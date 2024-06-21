Погода в Сочи на август 2024 года

В августе на курорты Краснодарского края приходит пик туристического сезона. Этот месяц считается одним из самых жарких и стабильных в отношении погодных условий, но природа умеет удивлять своими сюрпризами. Прогноз погоды в Сочи на август 2024 года поможет жителям и гостям курортной столицы заранее подготовиться к возможным изменениям.
Особенности погоды в Сочи в августе
Август в Сочи является одним из самых популярных месяцев для туристического отдыха. В это время на пляжах полно туристов, что может создавать не самые комфортные условия для любителей отдохнуть на пляже. По этой причине некоторые отдыхающие предпочитают приезжать в Сочи в другие месяцы.
В августе средняя температура воздуха возрастает до +29°C в дневное время, а ночью столбик термометра указывает на +21°C. Следует учитывать, что в начале месяца в пиковые часы эти значения могут значительно превышать отметку в +30°C. Но уже во второй половине августа ситуация меняется: происходит разворот, и температура постепенно снижается с каждым новым днем. Тем не менее погода остается жаркой, поэтому нужно всегда соблюдать меры предосторожности и не пребывать длительное время на солнце без головных уборов.
Главной достопримечательностью города, привлекающей отдыхающих со всех уголков страны, было и остается морское побережье. Вода в августе прогревается до +26..+28°C. Такая температура достаточно высокая и подходит далеко не для всех. Август отличается относительно низким количеством осадков. Месячная норма составляет всего 106 мм. Дожди будут очень редкими, но обильными. Они вряд ли смогут испортить хорошее настроение и помешать планам на отдых.
Сбор и обработка информации о погодных изменениях позволяют синоптикам находить закономерности и аномалии, выявлять совпадения и расхождения, составлять климатические модели для общих долгосрочных прогнозов. Также статистические данные помогают выявить максимальные отклонения от средних показателей температуры. В различное время метеорологам удавалось фиксировать такие рекорды:
- абсолютный максимум – +38,5°C (18 августа 1961 года);
- абсолютный минимум – +10,4°C (16 августа 1923 года).
Согласно прогнозам на август 2024 года, температура в Сочи будет близка к средним значениям, но жителям и гостям курортного города стоит быть готовыми к жаркой погоде. Но, по мнению экспертов, даже в этом случае новых рекордом не предвидится. Планируя свои дела, следует помнить, что долгосрочные прогнозы содержат общую информацию на основании статистических данных и не учитывают некоторые важные факторы.
Клео.ру предлагает детальнее изучить прогнозы погоды в Сочи на различные периоды августа 2024 года.
Погода в Сочи в начале месяца
Традиционно начало августа считается более жарким, чем его вторая половина. В этом отношении не будет никаких изменений, даже несмотря на дожди, прогнозируемые на данный период. Осадки не принесут долгожданной прохлады, а сделают только хуже: переносить жаркую погоду окажется намного сложнее. Впрочем, такие дни будут большой редкостью, поэтому не смогут сильно испортить настроение.
Средняя температура в начале месяца:
- дневная – +27,8°C;
- ночная – +22°C.
В таблице ниже показано, какую погоду в Сочи ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине августа. Следует учитывать, что такие прогнозы составляются на основе информации за предыдущие годы, поэтому они могут немного отличаться от реальной погоды. При планировании дел на месяц стоит сверяться с самыми свежими и актуальными данными о погодных условиях.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+29
|
+22
|
Солнечно
|
2
|
+28
|
+22
|
3
|
+28
|
+22
|
4
|
+28
|
+22
|
5
|
+28
|
+22
|
6
|
+27
|
+21
|
Дождь
|
7
|
+27
|
+22
|
Солнечно
|
8
|
+28
|
+22
|
9
|
+28
|
+21
|
10
|
+28
|
+22
|
11
|
+29
|
+22
|
12
|
+27
|
+23
|
13
|
+28
|
+22
|
14
|
+28
|
+22
|
15
|
+27
|
+23
|
16
|
+27
|
+22
Начало месяца будет немного жарче второй половины, а дождей будет очень мало. Следует помнить о том, что природа часто преподносит сюрпризы и может удивить неожиданными переменами погоды. Всегда обращайте внимание на прогнозы синоптиков.
Прогноз погоды на конец месяца
Во второй половине августа начнется долгожданное похолодание. Температура воздуха начнет снижаться постепенно, и на начальных этапах такие изменения будут практически незаметными. Погода будет преимущественно солнечной, что характерно для этого времени года. Такие условия будут подходящими и для пляжного отдыха, и для осмотра достопримечательностей, и для участия в интересных мероприятиях. Главное, соблюдать меры безопасности и не находиться длительное время на солнце.
Средняя температура в начале месяца:
- дневная – +25,6°C;
- ночная – +19,3°C.
В таблице представлены ожидания синоптиков на вторую половину месяца. Ожидается жаркая и засушливая погода, но с тенденцией на постепенное снижение температуры.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+26
|
+21
|
Солнечно
|
18
|
+27
|
+20
|
19
|
+27
|
+20
|
20
|
+27
|
+20
|
21
|
+26
|
+20
|
22
|
+27
|
+20
|
23
|
+26
|
+21
|
24
|
+25
|
+20
|
25
|
+25
|
+19
|
26
|
+25
|
+19
|
27
|
+25
|
+17
|
28
|
+25
|
+18
|
29
|
+24
|
+18
|
30
|
+24
|
+18
|
31
|
+25
|
+19
Во второй половине августа средняя температура воздуха начнет падать. Ожидается похолодание на 2,2°C днем и на 2,7°C в ночное время. Солнечная погода создает благоприятные условия для любых видов отдыха, но стоит помнить о переменчивости погоды и придерживаться общих рекомендаций.
Подведем итог
Синоптики составили свои прогнозы и предупреждают о том, какую погоду следует ожидать в Сочи в августе 2024 года. Ожидается стандартная летняя погода на черноморских курортах – жара, теплое море и много положительных эмоций от приятного времяпровождения.