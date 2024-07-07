Нумерологический разбор Романа Костомарова

О жизни спортсмена в последнее время пишут многие СМИ, но хотелось бы рассказать на его примере о том, как определенные события уже заложены в нашу дату рождения. Нумеролог Ирина Лидерман сделала разбор легендарного фигуриста, на долю которого выпало много испытаний.

Роман родился 08.02.1977 года.

Возьмем расчеты по американской традиции нумерологии – это именно то, что удобно использовать при расчетах периодов личности и влияния тех или иных помех на нее:

У Романа получается, что сейчас идет второй большой период, в это время на него влияет денежный поток, и здесь важно идти по своему пути не сворачивая.

Денежный поток – очень частый запрос людей: многие хотят иметь больше возможностей, чаще путешествовать, повысить уровень жизни. Часто мы сетуем на то, что денег нет, и как их заработать, мы не знаем, а на самом деле нужно лишь найти те ограничивающие убеждения, которые влияют лично на вас, и ваши дела станут идти намного проще, расширятся ваши возможности.

Они могут звучать как: «деньги – зло», «все мои близкие теряли деньги», «иметь деньги – опасно» и тому подобные вещи. Финансовое состояние также показывает, как вы ведете себя в других сферах: нет ли пробелов по здоровью, нормальный ли уровень энергии, а иногда бывает так, что деньги энергетически затыкают дыры в других вещах. Это происходит на тонком плане, не физическом, поэтому мы этого не видим и не понимаем точно, что и как.

Важно понимать, что если происходят сложные ситуации, как в жизни нашего героя, это означает, что где-то включились помехи, либо кармические узлы – или Романа, или родовые – включились в активную работу.

Третий жизненный этап:





У Романа до 47 лет длится третий этап, он идет под эгидой шестерки. Это всегда про встречи с партнерами, рождение детей, можно также подразумевать смену партнеров.

То есть мы видим, что с 38 до 47 лет происходит ситуация, которую нужно стараться проходить максимально мягко. Если смена партнеров, то без скандалов и полюбовно, если рождение детей, то также по обоюдному согласию.

Как можно заметить, в предыдущем периоде Романа, который длился с 29 до 38 лет, то есть с 2006 по 2015 год была активна пятерка – это означает, что человек либо отчаянно хочет свободы, либо находится в сомнениях и поиске. Так не это ли явилось причиной того, что именно в 2013 году его супруга Оксана Домнина уходила из семьи, несмотря на подрастающую дочку Анастасию.

Роман никак не смог сделать предложение и оформить отношения, несмотря на общего ребенка. И только в 2014, осознав свой выбор, у пары получилось узаконить брак и родить второго ребенка, Илью.

Помехи и персональный год:





Расчет помех покажет, что скрыто влияет на нас. Именно с 38 до 47 лет у Романа была помеха, которая настойчиво советовала ему как можно больше отдыхать, иначе наступит болезнь. На примере фигуриста мы видим, как эта помеха проигралась в жизни. Но он достойно с ней справился.

У каждого человека можно также высчитать его персональный год. Известно, что с определенного возраста мы начинаем жить девятилетними циклами, так вот у Романа 2024 год – время завершения этого периода.

Соответственно, крайне важно подмечать, что сыпется из рога изобилия – если приятные события, значит, все идет по плану. Если же нет – что же, нужно последить за собой более внимательно, отследить, где происходили какие-то ошибки, возможно, вы обижали близких или шли по головам других людей.

Важно помнить, что за это можно получить в ответ (не буквально), и причем не обязательно вы получите, могут ваши близкие – дети или родители, так устроены законы мира. Всегда, если вы что-то забрали, ваши близкие это отдадут. Если же забрали у вас, то не стоит сильно расстраиваться – в свое время ваше тоже к вам вернется, или к кому-то из близких.