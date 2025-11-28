Когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году: благоприятные дни по лунному календарю

Баклажаны – одна из самых капризных огородных культур для выращивания. Развитие этих растений во многом зависит от условий, которые создаются уже на этапе рассады. Перед посевом семян важно учитывать множество разных природных факторов, в том числе и астрологические. Разберемся, когда садить баклажаны на рассаду по лунному календарю 2026 года, чтобы получить уверенные всходы.

Когда садить баклажан по лунному календарю

О влиянии Луны на рост и развитие рассады известно уже давно. Еще в древности лунные календари активно использовались для планирования посевов и сбора урожая. Считается, что в разных фазах меняется поступление питательных веществ и других важных процессов, что может отразиться на развитии растений. Оптимальным временем для посадки растений, которые развиваются и дают плоды над землей, является период растущей Луны.

Лунный календарь помогает огородникам точнее рассчитывать сроки посевов и получать обильный урожай. Однако важно учитывать не только фазы Луны, но и природные особенности: температуру, погодные условия, вероятность заморозков и другие факторы.

Срок выращивания баклажанов с момента посева до пересадки в открытый грунт составляет около 70 дней и может меняться в зависимости от сорта и длительности созревания. Для различных регионов оптимальное время для посадки будет следующим:

в южных областях : от начала февраля до начала марта;

: от начала февраля до начала марта; средняя полоса : от середины марта до середины апреля;

: от середины марта до середины апреля; северные регионы: в первой декаде марта;

Учитывая эти особенности, при посадке баклажанов в 2026 году по лунному календарю стоит обратить внимание на следующие дни месяцев:

февраль : 3, 4, 5, 23, 24, 27, 28;

: 3, 4, 5, 23, 24, 27, 28; март : 1, 4, 5, 6, 25, 26, 29, 30, 31;

: 1, 4, 5, 6, 25, 26, 29, 30, 31; апрель: 4, 5, 6, 23, 24, 27, 28, 29.

Если же семена растений высеваются сразу в открытый грунт, необходимо учитывать погодные условия. Баклажаны – теплолюбивые растения, поэтому почва к моменту посева должна прогреться до +18°C (не ниже +15°C). Средняя температура воздуха днем +20…+25°C, а ночью – +15…+18°С. Также необходимо убедиться, что угроза заморозков уже полностью миновала. В зависимости от региона, такие погодные условия формируются в мае-июне.

Благоприятные дни посадки баклажанов в 2026 году в открытый грунт:

май : 3, 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29;

: 3, 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29; июнь: 2, 3, 4, 21, 22, 23, 26, 27, 28.

Неблагоприятными периодами для посадки семян считаются убывающая Луна (третья четверть до новолуния), а также сами дни полнолуния и новолуния.





Выбор емкостей и почвы

Баклажаны плохо переносят пересадку, поэтому рекомендуется сразу выращивать их в индивидуальных емкостях. Наиболее удачным вариантом будут торфяные стаканчики, которые можно высаживать вместе с рассадой, чтобы не потревожить корневую систему.

Почву для рассады можно взять в уже готовом виде или сделать самостоятельно. Для второго варианта нужно смешать в соотношении 1:1:2 огородную землю, песок и перегной. В полученную смесь вносят удобрения – 4 столовые ложки суперфосфата и 2 стакана древесной золы на ведро земли. Это поможет укрепить корневую систему рассады.

Чтобы обеззаразить почву от вредителей, грибков и вирусов, необходимо пропарить ее на водяной бане или прокалить в духовке при температуре +70…100°C в течение 30-50 минут. Стерилизацию грунта проводят ДО внесения удобрений.





Подготовка семян

Выбирая подходящее время, когда можно сажать баклажаны в 2026 на рассаду или в открытый грунт, важно не забывать о подготовке посевного материала.

Прежде всего семена проверяют на всхожесть. Самый простой способ – растворить в стакане воды (около 250 мл) 10 г поваренной соли и высыпать семена баклажанов. Полновесные начнут погружаться на дно, а пустотелые и недостаточно развитые останутся на поверхности. Их можно собрать и выбросить.

После отбраковки семена обеззараживают в 1% растворе марганцовки (до 20 минут) или 2% перекиси водорода (до 5 минут). Этот шаг поможет уничтожить споры грибков и болезнетворные организмы. После обеззараживания необходимо промыть посевной материал в большом количестве воды.

Для увеличения всхожести и экономии места можно провести проращивание. На влажную ткань или салфетку выкладывают семена, чтобы они касались друг друга, и накрывают сверху другой влажной тканью, марлей или салфеткой. Для удобства это лучше делать в тарелке. Емкость с семенами нужно поставить на сутки в теплое и хорошо освещаемое место, а после этого – убрать верхний слой и ежедневно слегка увлажнять ткань или салфетку. В течение недели семена начнут прорастать, и их уже можно использовать для посадки.





Посадка и уход

В емкостях для выращивания рассады, особенно тех, которые изготавливались своими руками, нужно проделать несколько отверстий для дренажа, засыпать на дно слой керамзита. После этого стаканчики наполняют подготовленной заранее почвосмесью.

В зависимости от того, проращивались семена или нет, технология посева незначительно меняется. Проклюнувшиеся экземпляры садят на глубину около 5 мм, а не пророщенные – до 10 мм. В каждую емкость рекомендуется помещать сразу два семечка, и, если прорастут оба, убрать самое слабое растение.

После посева почву нужно слегка увлажнить пульверизатором или пипеткой.

Баклажаны любят тепло, поэтому температура в помещении на первых этапах выращивания должна быть около +26°C. Стаканчики накрывают пленкой или стеклом, чтобы сохранить влажность, но раз в день растения открывают и немного проветривают. Заодно можно проверить, влажная почва или нет.

После появления первых всходов емкости укрывной материал следует убрать. Рассаду ставят в теплое и хорошо освещаемое место, регулярно увлажняют грунт. В поливе важно соблюдать меру: для баклажанов плохо и недостаток, и избыток влаги.

Если в почву вносились удобрения на этапе ее заготовки, то дополнительных подкормок вносить не нужно. В противном случае можно добавлять комплексные азотнофосфорные удобрения каждые 10-15 дней.

Пересадка в открытый грунт проводится, когда наступят оптимальные погодные условия, а рассада достаточно окрепнет. Рекомендуется высаживать растения, которые уже достигли 20 см в высоту и имеют 5 и более плотных листков.





Советы

Выбирая время для баклажанов по лунному календарю на 2026 год, нужно учитывать особенности конкретного сорта и сроки его созревания, а также климатические условия. В этом случае рассада будет полностью готовой к моменту, когда за окном установится оптимальная погода.

Рекомендуется держать баклажаны подальше от других пасленовых, особенно – томатов. Они будут замедлять развитие друг друга.

Поливать рассаду нужно теплой водой (около +25°C) каждые 5-7 дней. На первых этапах это делается пульверизатором, чтобы не размыть земляной ком и не повредить корневую систему молодых растений.

Для усиления всхожести за день до посадки семена можно обработать стимуляторами роста. За это время они успеют впитать достаточно полезных веществ.





Заключение

Грамотный подход к посеву начинается с понимания природных факторов, влияющих на развитие растений. Выбрав удачные дни, когда лучше всего сажать баклажаны на рассаду в 2026 году по лунному календарю, можно получить дополнительные преимущества: обеспечить полноценное развитие растений и оптимизировать время работ. Когда дата выбрана правильно, вся остальная работа начнет идти просто и предсказуемо.