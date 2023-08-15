Покраска волос по лунному календарю в августе 2023 года

Ночное светило регулирует все процессы, происходящие в жизни каждого человека. Астрологи уверены, что многие косметические процедуры будут более успешными, если проводить их в правильные дни. Эксперты рекомендуют планировать покраску волос в августе 2023 года по лунному календарю.

Влияние Луны на волосы и окрашивание

О том, что Луна регулирует многие земные процессы, известно каждому человеку. Это влияние распространяется не только на видимые явления, но и затрагивает потустороннюю сферу. Считается, что в определенных фазах лунного цикла некоторые процедуры и мероприятия проходят лучше, быстрее и с более высокой эффективностью.

Чтобы воспользоваться энергетикой Луны в личных целях, следует разобраться в том, как влияние ночного светила меняется в различных фазах своего цикла. В августе 2023 года будут такие лунные фазы:

Убывающая (2-15 августа) . Из-за снижения энергетического потенциала данный период считается не самым удачным для покраски волос. Вместо этого следует сосредоточиться на восстанавливающих и укрепляющих процедурах. Их эффективность окажется самой высокой в такие дни.

. Из-за снижения энергетического потенциала данный период считается не самым удачным для покраски волос. Вместо этого следует сосредоточиться на восстанавливающих и укрепляющих процедурах. Их эффективность окажется самой высокой в такие дни. Растущая (17-30 августа) . Самая благоприятная фаза Луны для того, чтобы покрасить волосы. Постепенно растущее энергетическое влияние ночного светила оказывает стимулирующее влияние на человека. Косметические процедуры, проводимые в этот период, окажутся наиболее эффективными: результат покраски удивит даже самых требовательных дам, цвет ляжет легко и равномерно. Можно смело экспериментировать с разными оттенками.

. Самая благоприятная фаза Луны для того, чтобы покрасить волосы. Постепенно растущее энергетическое влияние ночного светила оказывает стимулирующее влияние на человека. Косметические процедуры, проводимые в этот период, окажутся наиболее эффективными: результат покраски удивит даже самых требовательных дам, цвет ляжет легко и равномерно. Можно смело экспериментировать с разными оттенками. Полнолуние (1 и 31 августа) . Данная фаза считается энергетическим пиком Луны, но на результат покраски она влияет отрицательно. В такие моменты организм крайне негативно воспринимает любые перемены, поэтому результат косметической процедуры очень сильно разочарует. К тому же, в такие моменты возможна нестандартная реакция на вещества, содержащиеся в красящих составах.

. Данная фаза считается энергетическим пиком Луны, но на результат покраски она влияет отрицательно. В такие моменты организм крайне негативно воспринимает любые перемены, поэтому результат косметической процедуры очень сильно разочарует. К тому же, в такие моменты возможна нестандартная реакция на вещества, содержащиеся в красящих составах. Новолуние (16 августа). Энергетика Луны находится на своем минимуме, что негативно сказывается на общем самочувствии и здоровье. Ослабленное состояние передастся и волосам, поэтому красить их в такие дни не рекомендуется. Процедура может нанести вред.

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Благоприятные дни для окрашивания волос в августе 2023 года

Чтобы прогноз был наиболее достоверным, необходимо учитывать все дополнительные факторы. На результат покраски влияют не только фазы Луны, но и положение ночного светила относительно знаков зодиака. Астрологи называют некоторые созвездия более удачными для проведения косметических процедур.

Таблица ниже показывает, когда лучше всего делать покраску волос по лунному календарю в августе 2023 года.

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Луна в Тельце . Астрологи называют это созвездие самым благоприятным для любых косметических процедур. Планируя покрасить волосы, необходимо обратить внимание на этот знак в первую очередь. Процесс пройдет легко, но подарит много приятных эмоций, положительно скажется на психологическом здоровье.

. Астрологи называют это созвездие самым благоприятным для любых косметических процедур. Планируя покрасить волосы, необходимо обратить внимание на этот знак в первую очередь. Процесс пройдет легко, но подарит много приятных эмоций, положительно скажется на психологическом здоровье. Луна во Льве . Огненный знак любит смелых дам, которые обожают новинки и часто выбирают непривычные сочетания. Кардинальные перемены не только пройдут проще, но еще и благоприятно скажутся на общем самочувствии. Если же требуется просто обновить цвет, не производя больших перемен, то лучше делать это в другие дни.

. Огненный знак любит смелых дам, которые обожают новинки и часто выбирают непривычные сочетания. Кардинальные перемены не только пройдут проще, но еще и благоприятно скажутся на общем самочувствии. Если же требуется просто обновить цвет, не производя больших перемен, то лучше делать это в другие дни. Луна в Деве . Покраска волос в этой фазе наполнит космической энергией и укрепит материальное положение. Следует выбирать цвета, которые привлекают удачу. В августе 203 года ими будут пепельный фиолетовый, коралловый и разные оттенки синего.

. Покраска волос в этой фазе наполнит космической энергией и укрепит материальное положение. Следует выбирать цвета, которые привлекают удачу. В августе 203 года ими будут пепельный фиолетовый, коралловый и разные оттенки синего. Луна в Стрельце . Удачное время для девушек, которые часто экспериментируют с цветами и особенностями стиля. Звезды рекомендуют внимательно изучать ингредиенты составов: в этом знаке повышается восприимчивость организма к раздражающим веществам.

. Удачное время для девушек, которые часто экспериментируют с цветами и особенностями стиля. Звезды рекомендуют внимательно изучать ингредиенты составов: в этом знаке повышается восприимчивость организма к раздражающим веществам. Луна в Козероге. Этот знак зодиака окажется удачным для женщин, которые предпочитают стабильность и долговременный результат. Подходящее время, чтобы обновить цвет, но не вносить существенных изменений в стиль. Покраска окажет небольшой оздоровительный эффект на волосы.

Чтобы получить максимальный результат, необходимо комбинировать рекомендации по фазам Луны и знакам зодиака. Эффективность косметических процедур на этапе лунного роста значительно повышается. И, наоборот, покраска волос будет менее удачной, если делать ее на убывающую Луну, в полнолуние или новолуние.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в августе 2023 года

Собираясь посетить салон красоты или покрасить волосы в домашних условиях, следует помнить о датах, когда это делать нежелательно. В неблагоприятные дни результат косметических процедур может не только разочаровать, но и окажет негативное влияние на здоровье, энергетику и удачу.

Таблица показывает, какие дни будут наиболее неблагоприятными для покраски волос в августе 2023 года.

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Луна в Водолее. Неблагоприятный знак для дам, которые планируют сменить образ. Перемены негативно скажутся как на результате окрашивания, так и на эмоциональном состоянии. Попытки изменить привычный образ жизни закончатся неудачей. Однако для обновления цвета и коррекции нет никаких преград.

Луна в Рыбах. Покраска волос не лучшим образом отразится на здоровье дам. После косметической процедуры могут появиться сухость кожи головы, перхоть, зуд и другие проблемы. Негативное влияние Рыб отразится и на состоянии волос. Они станут более ломкими и непослушными.

Луна в Овне. Любые косметические процедуры, проводимые в этом знаке зодиака, окажут негативное влияние на энергетику и самочувствие. В результате окрашивания иммунная система может существенно пострадать, возможны проблемы психологического характера.

Луна в Раке. Крайне неблагоприятный знак для дам, которые контролируют семейный бюджет и управляют финансовыми потоками. Покраска волос приведет к снижению денежной энергетики. Эффект носит долговременный характер и проявляется не сразу.

Также следует учитывать и неблагоприятные дни по фазам луны – полнолуние и новолуние. На эти даты крайне не рекомендуется планировать никакие косметические процедуры.

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Подведем итог

Луна влияет на все сферы жизни человека, но эту энергию можно использовать в своих целях. Астрологи сообщают, в какие дни лучше всего делать покраску волос по лунному календарю в августе 2023 года.

Фото Клео.ру