.

На ушки выкладываем вырезанную овалом вареную колбасу, глазки и носик делаем из маслин.

Одежку кролика формируем из салатного листа.

В завершение композиции кладем рядом с кроликом очищенную свежую морковь целиком.

Кролик из яиц для новогоднего салата

Сделать фигурку в виде пушистого ушастика очень просто. Все, что для этого потребуется, — пара отваренных вкрутую куриных яиц. Остужаем, очищаем их и приступаем:

Срезаем верхушку одного яйца — это голова кролика. Другое разрезаем пополам вдоль — готово туловище. Обе съедобные заготовки выкладываем на тарелку желтками вверх. Из оставшейся половинки от туловища, делаем ушки, просто разделив эту часть яйца на две половинки. Кладем их точно также, как и остальные детали, — желтками вверх. Из оставшегося яйца делаем лапки и хвостик. Кролик практически готов, остается оформить мордочку. Глазки делаем из кусочков маслин, а усы — из зеленого лука.

Такое украшение для салата делается настолько легко, что с ним запросто справится даже ребенок.

Можно поступить немного иначе, сделав из яйца (на этот раз нам понадобится всего одно) замечательного милого кролика:

Отваренное, остуженное и очищенное куриное яйцо разрезаем на две половинки. Из одной делаем голову (из круглой части) и туловище — из того, что осталось. Соединяем вместе, желтки должны оказаться внутри. Из другой половинки яйца вырезаем передние и задние лапки. Нос и рот формируем из кусочка моркови, а глаза — из маслин.

Для более эффектной подачи из веточек зелени формируем елочки по обеим сторонам тарелки с салатом. Наряжаем их игрушками. Для этого используем изюм, виноград или зерна граната.

Объемная мордочка кролика

Для украшения салатов на Новый год 2023 предлагаем рассмотреть еще один простой и вкусный рецепт с фото:

За основу снова используем куриное яйцо, но уже целиком. Отвариваем вкрутую, остужаем, очищаем. Для более надежной устойчивости ставим его тупой стороной по центру закуски. По кругу обильно обсыпаем мелко нарезанным зеленым луком. Из сыра твердых сортов вырезаем ушки, вставляем в аккуратно сделанные прорези. Вместо сыра можно использовать морковь. Глазки — горошины черного или душистого перца. А носик — консервированный зеленый горошек. Усики — веточка любой любимой зелени. Для скрепления используем капельку майонеза или шпажку.

При желании можно сделать такие фигурки по количеству гостей. Это не только красиво, но и вкусно, а значит, украшение точно будет съедено.

Разнообразные украшения салатов на Новый год

Украсить новогодние блюда можно по-разному. Главное — придерживаться тематики Нового года. Это могут быть снежинки, снеговики, изображение символа года, елочные украшения, часы и рождественские венки. С последнего варианта и начнем. Благодаря ровной поверхности слоеных салатов, такой декор идеально смотрится на закусках:

По всему периметру готового салата выкладываем зелень, лучше всего подходит укроп. Распределяем его довольно толстым слоем, не жалея. В хаотичном порядке раскладываем зерна граната и консервированной кукурузы.

Вот, собственно, и все. Простой салат выглядит совершенно по-иному.

Новогодние часы

Под бой курантов принято поднимать бокалы с шампанским и загадывать желание. Интересной идеей будет украсить салат импровизированными часами со стрелками на 12. Для этого:

Отвариваем куриные яйца, остужаем, очищаем, белки отделяем от желтков. Оранжевую часть измельчаем, равномерно распределяем по поверхности салата. Очищенную, промытую, обсушенную морковь нарезаем кольцами, выкладываем по кругу — это циферблат. Сами цифры (римские или арабские) аккуратно рисуем майонезом с помощью кондитерского мешка. Стрелки тоже вырезаем из моркови. Место их соединения декорируем листочками зелени петрушки.

Благодаря несложным действиям на салате появились оригинальные часы.

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Свечи на салате

Вариант такого декора одинаково хорошо подходит для слоеных и обычных салатов, выложенных на красивое блюдо. Действуем следующим образом:

Разравниваем закуску. Сверху обильно посыпаем свежей мелко нарезанной зеленью. Устанавливаем цельные крабовые палочки — это и есть свечи. Чтобы они выглядели более естественно, из кусочков красного сладкого перца делаем имитацию пламени. При желании в качестве дополнения можно добавить зерна консервированной кукурузы или граната.

Салат в таком оформлении выгодно будет смотреться на новогоднем столе.

Импровизированная елочка

Какой же Новый год без елки?! Предлагаем украсить ею любимый салат. На это потребуются считанные минуты. Задача настолько проста, что с нею справится даже ребенок:

Веточки укропа промываем, просушиваем на бумажном полотенце. Резать их не будем, прямо целиком выкладываем поверх салата горочкой. По центру устанавливаем звездочку, заранее вырезанную из кусочка моркови. Подойдет как свежий, так и отварной корнеплод. В зависимости от личных вкусовых предпочтений. Из моркови вырезаем небольшие кусочки — они будут исполнять роль игрушек.

Любимый салат легким движением руки превратился в елочку. Веточки укропа не только придают закуске аппетитный вид, но и сохраняют от пересыхания верхний слой.

Подкова на счастье

Такое украшение тоже не отнимет у хозяек много времени. Лучше всего этот прием декора применять к тем салатам, где с остальными ингредиентами хорошо сочетается консервированная кукуруза:

Выкладываем салатную массу на блюдо, формируем подкову. Чтобы все было аккуратно, работаем в перчатках. Сверху равномерно покрываем ее кукурузой, придавая золотистый цвет подкове. Потом в один слой раскладываем ягодки клюквы или калины, чтобы композиция смотрелась оригинально — между ягодками (кстати, подойдут и замороженные) делаем небольшое расстояние.

Все готово, самое время подавать салат на стол.

Новогодний сапожок

Точно так же, как и в предыдущем случае, для такого украшения подойдет любой салат, даже тот, что собирался не слоями:

Формируем из массы сапожок, сверху полностью покрываем его зернами граната. В качестве опушки используем измельченные белки отварного вкрутую куриного яйца или сыр твердых сортов, измельченный в стружку. Выкладываем вверху сапожка опушку. Цельные кусочки сыра выкладываем посередине съедобной конструкции – это будет липучка-застежка.

Все готово, салат выглядит бесподобно.

Снеговики

Фигурки в виде миниатюрных снеговиков напомнят о празднике и придадут салату особый вид. Сделать их проще некуда:

Отвариваем куриные яйца (на одного снеговика уходит 2 шт.). Остужаем, очищаем. Ставим возле салата тупой стороной, так оно будет устойчивее держаться. На него устанавливаем второе яйцо. Чтобы оно не упало, у первого слегка срезаем верхушку. Очищаем, промываем, нарезаем кружочками морковь. Можно использовать отварную или сырую. Ставим поверх второго яйца, у нас получается головной убор. Чтобы конструкция не упала, скрепляем ее зубочисткой. Из морковки вырезаем носик. Глазки и пуговицы — из маслин. Ручки делаем из веточек петрушки.

По такому же принципу можно сделать пингвинов. Туловище — из отварного куриного яйца, а голову — из перепелиного.

Шишки

Еще одна замечательная идея для украшения салатов на Новый 2023 год. Все очень просто и вкусно одновременно. На заметку хозяйкам рецепт с фото:

Формируем салат, придавая ему форму шишки, сверху выкладываем очищенный миндаль. Как его располагать (плотнее или отдаленно друг от друга), зависит от личных предпочтений.

Орехи можно заменить кукурузными хлопьями. Получится не так накладно в плане затрат, но не менее эффектно внешне.

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Большая красивая ель

Принцип украшения аналогичен всем предыдущим вариантам. Первым делом необходимо придать салатной массе определенную форму. Если закуска собрана слоями, можно сразу приступить к ее оформлению:

За основу берем киви, очищаем от кожицы, нарезаем тонкими кружочками. Со всех сторон обкладываем фруктами салат. Не забываем и про верхушку. По краю тарелки раскладываем зелень. А сверху декорируем салат ягодами клюквы или калины, подойдут и зерна граната.

По желанию сверху между красными ягодами можно немного присыпать листочками петрушки. Салат получается изумительный внешне и не менее вкусный внутри.

Елочный шар

Учитывая тематику праздника, елочное украшение на салате будет выглядеть очень символично и уместно. Принцип действий таков:

Выкладываем салатную массу на тарелку, придаем форму шара. Сверху обильно посыпаем натертыми яичными белками или сыром. Полосками (трех линий вполне достаточно) выкладываем зерна граната.

Есть и более простой способ украсить салат. Например, нарубить как можно мельче зелень, обильно посыпать ею угощение. Вырезать полоску огурца, скрутить ее елочкой, скрепить шпажкой и поместить огуречную елочку по центру. Звездочку вырезать из моркови. А по кругу выложить гранатовые зерна, красный цвет придаст салату более яркий акцент.

В Новый год все должно быть особенным, важно не только нарядиться самому, но и украсить блюда, подаваемые на праздничный стол. Немного фантазии, и самые простые салаты превратятся в настоящее произведение искусства. Для декорирования идеально подходит любая зелень, зерна кукурузы и граната, семечки и орешки. Выбирайте наиболее понравившиеся варианты из предложенных лучших идей и приступайте, внося в декор что-то свое. Благодаря несложным решениям даже самые простые салаты становятся праздничными.

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