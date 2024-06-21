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Погода в Сочи на август 2024 года

Погода в Сочи на август 2024 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на август 2024.

В августе на курорты Краснодарского края приходит пик туристического сезона. Этот месяц считается одним из самых жарких и стабильных в отношении погодных условий, но природа умеет удивлять своими сюрпризами. Прогноз погоды в Сочи на август 2024 года поможет жителям и гостям курортной столицы заранее подготовиться к возможным изменениям.

Особенности погоды в Сочи в августе

Август в Сочи является одним из самых популярных месяцев для туристического отдыха. В это время на пляжах полно туристов, что может создавать не самые комфортные условия для любителей отдохнуть на пляже. По этой причине некоторые отдыхающие предпочитают приезжать в Сочи в другие месяцы.

В августе средняя температура воздуха возрастает до +29°C в дневное время, а ночью столбик термометра указывает на +21°C. Следует учитывать, что в начале месяца в пиковые часы эти значения могут значительно превышать отметку в +30°C. Но уже во второй половине августа ситуация меняется: происходит разворот, и температура постепенно снижается с каждым новым днем. Тем не менее погода остается жаркой, поэтому нужно всегда соблюдать меры предосторожности и не пребывать длительное время на солнце без головных уборов.

Главной достопримечательностью города, привлекающей отдыхающих со всех уголков страны, было и остается морское побережье. Вода в августе прогревается до +26..+28°C. Такая температура достаточно высокая и подходит далеко не для всех. Август отличается относительно низким количеством осадков. Месячная норма составляет всего 106 мм. Дожди будут очень редкими, но обильными. Они вряд ли смогут испортить хорошее настроение и помешать планам на отдых.

Сбор и обработка информации о погодных изменениях позволяют синоптикам находить закономерности и аномалии, выявлять совпадения и расхождения, составлять климатические модели для общих долгосрочных прогнозов. Также статистические данные помогают выявить максимальные отклонения от средних показателей температуры. В различное время метеорологам удавалось фиксировать такие рекорды:

  • абсолютный максимум – +38,5°C (18 августа 1961 года);
  • абсолютный минимум – +10,4°C (16 августа 1923 года).

Согласно прогнозам на август 2024 года, температура в Сочи будет близка к средним значениям, но жителям и гостям курортного города стоит быть готовыми к жаркой погоде. Но, по мнению экспертов, даже в этом случае новых рекордом не предвидится. Планируя свои дела, следует помнить, что долгосрочные прогнозы содержат общую информацию на основании статистических данных и не учитывают некоторые важные факторы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает детальнее изучить прогнозы погоды в Сочи на различные периоды августа 2024 года.

Погода в Сочи в начале месяца

Традиционно начало августа считается более жарким, чем его вторая половина. В этом отношении не будет никаких изменений, даже несмотря на дожди, прогнозируемые на данный период. Осадки не принесут долгожданной прохлады, а сделают только хуже: переносить жаркую погоду окажется намного сложнее. Впрочем, такие дни будут большой редкостью, поэтому не смогут сильно испортить настроение.

Средняя температура в начале месяца:

  • дневная – +27,8°C;
  • ночная – +22°C.

В таблице ниже показано, какую погоду в Сочи ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине августа. Следует учитывать, что такие прогнозы составляются на основе информации за предыдущие годы, поэтому они могут немного отличаться от реальной погоды. При планировании дел на месяц стоит сверяться с самыми свежими и актуальными данными о погодных условиях.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+29

+22

Солнечно

2

+28

+22

3

+28

+22

4

+28

+22

5

+28

+22

6

+27

+21

Дождь

7

+27

+22

Солнечно

8

+28

+22

9

+28

+21

10

+28

+22

11

+29

+22

12

+27

+23

13

+28

+22

14

+28

+22

15

+27

+23

16

+27

+22

Начало месяца будет немного жарче второй половины, а дождей будет очень мало. Следует помнить о том, что природа часто преподносит сюрпризы и может удивить неожиданными переменами погоды. Всегда обращайте внимание на прогнозы синоптиков.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз погоды на конец месяца

Во второй половине августа начнется долгожданное похолодание. Температура воздуха начнет снижаться постепенно, и на начальных этапах такие изменения будут практически незаметными. Погода будет преимущественно солнечной, что характерно для этого времени года. Такие условия будут подходящими и для пляжного отдыха, и для осмотра достопримечательностей, и для участия в интересных мероприятиях. Главное, соблюдать меры безопасности и не находиться длительное время на солнце.

Средняя температура в начале месяца:

  • дневная – +25,6°C;
  • ночная – +19,3°C.

В таблице представлены ожидания синоптиков на вторую половину месяца. Ожидается жаркая и засушливая погода, но с тенденцией на постепенное снижение температуры.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+26

+21

Солнечно

18

+27

+20

19

+27

+20

20

+27

+20

21

+26

+20

22

+27

+20

23

+26

+21

24

+25

+20

25

+25

+19

26

+25

+19

27

+25

+17

28

+25

+18

29

+24

+18

30

+24

+18

31

+25

+19

Во второй половине августа средняя температура воздуха начнет падать. Ожидается похолодание на 2,2°C днем и на 2,7°C в ночное время. Солнечная погода создает благоприятные условия для любых видов отдыха, но стоит помнить о переменчивости погоды и придерживаться общих рекомендаций.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики составили свои прогнозы и предупреждают о том, какую погоду следует ожидать в Сочи в августе 2024 года. Ожидается стандартная летняя погода на черноморских курортах – жара, теплое море и много положительных эмоций от приятного времяпровождения.

21 июня 2024, 22:39
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
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