Гороскоп на август 2022 года для женщины Телец

Гороскоп на август 2022 года сообщает, какие события произойдут в жизни женщин-Тельцов. Астрологи утверждают, что внимание дам будет сосредоточено на семью и близких людей.

Основные события для Тельцов в августе

В конце лета 2022 года Солнце посетит 4 дом знака. Под его влиянием Тельцы станут немного интровертами, обратятся к своим корням и происхождению. Представительницы данного знака зодиака начнут уделять больше времени своей семье и самым близким людям.

Женщины-Тельцы почувствуют себя уверенными только в семейном кругу, вследствие чего в профессиональной деятельности будут менее уверенными. Им будут хорошо даваться одиночные задания, не требующие помощи со стороны. Работа в команде окажется менее продуктивной.

Согласно гороскопу по декадам, в августе 2022 года представительниц знака Телец ожидают такие события:

Первая декада (1-10 августа) . Период домашних дел. В это время астрологи советуют заняться созданием комфортной атмосферы в своем доме. Можно навести порядок, сделать ремонт. Также удачными будут любые дела, направленные на семью и родственников. Постарайтесь наладить отношения с близкими. Данный период будет наиболее благоприятным для этих целей.

. Период домашних дел. В это время астрологи советуют заняться созданием комфортной атмосферы в своем доме. Можно навести порядок, сделать ремонт. Также удачными будут любые дела, направленные на семью и родственников. Постарайтесь наладить отношения с близкими. Данный период будет наиболее благоприятным для этих целей. Вторая декада (11-20 августа) . Период любви и гармонии. Личная жизнь будет отражаться и на профессиональной деятельности, и на здоровье. Когда в семье полный порядок и взаимопонимание, то и на работе никаких проблем не будет. Середина августа – самое удачное время для бракосочетания и зачатия ребенка.

. Период любви и гармонии. Личная жизнь будет отражаться и на профессиональной деятельности, и на здоровье. Когда в семье полный порядок и взаимопонимание, то и на работе никаких проблем не будет. Середина августа – самое удачное время для бракосочетания и зачатия ребенка. Третья декада (21-31 августа). Ближе к концу месяца удача улыбнется и в финансовой сфере. Астрологи уверяют, что этот период будет финансово благоприятным. Возможно, начальство порадует премией, поступят деньги за давний проект или близкие люди сделают материальный подарок.

При составлении планов на месяц стоит обратить внимание на благоприятные дни: 12, 25, 27, 29 и 30. Астрологические покровители подарят энергию и силы, необходимые для решения наиболее важных вопросов, любые начинания окажутся успешными. Повышенное внимание и аккуратность потребуется в неблагоприятные дни: 2, 8 и 15 августа. Опасно принимать судьбоносные решения в это время.

Предлагаем узнать, что ждет женщину Телец в августе 2022 года в личной жизни и финансовой сфере, а также как транзит небесных тел отразиться на самочувствии.

Любовный гороскоп

Положение Венеры будет способствовать налаживанию взаимопонимания с членами семьи, близкими и дальними родственниками. Согласно любовному гороскопу на август 2022 года, замужним женщинам-Тельцам стоит воспользоваться благоприятной возможностью для решения споров с супругом. К любым конфликтным ситуациям желательно подходить дипломатично, отставив свою врожденную настойчивость и упорство до более подходящего времени.

Одинокие Тельцы также будут заниматься обустройством домашнего очага. Однако появившееся желание побыть вдали от людей скажется не лучшим образом на поиске партнера. По мнению известных астрологов, вероятность найти свою любовь в августе будет небольшой.

Календарь здоровья

В конце лета 2022 года Марс займет первый дом гороскопа. Это положение считается сильнейшим в отношении этой планеты. Недостатка в энергии Тельцы ощущать не будут, самочувствие будет на высоте. Однако теперь надо позаботиться не о своем здоровье, а близких людей. В первую очередь это касается родителей. Запишите их на профилактическое обследование, чтобы выявить опасные недуги на ранней стадии.

В отношении себя астрологи рекомендуют заняться физическими упражнениями. Активность поможет не только привести себя в форму, но и сохранять бодрость духа. При наличии проблем с ЖКТ стоит пересмотреть свой рацион питания. Нужно убрать из него все лишнее – жирные и сильно соленые продукты, «вредную» пищу, алкоголь.

Финансовый прогноз

В профессиональной деятельности продуктивность может немного снизиться, но это произойдет не из-за медлительности. Дамы начнут тщательно обдумываться каждый свой шаг, пересматривать документы в поисках ошибки. Владельцы бизнеса могут разработать новую стратегию развития. Существует большая вероятность, что даже в ближайшем будущем она поможет повысить эффективность работы и, как следствие, размер прибыли.

Согласно финансовому гороскопу на август 2022 года, женщин-Тельцов ожидает укрепление семейного бюджет. В конце месяца астрологи обещают получение дополнительных финансов в результате поступления премии за хорошо выполненную работу или в качестве помощи от близких людей.

Гороскоп от известных астрологов

Знаменитые эксперты астрологии уже составили свои точные прогнозы на август 2022 года. Они расскажут, каких сюрпризов нужно ожидать Тельцам в конце лета.

Павел Глоба

Гороскоп от Павла Глобы рекомендует дамам отставить свое желание поработать и отправиться в отпуск. Отдых следует проводить в компании семьи или друзей. Приятное общение зарядит позитивом и отгонит неприятные мысли, которые преследуют Тельцов в последние недели.

Также астролог рекомендует избегать крупных покупок: дорогостоящей техники, недвижимости, автомобилей. Такие сделки не только сильно ударят по семейному бюджету, но и привлекут неудачу в финансовых вопросах. Это приведет к тому, что в дальнейшем совершить выгодную покупку станет сложнее.

Тамара Глоба

Астролог считает, что в августе Тельцы будут разрываться между карьерой и семьей. Негативное влияние окажет и переменчивое настроение. Тамара Глоба рекомендует ко всем важным вопросом подходить прагматично, отключая эмоции. Только так удастся найти правильное решение.

Если есть такая возможность, то стоит воспользоваться главным советом от Тамары Глобы, а именно – отправиться в отпуск с семьей. Это не только обезопасит от рабочих проблем, но и позволит наладить отношения с близкими.

Василиса Володина

​

Представительницам данного знака прогноз от Василисы Володиной сулит финансовый успех. В отличие от других экспертов, астролог настоятельно рекомендует сосредоточиться на работе. Все усилия в этот месяц дадут огромные результаты позднее.

Тельцам не стоит забывать о тех, кто нуждается в помощи. Старайтесь помогать близким, участвовать в благотворительности.

Подведем итог

Согласно гороскопу на август 2022 года, звезды подарят женщинам-Тельцам массу возможностей для реализации своих идей. Главное, не упустить их и пользоваться рекомендациями астрологов.