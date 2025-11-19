Покраска волос по лунному календарю в январе 2026 года

Окрашивание волос давно стало способом подчеркивать индивидуальность и менять привычный образ без радикальных шагов. Чтобы оттенок лег ровно, а результат сохранился надолго, эксперты советуют учитывать не только особенности волос и организма, но и астрологические факторы. Предлагаем детально разобраться, в какие дни лучше делать покраску волос по лунному календарю на январь 2026 года.

Влияние Луны на результат покраски волос

Луна традиционно считается небесным телом, которое влияет на энергетический фон человека и множество повседневных процессов. Информация о фазах лунного цикла использовалась еще в древности – для определения благоприятных дней для сельскохозяйственных работ, лечения болезней, проведения культурных обрядов и даже рутинных мероприятий.

По мнению астрологов, положение земного спутника отражается на работе организма и на состоянии волос. В зависимости от текущей фазы можно получить как предсказуемый, так и неожиданный результат окрашивания: ровный оттенок, усиление блеска или, наоборот, сухость и ломкость.

Для правильного выбора даты для процедур важно ориентироваться на лунные циклы. В январе 2026 года ожидаются следующие фазы Луны:

Растущая (1-2, 19-31 января) . Оптимальный промежуток для работы с цветом. Волосы быстрее растут и лучше реагируют на косметические составы. Однако такие процессы требуют больше энергии и веществ. В это время можно проводить даже сложные окрашивания и смело менять привычный стиль, если обеспечить полноценный уход с использованием питательных средств.

. Оптимальный промежуток для работы с цветом. Волосы быстрее растут и лучше реагируют на косметические составы. Однако такие процессы требуют больше энергии и веществ. В это время можно проводить даже сложные окрашивания и смело менять привычный стиль, если обеспечить полноценный уход с использованием питательных средств. Убывающая (4-17 января) . Энергетика земного спутника постепенно снижается, что делает этот период менее благоприятным для окрашивания. Волосы медленнее растут и становятся менее восприимчивыми к внешнему воздействию. В результате пигмент впитывается хуже: оттенок может быть неравномерным и быстро тускнеющим.

. Энергетика земного спутника постепенно снижается, что делает этот период менее благоприятным для окрашивания. Волосы медленнее растут и становятся менее восприимчивыми к внешнему воздействию. В результате пигмент впитывается хуже: оттенок может быть неравномерным и быстро тускнеющим. Полнолуние (3 января) . Сильная лунная энергия способствует стойкости и яркости цвета. При этом возрастает чувствительность организма к внешнему воздействию. Вероятность аллергической реакции на средства для окрашивания волос значительно возрастает. Астрологи советуют перенести покраску на другой день, даже если состояние волос позволяет процедуру.

. Сильная лунная энергия способствует стойкости и яркости цвета. При этом возрастает чувствительность организма к внешнему воздействию. Вероятность аллергической реакции на средства для окрашивания волос значительно возрастает. Астрологи советуют перенести покраску на другой день, даже если состояние волос позволяет процедуру. Новолуние (18 января). Энергетика минимальна, из-за чего организм становится более восприимчив к стрессу, а волосы – к повреждениям. Окрашивание может усилить сухость и спровоцировать дискомфорт кожи головы. Этот день лучше пропустить.





Благоприятные дни для окрашивания волос в январе 2026 года

Первый месяц года очень часто воспринимается как время для обновления, в том числе и в уходе за внешностью. Чтобы результат покраски волос оправдал ожидания, важно выбирать благоприятные даты, которые подскажет лунный календарь на январь 2026 года.





Луна во Льве . Созвездие символизирует индивидуальность, яркость и эффектность. Луна в этом знаке усиливает желание экспериментировать и помогает реализовать нестандартные идеи. Волосы становятся более объемными, оттенки приобретают насыщенность и выразительность. Это удачное время для выбора модных техник, сочетания контрастных тонов, перехода на более смелые палитры.

. Созвездие символизирует индивидуальность, яркость и эффектность. Луна в этом знаке усиливает желание экспериментировать и помогает реализовать нестандартные идеи. Волосы становятся более объемными, оттенки приобретают насыщенность и выразительность. Это удачное время для выбора модных техник, сочетания контрастных тонов, перехода на более смелые палитры. Луна в Деве . Этот знак отвечает за практичность, аккуратность и внимание к деталям. Косметические процедуры в такие дни дают максимально точный результат. А вот кардинальные эксперименты в этот период нередко теряют выразительность: энергия знака направлена на совершенствование, а не на резкие перемены.

. Этот знак отвечает за практичность, аккуратность и внимание к деталям. Косметические процедуры в такие дни дают максимально точный результат. А вот кардинальные эксперименты в этот период нередко теряют выразительность: энергия знака направлена на совершенствование, а не на резкие перемены. Луна в Стрельце . Знак зодиака связан с активностью, расширением возможностей и внутренним подъемом. Окрашивание помогает не только изменить образ, но и добавить энергии. Волосы становятся более живыми, оттенки раскрываются ярче обычного. Даже простая коррекция корней может ощущаться как обновление всего образа.

. Знак зодиака связан с активностью, расширением возможностей и внутренним подъемом. Окрашивание помогает не только изменить образ, но и добавить энергии. Волосы становятся более живыми, оттенки раскрываются ярче обычного. Даже простая коррекция корней может ощущаться как обновление всего образа. Луна в Козероге . Луна в этом знаке делает волосы более послушными и плотными, улучшает их восприятие стойких красителей. Цвет ложится равномерно, а результат держится особенно долго. Энергия Козерога способствует укреплению структуры, поэтому любой уход работает эффективнее.

. Луна в этом знаке делает волосы более послушными и плотными, улучшает их восприятие стойких красителей. Цвет ложится равномерно, а результат держится особенно долго. Энергия Козерога способствует укреплению структуры, поэтому любой уход работает эффективнее. Луна в Тельце. Один из самых благоприятных периодов для окрашивания. Стихия Земли дает устойчивость, гармонию и заметный результат. Можно смело планировать любые техники. Пигмент ложится насыщенно, блеск усиливается, а цвет сохраняет стойкость максимально долго. Даже радикальная смена образа под влиянием Тельца выглядит естественно и ухоженно.





Неблагоприятные дни в январе 2026 года

Чтобы избежать неприятных последствий для волос, следует учитывать не только удачное время, но и потенциально неблагоприятные дни. Некоторые лунные положения могут затруднить достижение желаемого результата. Таблица ниже показывает, на какие дни зимнего месяца не рекомендуется планировать важные процедуры.





Луна в Раке . Это один из самых нестабильных знаков. Волосы впитывают влагу сильнее обычного, из-за чего пигмент может распределяться неравномерно. В этот период цвет быстрее смывается, тон может меняться всего за несколько дней. Окрашивание редко дает стойкий результат, а прическа выглядит менее структурной.

. Это один из самых нестабильных знаков. Волосы впитывают влагу сильнее обычного, из-за чего пигмент может распределяться неравномерно. В этот период цвет быстрее смывается, тон может меняться всего за несколько дней. Окрашивание редко дает стойкий результат, а прическа выглядит менее структурной. Луна в Водолее . Знак связан с новаторством и неожиданными решениями. Под его влиянием растет тяга к экспериментам, но итог часто оказывается совершенно не таким, как задумывалось. Волосы могут непредсказуемо реагировать на процедуры. Сложные техники лучше отложить: нестабильная энергия может негативно повлиять на результат.

. Знак связан с новаторством и неожиданными решениями. Под его влиянием растет тяга к экспериментам, но итог часто оказывается совершенно не таким, как задумывалось. Волосы могут непредсказуемо реагировать на процедуры. Сложные техники лучше отложить: нестабильная энергия может негативно повлиять на результат. Луна в Рыбах . Созвездие усиливает чувствительность и эмоциональность, из-за чего организм становится более восприимчивым к внешним воздействиям. В этот период красители могут действовать слишком резко, провоцировать сухость или раздражение кожи головы. Оттенок часто получается тусклым или недостаточно стойким, особенно если волосы ослаблены внешними факторами.

. Созвездие усиливает чувствительность и эмоциональность, из-за чего организм становится более восприимчивым к внешним воздействиям. В этот период красители могут действовать слишком резко, провоцировать сухость или раздражение кожи головы. Оттенок часто получается тусклым или недостаточно стойким, особенно если волосы ослаблены внешними факторами. Луна в Овне. Знак стихии Огня символизирует импульсивность и вспыльчивость. Восприимчивость к стрессу возрастает, поэтому мастера рекомендуют полностью отказаться от окрашивания. Если планировалось сложное осветление или работа с агрессивными составами, лучше перенести эти процедуры на другое время.

Помимо знаков зодиака следует учитывать и ключевые периоды лунного цикла – полнолуние и новолуние. Эти дни считаются самыми неблагоприятными для окрашивания.





Подведем итог

Зная, когда проводить покраску волос по лунному календарю в январе 2026 года, можно получить максимально предсказуемый и аккуратный результат. Астрологические рекомендации помогут избежать нежелательных последствий.