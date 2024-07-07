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Развод Нюши: как по дате рождения определить потенциал измен в отношениях

Развод Нюши: как по дате рождения определить потенциал измен в отношениях

Нумеролог Лада расскажет почему рухнули отношения певицы с мужем.

Эти причины, и не только рассмотрит нумеролог и преподаватель по Матрице Судьбы Лада, она сделала нумерологический разбор певицы Нюши и Игоря Сивова, где наглядно видно, почему краха в их отношениях было не избежать. В их союзе есть очень яркие, сильные показатели на всю эту историю. 

Нумеролог Лада. Фото из личного архива эксперта

Начну с низа Матрицы, у Нюши там находится комбинация чисел: 6.6.18, что как раз говорит о возможностях любовного треугольника интриги с женатыми, или же влезть в чей-то союз. Поэтому Нюша стала причиной ухода Игоря из семьи. У 6.6.18 частая история – это недостаток внимания, любви уже с детства, и желание через отношения с мужчиной закрыть эту дыру в сердце. Сделать всё возможное, чтобы выбор пал в её пользу, и любое отвержение воспринимается очень болезненно. Поэтому люди с сочетанием 6.6.18 могут прибегать к различным магическим ритуалам, чтобы объект обожания был с ними, или же сами становятся объектами приворотов. Такое некое безумие затмевает разум, и человек идёт против воли другого человека, заставляя его таким образом быть с собой. А урок данной комбинации чисел состоит как раз в том, чтобы как раз этого не делать, не нарушать волю другого человека.

И всё это ведёт не к укреплению отношений, а к их угасанию и развалу, так как сколько любви  ни дай, всё равно будет мало. 

Причём у Игоря есть такая же комбинация в Матрице внизу, у них одинаковый урок в теме любви: сперва научиться любить себя, научиться додавать себе всё самостоятельно, а не самоутверждаться за счёт других, быть верными своему выбору.

Далее у него и у неё есть 12 число в центре Матрицы, и плюс сочетание 18.6.6. все это в комплекте даёт созависимость от партнёра, и как раз у Нюши это проигрывалось в виде слияния воедино со своим мужчиной, теряв при этом себя, можно наблюдать, какая она была в начале отношений, как горели её глаза, как была сильная энергия, а теперь она подавлена, разбита, как будто сбилась с пути и потеряла свои ориентиры. Ещё она могла постоянно вставать в позицию жертвы, жертвовать собой, своими интересами ради мужа, отдавая всю себя без остатка. 

Нюша. Фото: соцсети/@nyusha_nyusha

12 число может давать эффект терпилы в отношениях. Не говорить партнёру, то что не нравится, не обозначать свои границы, чтобы продолжать быть хорошей, примерной. Когда им изменяют, они молчат, сглатывают этот комок боли, закрывают глаза, ведь им так важно, чтобы их любили, чтобы не бросили, потому что, как я уже говорила разрыв будет переживаться крайне болезненно.

Такое поведение не вызывает уважение, и мужчина подсознательно это считывает, как зеленый свет, что с такой женщиной можно обращаться, как угодно, и она это всегда проглотит. Что с ней так можно.

В канале отношений у Нюши есть 22 число, что говорит о свободе, о том, чтобы не ограничивать друг друга. Но это не означает вседозволенность и распущенность. Они прибегали к свободным отношениям, чтобы сохранить семью, но это сделало ещё хуже.

Потому что 22 может совсем не видеть границ, и переходить черту, как говорится, " и тут Остапа понесло", что у них и случилось.

Нюша. Фото: соцсети/@nyusha_nyusha

Давать свободу, это равно "не душить" друг друга, собой, не подразумевать, что ты моя собственность, и я буду тебя везде контролить. Что ты и я личности, и мы в принятии выборов друг друга. Но тут случилось как случилось, и 22 проигралось по негативному сценарию.

Если же взять их совместимость по обеим датам рождения, то она у них считается прям “идеальной” для брака, рождения детей и семейной жизни, там у них число 6. Это про чувственные отношения, романтику и заботу. Только во всём есть две стороны, и по 6-ке им важно было пройти урок на искренность, научиться принимать друг друга со всеми достоинствами и недостатками. Снимать розовые очки, и корректировать те моменты, которые уже не устраивают. И снова тема верности, по 6-ке в совместимости могут возникать моменты похождений на сторону, и мысли о том, что где-то есть лучше, и верный ли выбор я сделал(а)?

По 6-ке союз может возникать из-за какой-то выгоды. Поэтому тут изначально нужно понимать, что мотив отношений без любви – это утопия, и для их пары это был очень мощный тренинг по прокачке уважения, любви к себе и своим выборам. Хочется пожелать им обрести ту самую настоящую, большую и светлую любовь, залечить свои душевные раны, и прийти к той самой цельности.

7 июля 2024, 12:00
Нюша. Фото: соцсети/@nyusha_nyusha
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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