Погода в Сочи на август 2024 года

В августе на курорты Краснодарского края приходит пик туристического сезона. Этот месяц считается одним из самых жарких и стабильных в отношении погодных условий, но природа умеет удивлять своими сюрпризами. Прогноз погоды в Сочи на август 2024 года поможет жителям и гостям курортной столицы заранее подготовиться к возможным изменениям.

Особенности погоды в Сочи в августе

Август в Сочи является одним из самых популярных месяцев для туристического отдыха. В это время на пляжах полно туристов, что может создавать не самые комфортные условия для любителей отдохнуть на пляже. По этой причине некоторые отдыхающие предпочитают приезжать в Сочи в другие месяцы.

В августе средняя температура воздуха возрастает до +29°C в дневное время, а ночью столбик термометра указывает на +21°C. Следует учитывать, что в начале месяца в пиковые часы эти значения могут значительно превышать отметку в +30°C. Но уже во второй половине августа ситуация меняется: происходит разворот, и температура постепенно снижается с каждым новым днем. Тем не менее погода остается жаркой, поэтому нужно всегда соблюдать меры предосторожности и не пребывать длительное время на солнце без головных уборов.

Главной достопримечательностью города, привлекающей отдыхающих со всех уголков страны, было и остается морское побережье. Вода в августе прогревается до +26..+28°C. Такая температура достаточно высокая и подходит далеко не для всех. Август отличается относительно низким количеством осадков. Месячная норма составляет всего 106 мм. Дожди будут очень редкими, но обильными. Они вряд ли смогут испортить хорошее настроение и помешать планам на отдых.

Сбор и обработка информации о погодных изменениях позволяют синоптикам находить закономерности и аномалии, выявлять совпадения и расхождения, составлять климатические модели для общих долгосрочных прогнозов. Также статистические данные помогают выявить максимальные отклонения от средних показателей температуры. В различное время метеорологам удавалось фиксировать такие рекорды:

абсолютный максимум – +38,5°C (18 августа 1961 года);

абсолютный минимум – +10,4°C (16 августа 1923 года).

Согласно прогнозам на август 2024 года, температура в Сочи будет близка к средним значениям, но жителям и гостям курортного города стоит быть готовыми к жаркой погоде. Но, по мнению экспертов, даже в этом случае новых рекордом не предвидится. Планируя свои дела, следует помнить, что долгосрочные прогнозы содержат общую информацию на основании статистических данных и не учитывают некоторые важные факторы.





Клео.ру предлагает детальнее изучить прогнозы погоды в Сочи на различные периоды августа 2024 года.

Погода в Сочи в начале месяца

Традиционно начало августа считается более жарким, чем его вторая половина. В этом отношении не будет никаких изменений, даже несмотря на дожди, прогнозируемые на данный период. Осадки не принесут долгожданной прохлады, а сделают только хуже: переносить жаркую погоду окажется намного сложнее. Впрочем, такие дни будут большой редкостью, поэтому не смогут сильно испортить настроение.

Средняя температура в начале месяца:

дневная – +27,8°C;

ночная – +22°C.

В таблице ниже показано, какую погоду в Сочи ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине августа. Следует учитывать, что такие прогнозы составляются на основе информации за предыдущие годы, поэтому они могут немного отличаться от реальной погоды. При планировании дел на месяц стоит сверяться с самыми свежими и актуальными данными о погодных условиях.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +29 +22 Солнечно 2 +28 +22 3 +28 +22 4 +28 +22 5 +28 +22 6 +27 +21 Дождь 7 +27 +22 Солнечно 8 +28 +22 9 +28 +21 10 +28 +22 11 +29 +22 12 +27 +23 13 +28 +22 14 +28 +22 15 +27 +23 16 +27 +22

Начало месяца будет немного жарче второй половины, а дождей будет очень мало. Следует помнить о том, что природа часто преподносит сюрпризы и может удивить неожиданными переменами погоды. Всегда обращайте внимание на прогнозы синоптиков.





Прогноз погоды на конец месяца

Во второй половине августа начнется долгожданное похолодание. Температура воздуха начнет снижаться постепенно, и на начальных этапах такие изменения будут практически незаметными. Погода будет преимущественно солнечной, что характерно для этого времени года. Такие условия будут подходящими и для пляжного отдыха, и для осмотра достопримечательностей, и для участия в интересных мероприятиях. Главное, соблюдать меры безопасности и не находиться длительное время на солнце.

Средняя температура в начале месяца:

дневная – +25,6°C;

ночная – +19,3°C.

В таблице представлены ожидания синоптиков на вторую половину месяца. Ожидается жаркая и засушливая погода, но с тенденцией на постепенное снижение температуры.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +26 +21 Солнечно 18 +27 +20 19 +27 +20 20 +27 +20 21 +26 +20 22 +27 +20 23 +26 +21 24 +25 +20 25 +25 +19 26 +25 +19 27 +25 +17 28 +25 +18 29 +24 +18 30 +24 +18 31 +25 +19

Во второй половине августа средняя температура воздуха начнет падать. Ожидается похолодание на 2,2°C днем и на 2,7°C в ночное время. Солнечная погода создает благоприятные условия для любых видов отдыха, но стоит помнить о переменчивости погоды и придерживаться общих рекомендаций.





Подведем итог

Синоптики составили свои прогнозы и предупреждают о том, какую погоду следует ожидать в Сочи в августе 2024 года. Ожидается стандартная летняя погода на черноморских курортах – жара, теплое море и много положительных эмоций от приятного времяпровождения.