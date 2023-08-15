Благоприятные дни для стрижки на август 2023 года

Каждой представительнице прекрасного пола хочется, чтобы ее волосы выглядели здоровыми и красивыми, а прическа всегда радовала. Астрологи утверждают, что Луна может помочь в осуществлении этого желания. Лунный календарь на август 2023 года подскажет, какие дни будут самыми благоприятными для стрижки.

Как Луна влияет на состояние волос

Лунное влияние на земные процессы подтверждено и зафиксировано представителями науки. Но астрологи уверены, что ночное светило влияет и на работу человеческого организма. Жизненные процессы в определенных фазах Луны протекают по-разному. Лунная энергетика влияет не только на здоровье и самочувствие, но и на другие процессы: скорость роста волос и ногтей, реакцию на средства для ухода, успешность выполнения косметических процедур.

Зная, как Луна влияет на работу организма, можно использовать эту энергетику в своих целях. Лунный календарь указывает, какие этапы лунного цикла считаются наиболее удачными для стрижки, а когда нежелательно обрезать волосы. В августе 2023 года будут такие фазы Луны:

Убывающая (2-15 августа) . Замедленный рост волос открывает дополнительные возможности для дам: новые прически дольше сохраняют созданную форму. Однако на здоровье и внешнем виде убывающая энергетика Луны отражается не лучшим образом. Астрологи называют эту фазу неподходящим периодом, чтобы посещать парикмахера. Следует сосредоточиться на процедурах по укреплению, восстановлению и лечению волос. Они будут наиболее эффективными на убывающую Луну.

. Замедленный рост волос открывает дополнительные возможности для дам: новые прически дольше сохраняют созданную форму. Однако на здоровье и внешнем виде убывающая энергетика Луны отражается не лучшим образом. Астрологи называют эту фазу неподходящим периодом, чтобы посещать парикмахера. Следует сосредоточиться на процедурах по укреплению, восстановлению и лечению волос. Они будут наиболее эффективными на убывающую Луну. Растущая (17-30 августа) . Вместе с увеличением освещенности лунного диска активизируются и некоторые жизненные процессы в организме. Волосы и ногти начинают расти немного быстрее. Следует помнить, что это требует повышенных затрат питательных элементов, стоит уделять уходу чуть больше внимания, чем обычно. Также хорошим решением будет использование специальных средств для питания волос.

. Вместе с увеличением освещенности лунного диска активизируются и некоторые жизненные процессы в организме. Волосы и ногти начинают расти немного быстрее. Следует помнить, что это требует повышенных затрат питательных элементов, стоит уделять уходу чуть больше внимания, чем обычно. Также хорошим решением будет использование специальных средств для питания волос. Полнолуние (1 и 31 августа) . В эти дни благоприятное влияние Луны будет максимальным. На эти дни можно смело планировать любые стрижки, проводить эксперименты с прическами и пробовать что-то новое. Однако не стоит менять средства для ухода за волосами: организм будет нестандартно реагировать на появление новых веществ и ингредиентов в шампунях. Возможны аллергические реакции.

. В эти дни благоприятное влияние Луны будет максимальным. На эти дни можно смело планировать любые стрижки, проводить эксперименты с прическами и пробовать что-то новое. Однако не стоит менять средства для ухода за волосами: организм будет нестандартно реагировать на появление новых веществ и ингредиентов в шампунях. Возможны аллергические реакции. Новолуние (16 августа). Самый неблагоприятный день месяца. Дефицит энергии негативно сказывается и на общем самочувствии, и на состоянии волос. Даже мелкие процедуры приведут к отрицательным результатам. Рекомендуется избегать посещения парикмахера в эти дни.

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Благоприятные дни для стрижки в августе 2023 года

Помимо фаз Луны, на состояние волос и кожи головы влияют и другие факторы. Одним из наиболее значимых считается положение ночного светила относительно зодиакальных созвездий. Астрологи высинили, что в определенных знаках состояние волос улучшается, меняется их восприимчивость к действиям парикмахера и уходу.

Таблица ниже показывает, какие дни будут самыми благоприятными для стрижки в августе 2023 года по знакам зодиака:

Луна в Тельце . Данный знак символизирует здоровье. Стрижка окажет на волосы лечебный эффект. При уходе за волосами не стоит увлекаться химическими средствами. Составы на основе натуральных ингредиентов будут более предпочтительными и эффективными.

. Данный знак символизирует здоровье. Стрижка окажет на волосы лечебный эффект. При уходе за волосами не стоит увлекаться химическими средствами. Составы на основе натуральных ингредиентов будут более предпочтительными и эффективными. Луна во Льве . Удачный знак для дам, которые решились на кардинальные перемены. После стрижки волосы будут выглядеть более ухоженными, мягкими и шелковистыми. Допускаются самые смелые эксперименты и резкая смена стиля.

. Удачный знак для дам, которые решились на кардинальные перемены. После стрижки волосы будут выглядеть более ухоженными, мягкими и шелковистыми. Допускаются самые смелые эксперименты и резкая смена стиля. Луна в Деве . Благоприятный знак зодиака как для стрижек, так и для лечебных и уходовых процедур. Также в эти дни можно выполнять окрашивание и химическую завивку. Волосы становятся более здоровыми и не секутся.

. Благоприятный знак зодиака как для стрижек, так и для лечебных и уходовых процедур. Также в эти дни можно выполнять окрашивание и химическую завивку. Волосы становятся более здоровыми и не секутся. Луна в Козероге. Знак сильной денежной энергетики. Стрижки могут принести удачу в делах, улучшить материальное положение. Чем сильнее перемены, тем лучше конечный результат.

Чтобы достичь максимального эффекта, астрологи рекомендуют комбинировать благоприятные факторы и фазы Луны, выбирая самые лучшие сочетания. Напоминаем, что наиболее подходящими для стрижки считаются растущая фаза и полнолуние.

Неблагоприятные дни для стрижки в августе 2023 года

Энергетика Луны может влиять на волосы и положительно, и отрицательно. Сделав стрижку в неблагоприятные дни, дамы рискуют нанести им большой вред. Чтобы такие неприятности не происходили, следует знать, когда нежелательно посещать парикмахера.

Таблица показывает самые неблагоприятные дни по лунному календарю стрижек на август 2023 года.

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Луна в Водолее . Данный знак зодиака не любит перемены. Смена стиля приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Волосы станут ломкими. Если же серьезных изменений не планируется, а требуется лишь небольшая коррекция и подравнивание, то можно смело записываться на сеанс.

. Данный знак зодиака не любит перемены. Смена стиля приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Волосы станут ломкими. Если же серьезных изменений не планируется, а требуется лишь небольшая коррекция и подравнивание, то можно смело записываться на сеанс. Луна в Рыбах . Астрологи предупреждают об опасностях, которые несет данный знак зодиака. Визит к парикмахеру негативно скажется на состоянии волос и кожи головы. Появятся сухость и перхоть. Пользоваться средствами для ухода нужно с большой осторожностью, они могут усилить негативный эффект.

. Астрологи предупреждают об опасностях, которые несет данный знак зодиака. Визит к парикмахеру негативно скажется на состоянии волос и кожи головы. Появятся сухость и перхоть. Пользоваться средствами для ухода нужно с большой осторожностью, они могут усилить негативный эффект. Луна в Овне . Стрижки, выполненные на этот знак, снизят защитные способности организма. Иммунитет ослабнет, появится сильная усталость и головные боли. Возможно обострение хронических недугов.

. Стрижки, выполненные на этот знак, снизят защитные способности организма. Иммунитет ослабнет, появится сильная усталость и головные боли. Возможно обострение хронических недугов. Луна в Весах. Визит к парикмахеру может нарушить энергетические потоки. Удача покинет дам в делах, а большие финансовые успехи сменятся не менее значимыми провалами.

Несмотря на хорошую энергетику, полнолуние в августе 2023 года не входит в список благоприятных дней для стрижек. Эти дни выпадают на неблагоприятные знаки. Результат процедур будет непредсказуемым. Во избежание неприятных ситуаций стоит перенести визит к парикмахеру на другой день.

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Подведем итог

Лунный календарь на август 2023 года помогает найти самые благоприятные дни для стрижки. От выбора правильной даты зависит не только состояние прически, но и другие сферы жизни, на которые влияет энергетика Луны.

Фото Клео.ру